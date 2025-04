Microsoft nam Bethesda over om te voorkomen dat Starfield PS5-exclusive werd

Microsoft nam ontwikkelaar Bethesda over om te voorkomen dat Starfield tijdelijk exclusief op de PlayStation 5 zou verschijnen. Bethesda had eerder vergelijkbare deals afgesloten voor Deathloop en Ghostwire: Tokyo.

"Wij als Xbox kunnen niet in de positie terechtkomen dat we met onze console op de derde plaats komen en steeds verder terugvallen met onze content", zei Xbox-topman Phil Spencer volgens onder meer The Verge. "Daarom moesten we content veiligstellen om levensvatbaar te kunnen blijven binnen deze branche."

Sony spreekt vaker tijdelijke exclusiviteitsdeals af met ontwikkelaars, waarbij een game bijvoorbeeld een jaar lang niet op concurrerende consoles mag verschijnen. In ruil hiervoor krijgt de ontwikkelaar geld. Het bedrijf deed dit eerder met Bethesda voor Deathloop en Ghostwire: Tokyo, en was in gesprek om dit ook met Starfield te doen. Spencer zegt dat zijn bedrijf hier lucht van kreeg en zegt dat dit een belangrijke reden was om Bethesda's moederbedrijf ZeniMax over te nemen.

Sinds de overname is alleen Bethesda-titel Redfall verschenen; deze game is vooralsnog alleen op Xbox-consoles uitgebracht. Ook het aankomende Starfield staat op dit moment alleen voor Xbox-consoles gepland. Deze games komen ook voor pc uit.

Spencer deed zijn uitspraken in de rechtszaak tussen Microsoft en FTC. De overname van Activision Blizzard staat hierin centraal; de FTC denkt dat Microsoft hiermee de concurrentie kan beperken omdat het bedrijf zo meerdere titels, waaronder Call of Duty, exclusief kan maken voor zijn platforms. De Xbox-topman zei hierover dat Sony dertig procent van de omzet krijgt van PlayStation-gameverkopen, wat Sony weer gebruikt om 'dingen te proberen die Xbox' overlevingskansen kunnen verkleinen'.