Starfield-leaker is opgepakt voor stelen en verkopen van exemplaren van de game

Een man is opgepakt voor het stelen en verkopen van exemplaren van Starfield, zo'n twee weken voor de release van het spel. Begin deze week deelde hij beelden van de game op sociale media. Op Reddit wordt beweerd dat enkele kopers de game al hebben ontvangen van de leaker.

De 29-jarige man, die zichzelf online DHavenShadow noemt, begon afgelopen zondag met het delen van gameplaybeelden van Starfield, schrijft Kotaku. Later zette hij meerdere exemplaren van de game op de Japanse tweedehandsverkoopsite Mercari, waaronder de Constellation Edition ter waarde van 300 euro. Ook postte hij een video waarin hij op weg is naar het postkantoor, naar eigen zeggen om de gekochte games te bezorgen. In de video is tevens een grote stapel Starfield-games te zien. Op Reddit wordt beweerd dat sommige kopers inmiddels hun exemplaar hebben ontvangen.

Donderdag verwijderde hij al zijn socialemedia-accounts. Dezelfde dag werd hij gearresteerd. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het stelen van in totaal tussen de 2500 en 10.000 dollar aan goederen. Volgens IGN gaat het hierbij om de gestolen Starfield-games. Verdere informatie is niet bekend gemaakt. Het is onduidelijk hoe DHavenShadow aan de games gekomen is. Starfield verschijnt op 6 september voor pc en Xbox Series-consoles.