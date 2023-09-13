Bethesda gaat Nvidia DLSS-ondersteuning en fov-slider toevoegen aan Starfield

Bethesda gaat DLSS toevoegen aan Starfield. Het bedrijf werkt ook aan ondersteuning voor 32:9-monitors op de pc, een menu voor hdr-kalibratie, intellingen voor helderheid en contrast en een fov-slider. Wanneer die features precies verschijnen, is nog niet bekend.

Bethesda bevestigt de komst van de verschillende nieuwe functies in een blogpost. Het bedrijf zegt te werken aan meerdere veelgevraagde features. Het bedrijf bracht in eerste instantie een 'kleine hotfix' voor enkele problemen uit. Spelers kunnen volgens de studio daarna 'een regelmatige reeks updates' met door de community gevraagde toevoegingen verwachten.

Een daarvan is DLSS-ondersteuning voor de pc-versie van Starfield. DLSS is de upscalingtechniek van Nvidia, waarmee de game op een lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald naar een hogere resolutie. Momenteel ondersteunt Starfield officieel alleen FSR 2.0 van AMD, hoewel ook mods beschikbaar zijn die Nvidia DLSS en Intel XeSS toevoegen aan de ruimte-rpg. Bethesda is een samenwerking met AMD aangegaan voor Starfield, hoewel laatstgenoemde eerder al bevestigde dat Bethesda desgewenst DLSS mag toevoegen aan het spel.

Bethesda werkt naar eigen zeggen ook aan een fov-slider voor Starfield, waarmee gebruikers het gezichtsveld in de game kunnen aanpassen. De game krijgt op termijn ook een menu om hdr-weergave te kalibreren, instellingen voor het aanpassen van de helderheid en het contrast, ondersteuning voor 32:9-monitors en een knop om voedsel in de spelwereld op te eten. Het bedrijf wil ook op de langere termijn functies toevoegen. "Zelfs als we jullie verzoeken niet meteen inwilligen, doen we dat graag in de toekomst, zoals kaarten van steden", schrijft de ontwikkelaar.

De studio zegt verder samen te werken met AMD, Intel en Nvidia aan driverondersteuning voor Starfield. "Iedere update krijgt nieuwe stabiliteits- en prestatieverbeteringen", zegt het bedrijf. Bethesda bevestigt wederom opnieuw dat Starfield begin volgend jaar ingebouwde modondersteuning krijgt, ook voor de consoleversie. Bethesda-baas Todd Howard zei dat onlangs al.

Starfield

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 17:38
142 • submitter: RelentlessRDS

13-09-2023 • 17:38

142

Submitter: RelentlessRDS

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Reacties (142)

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Bozebeer38 13 september 2023 17:46
Toch wel paar vervelende bugs in het spel, vooral als je aardig ver er in zit.

Scheep modules die opeens scheef zitten (meestal willekeurig na een gevecht) en clippen door interieur schip heen, zoals cargo modules.

Na een bepaalde quest, al het meubilair weg uit een appartement wat van mij is in het spel, Incl heel wat aan contraband wat ik daar opsloeg als ik er in slaagde langs de scans te komen op contraband.

Of van je schip als je iets veranderd het alle misc. items opnieuw toevoegd, aka verdubbeld.

[Reactie gewijzigd door Bozebeer38 op 24 juli 2024 14:04]

Verwijderd @Bozebeer3813 september 2023 17:58
NPCs die half in de grond of de muur zitten.

Powers die niet werken tot je uit en werd inlogt.

Er valt nog genoeg te patchen.
EnigmaNL
@Verwijderd13 september 2023 18:12
  • Quest NPC's die letterlijk door de grond zakken waardoor je niet met ze kunt praten.
  • NPC's die weglopen terwijl je met ze praat waardoor ze op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer zichtbaar zijn (maar nog wel steeds het gesprek met je voeren).
  • Willekeurige NPC's die tussen jou en je gesprekspartner gaan staan.
  • Companions die zich bemoeien met een gesprek terwijl ze in een andere ruimte staan (waardoor je dus alleen een muur ziet als ze aan het woord zijn).
  • Vijanden die rechtop blijven staan wanneer je ze doodschiet (zelfs op werelden met sterke zwaartekracht).
  • Lijken die uit ruimteschepen vallen wanneer ze opstijgen.
  • Crew die de hele tijd tegen je praat terwijl je het schip aan het besturen bent (gisteren had ik er zelfs 5 om me heen staan die elke keer hun standaard voice line zeiden alsof ik langs ze liep).
Ik kan er nog veel meer noteren, maar de lijst is enorm. Geen gamebreaking bugs gelukkig, maar ik vind het toch wel jammer. Crashes heb ik gelukkig nog helemaal niet gehad.

Het zijn allemaal typisch Bethesda dingen dus niet geheel onverwacht, ik had echter wel gehoopt dat ze dit soort bugs nou eindelijk een keer konden oplossen. Bijna al deze bugs zaten in verschillende vormen ook al in Skyrim, Oblivion, Morrowind, Fallout 3/NV/4/76.

Wat ik veel erger vind, is dat de optimalisatie beneden peil is. Ik draai het spel op een 7800X3D i.c.m. een 4090 dus aan mijn hardware kan het niet liggen, maar zelfs dan zijn er nog momenten waarop de frame rate totaal in elkaar kakt. Ik kan in MSI Afterburner zien dat de hardware niet goed gebruikt wordt en dat is erg jammer. Ik hoop vooral dat Bethesda daar nog wat aan doet in plaats van alleen aandacht schenkt aan lapmiddeltjes zoals FSR en DLSS, naar mijn mening worden die technieken vooral veel gebruikt om slechte optimalisatie te verdoezelen.

Verder is het wel een redelijk goed spel maar voor mij zullen het wederom de mods zijn die dit spel naar een hoger niveau tillen (modders hebben bijvoorbeeld nu al een betere UI gemaakt dan Bethesda).
Finraziel
@EnigmaNL13 september 2023 18:35
Met 40 uur in de game heb ik nog niks gemerkt van de bugs die jij opnoemt. Wel 1 keer een companion in mijn schip door de grond zien zakken. De bugs zullen er vast echt inzitten hoor, maar ik wil maar aangeven dat het echt niet zo is dat de game zo buggy is dat dat soort dingen om de haverklap gebeuren.

Verder weet ik niet wat jij in elkaar kakken noemt, maar mijn 5800X3D en 7900XT draaien de game vrijwel altijd op 60+ en sporadisch zakt het eens naar 5x. Op veel locaties is het gewoon 100+. Dit op qhd ultra fsr uit. Maar dit schijnt wel echt een game te zijn die erg graag op een AMD gpu draait.

Edit: de dingen die boze beer noemt trouwens ook niet gezien, maar ik ben geloof ik nog minder ver in de game.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 24 juli 2024 14:04]

EnigmaNL
@Finraziel14 september 2023 00:41
Met 40 uur in de game heb ik nog niks gemerkt van de bugs die jij opnoemt. Wel 1 keer een companion in mijn schip door de grond zien zakken. De bugs zullen er vast echt inzitten hoor, maar ik wil maar aangeven dat het echt niet zo is dat de game zo buggy is dat dat soort dingen om de haverklap gebeuren.
Ik vind het op z'n zachtst gezegd opmerkelijk dat jij niks van alles wat ik benoem herkent terwijl die bugs enorm veel voorkomen en niet alleen bij mij. TikTok, Youtube, Reddit etc. staan vol met filmpjes waarin het te zien is. Ik snap best dat je Starfield een leuk spel vind maar een beetje kritische blik mag best hoor :)
Verder weet ik niet wat jij in elkaar kakken noemt, maar mijn 5800X3D en 7900XT draaien de game vrijwel altijd op 60+ en sporadisch zakt het eens naar 5x. Op veel locaties is het gewoon 100+. Dit op qhd ultra fsr uit. Maar dit schijnt wel echt een game te zijn die erg graag op een AMD gpu draait.
Wat ik inkakken noem? Een frame rate die van ~100 naar ~60 keldert (en soms zelfs nóg lager) vind ik wel inkakken, ja. Een spel met graphics zoals Starfield (en laten we eerlijk wezen, ze zijn niet echt geweldig, zeker aangezien het spel slechts over 2K textures beschikt) zou nooit zo ver moeten kunnen zakken op dergelijke hardware. Het spel is gewoon niet of nauwelijks geoptimaliseerd. En dan durft Todd Howard doodleuk te zeggen dat het spel wél geoptimaliseerd is en dat mensen betere hardware moeten kopen... Welke GPU moet ik nog kopen als ik al over een 4090 beschik?

Ik speel op 3440x1400 alle settings maxed geen upscaling. Mijn hardware zou dit spel met twee vingers in de neus moeten kunnen draaien op 100fps en daarboven. Dat lukt gelukkig op veel plekken ook maar op de meest onlogische plekken kakt de frame rate volledig in. Je zou verwachten dat dit in drukke steden voorkomt, maar nee. Het komt zelfs voor in de woestijn. Bethesda heeft nog flink wat optimalisatie te verrichten in dit spel, maar als de reactie van Todd Howard enige indicatie is gaan ze er niets aan doen.
Finraziel
@EnigmaNL14 september 2023 07:42
Nou ja, sommige dingen zie ik wel in mindere mate terug. Gesprekspartners kijken je niet altijd goed aan en als ze aan het bewegen waren dan staan ze soms inderdaad wat onhandig, maar compleet weglopen heb ik nog niet gezien. Ook is er wel eens een andere npc in beeld gekomen, maar echt er tussen staan niet gehad. Ik heb 1 keer gezien dat een vijand heel langzaam naar de grond viel (bovenaan een ladder neergeschoten en deed er 10 seconden of zo over om een verdieping omlaag de grond te raken, wel lage zwaartekracht maar niet zo laag). Crew hoor ik wel eens in de pilot seat, maar eigenlijk vooral die tweede gast die met je mee gaat vanuit constellation met zijn dochter er bij, en die hebben het tegen elkaar, niet tegen mij... En ik heb dus ook nog niet zoveel companions, wellicht dat dat helpt (ik ben side quests gaan doen op dat punt ipv verder te gaan met de main quest).
Maar mijn punt was ook vooral dat ik lekker aan het spelen ben en het in mijn ervaring niet zo is dat je om de haverklap weer een bug tegen komt, niet dat er helemaal geen bugs in zouden zitten.

Wat de framerate betreft, ja dan begrijp ik wat je bedoelt. Ik dacht dat je met inkakken bedoelde dat het nog veel lager zou zakken. Ik weet ook niet of dit nou echt een gpu issue is of dat je misschien meer cpu limited bent op die punten. De game leunt in ieder geval ook zwaar op de cpu. Het zou ook verklaren waarom de game wel goed draait op de series s want die heeft bijna dezelfde cpu als de x maar slechts 1/3e van de gpu. Aan de andere kant is het ook op de gpu inderdaad wel zwaarder dan je zou verwachten op basis van de graphics ja. Op de 3070 die ik tot voor kort had vond ik het nog wel speelbaar, maar de settings moesten verder omlaag dan ik fijn vond (terwijl ik meestal niet zoveel geef om de hoogste settings), daarom geupgrade naar die 7900XT.
EnigmaNL
@Finraziel14 september 2023 09:05
Ik heb een 7800X3D, CPU limited lijkt me ook niet aan de orde. Als ik naar MSI Afterburner kijk kan ik ook zien dat mijn CPU niet aan het zweten is tijdens Starfield. Niet één core die boven de 40% usage uitkomt.
Finraziel
@EnigmaNL14 september 2023 11:12
Zo kun je dat volgens mij helaas niet zien. Threads worden door Windows steeds tussen cores verplaatst waardoor het misschien lijkt dat geen enkele core 100% belast is maar de main thread van de game alsnog alle cpu cycles gebruikt die het kan krijgen.
EnigmaNL
@Finraziel14 september 2023 12:03
Zo kun je dat wel zien, een game die de CPU optimaal benut gebruikt alle CPU cores ongeveer evenredig. Als de game CPU limited is zal de CPU usage hoog liggen en de GPU usage laag. Dat is dus niet het geval. CPU usage blijft laag terwijl GPU usage hoog ligt. GPU usage ligt hoog maar GPU power (wattage) blijft laag en dat is ook een teken dat optimalisatie ver beneden peil is, zeker op NVIDIA videokaarten. GPU usage én power hoort hoog te liggen als de GPU daadwerkelijk voor 100% aan het werk gezet wordt.

Daarnaast zou een game als Starfield nooit CPU limited kunnen zijn op een 7800X3D, of zelfs op een 5800X3D want er is weinig in het spel om dat te kunnen rechtvaardigen. Geen spannende physics, geen hoogvaardige AI, geen intensieve simulaties en ook geen hoog resolutie texture streaming (want alle textures zijn slechts 2K of kleiner). Vergeet niet dat de game gebouwd is met Xbox Series S hardware in het achterhoofd en die heeft een zeer zwakke CPU (vergelijkbaar met een Ryzen 7 2700X) en ik vraag me af of die al volledig benut wordt.
Finraziel
@EnigmaNL16 september 2023 20:45
Was niet thuis afgelopen dagen... nu even getest en je hebt gelijk inderdaad, lijkt er op dat dit verbeterd is. Een tijd terug kon ik dat op mijn PC in ieder geval niet zo zien, toen had het ook nul zin om de CPU graph in task manager op logical processors te zetten ipv overall utilisation. Nu zie ik als ik prime95 aanzet op 1 core inderdaad ook echt 1 core (of 2 logical processors, door SMT) 100% belast worden en de rest niet. Goed om te weten :)
Nolimit89 @EnigmaNL14 september 2023 11:27
Maar wat filmpjes op Tiktok of youtube is toch niet representatief? De mensen zonder problemen posten geen filmpjes van geen bugs, zeg maar.

Ik vind jouw reactie ook opmerkelijk, omdat ik na 70 uur geen van je genoemde issues ben tegengekomen.

Je laatste zin in je eerste alinea vind ik persoonnlijk dan ook vrij treurig. Jij leest ergens wat over bugs, en iemand die ze niet heeft is niet kritisch.

Met een 4070ti haal ik op 4k 60 fps, zonder dlss of drs. Mag jij inkakken noemen, ik vind het meer dan prima.
EnigmaNL
@Nolimit8914 september 2023 12:16
Maar wat filmpjes op Tiktok of youtube is toch niet representatief? De mensen zonder problemen posten geen filmpjes van geen bugs, zeg maar.
Haha, ik denk meer dat is dat mensen die geen bugs ervaren er gewoon niet op letten. Dat zie je bij alle populaire games. Er zijn nog steeds mensen die beweren dat er niks mis was met Cyberpunk 2077 bij de launch bijvoorbeeld. Heel veel consumenten zijn gewoon helemaal niet kritisch. Dat is mede waardoor de kwaliteit van triple A games door de jaren enorm achteruit gegaan is.
Je laatste zin in je eerste alinea vind ik persoonnlijk dan ook vrij treurig. Jij leest ergens wat over bugs, en iemand die ze niet heeft is niet kritisch.
Tja, dat is gewoon wat ik zie. Veel mensen die extreem positief zijn over Starfield (en games in het algemeen) kijken er gewoon niet kritisch naar. Ze kijken door een roze bril en willen gewoon de foutjes niet zien.

Als jij jouw 70 uur aan gameplay zou hebben opgenomen en ik het kon terugkijken weet ik 100% zeker dat ik alle door mij genoemde bugs daarin zou aantreffen :).
Met een 4070ti haal ik op 4k 60 fps, zonder dlss of drs. Mag jij inkakken noemen, ik vind het meer dan prima.
Ik ben blij voor je dat je daarmee tevreden ben. Realiseer je wel dat dit veel te laag is voor die GPU. Is het speelbaar? Ja. Zou het beter moeten? Ook ja. Ik ben wel benieuwd naar de frame time grafiek van jouw gameplay trouwens.
Nolimit89 @EnigmaNL14 september 2023 12:18
Ohja dat zal het zijn. Of bugs, die niet opvallen, zijn geen bugs.
Nu doe je het in je volgende reactie weer. De mensen die positief zijn hebben een roze bril.
Waar komt het idee vandaan dat je jezelf zo geweldig vind vraag ik me dan af.

Dat realiseer ik me niet. Als ik AC Valhalla opstart op 4k dan haal ik hetzelfde.
De frametimegrafiek zal me een worst wezen. Als hij lekker draait draait hij lekker.
EnigmaNL
@Nolimit8914 september 2023 12:23
AC Valhalla is ook een geval van matige optimalisatie (hoewel ze die naderhand met patches wel iets verbeterd hebben). Digital Foundry heeft daar destijds goede analyses over gemaakt.
Nolimit89 @EnigmaNL14 september 2023 12:41
Nou, noem een geweldig geoptimaliseerde game voor m'n GPU.
EnigmaNL
@Nolimit8914 september 2023 13:06
Het zijn er tegenwoordig helaas steeds minder, maar Doom Eternal is nagenoeg perfect geoptimaliseerd. Daarnaast heb je Forza Horizon 5, Gears 5, RE engine games (zoals de Resident Evil 2/3/4 remakes), Decima engine games (zoals Death Stranding en Horizon Zero Dawn (na een flink aantal patches)), Destiny 2, Metro Exodus Enhanced Edition schijnt ook goed te zijn al heb ik die nog niet zelf getest (de normale. non-Enhanced was heel slecht geoptimaliseerd), God of War, Red Dead Redemption 2.
Nolimit89 @EnigmaNL14 september 2023 13:09
Bij Forza 5 Horizon krijg ik een memory warning met m'n 4070ti :)
RD2 haalde je geen hogere fps met een high end kaart bij release hoor.

Maargoed, ik zal eens opzoek gaan naar geoptimaliseerde games dan.
Joey-94 @Nolimit8914 september 2023 14:25
De best geoptimaliseerde game die ik ken is Portal 2, geloof alle games van Valve zijn altijd super goed te spelen op de meest crappy pc's.

Maargoed Starfield is indd niet super goed geoptimaliseerd, vooral in Akilla stad merk ik dat het niet meer lekker soepel loopt en ik heb een 4080 dus zou best moeten kunnen. cyberpunk en RDR2 op alles ultra blijft ook ten alle tijden boven 60fps.
Ik denk als DLSS straks officieel er in zit dit probleem wel weg is.

verder kwa bugs vindt ik het ook echt wel meevallen, dat mn compagnion een beetje tegen de muur aan het duwen is, is bij mij het meest voorkomend. verder 1x gehad dat er eentje door de vloer zakte in mn schip en dat het hoofd van Andreja in stealth modus bleef.

Dingen zoals dat ze niet in beeld zijn tijdens een gepsrek heeft gewoon vooral met jezelf te maken. Ik heb het een paar keer gehad maar dat komt gewoon omdat ik bijvoorbeeld een hele trap skip met mn boostpack en vervolgens direct een gesprek begin terwijl mn compagnion nog bezig was met de trap omhoog lopen. Als ik ff had gewacht dan was alles goed geweest.

Ik zie op de subreddit van starfield soms wel aparte dingen voorbij komen, maar het ding is dat dit dus bij 1 op de 1000000 mensen dus een keer gebeurt in de x aantal uur dat ze het spel spelen. Als je youtube afzoekt maakt het niet uit welk spel je in typt iemand maakt wel eens rare dingen mee, en tenzij iets een standaard probleem is wat 100% van de keren dat iemand het speelt gebeurt is het ook bijna onmogelijk om te fixen.
MPC60 @EnigmaNL14 september 2023 10:21
Ik kom ook amper bugs tegen en al helemaal niet de waslijst die ik voorbij zie komen hier. Wel een paar crashes gehad maar dat heb ik bij meer games gehad.
EnigmaNL
@MPC6014 september 2023 10:47
Als je er beter op let zul je ze wel zien, of langer spelen.
MPC60 @EnigmaNL14 september 2023 11:01
Ik zit op bijna 3 dagen speeltijd. Gisteren wel die “bug” gehad dat een companion te ver weg is voor een gesprek en je een muur ziet maar ik wil dat eigenlijk geen bug noemen.
EnigmaNL
@MPC6014 september 2023 11:04
Dat is gewoon wel een bug. Je hoort geen gesprek te voeren met iemand die achter een muur staat.
Zoop
@MPC6014 september 2023 13:39
Ik zit op bijna 3 dagen speeltijd. Gisteren wel die “bug” gehad dat een companion te ver weg is voor een gesprek en je een muur ziet maar ik wil dat eigenlijk geen bug noemen.
Wat @EnigmaNL ook zegt, dat is juist een duidelijke bug, als je denkt van niet, dan begrijp ik wel hoe je kan claimen dat je amper bugs tegen komt. NPC's die je niet aankijken, die tegen muren oplopen, vast zitten op meubilair, door muren clippen, verkeerde animaties, gekke bekken trekken op de achtergrond terwijl je met iemand praat, of zelfs door je conversatie heen loopt, dat zijn allemaal bugs (waar ik mij vreselijk aan kan storen).
https://imgur.com/gallery/SgsuA3v , https://imgur.com/gallery/72uO54q , https://imgur.com/t/starfield/RJOJmeX , https://imgur.com/t/glitch/EoeZtYK , https://imgur.com/gallery/zmMST7A en de lijst gaat maar door.

Maar een paar crashes, een paar nog al liefst ... Dat is toch onacceptabel? In mijn ervaring van de afgelopen 10 jaar, zijn dit juist de enige games die zovaak crashen, menig andere game die gewoon nooit crashed (zoals het hoort).
MPC60 @Zoop15 september 2023 10:44
Die companion is gewoon te ver weg als ik dat gesprek start. Je kan wel op alle slakken zout leggen maar of het leven dan leuk is?
Zoop
@MPC6015 september 2023 11:18
Dus dat hoort de game dat toch af te vangen? Het hoort niet te gebeuren, punt. Is toch gewoon ronduit slordig en wederom een dingetje waar ze geen rekening mee hebben gehouden en die houding zie je terug overal in hun games. En ja, ik leg zeker op iedere slak zout, dit zijn zulke basic dingen waar ze wellicht 20 jaar geleden mee weg konden komen, maar dat kan je hedentendaags toch niet accepteren .... maar goed, dat doen er genoeg dus wel en blijft Bethesda troep opleveren, het verkoopt toch wel.

Maar die "paar" crashes die je noemt zijn nog veel erger en dat accepteer je ook gewoon, blijkbaar.
sbmuc @Finraziel13 september 2023 18:52
Je hebt een van de beste game cpu’s en een de beste AMD gpu met een AMD game. Dan vind ik 60-100fps’s nog erg laag
Finraziel
@sbmuc13 september 2023 19:59
Maar degene waar ik op reageer heeft de beste van beide en zegt dat de fps in elkaar zakt. Wellicht dat dat een Nvidia ding is, of wellicht dat we gewoon een ander idee hebben van wat in elkaar zakken is...
Maar voor een game als deze vind ik zelf 60 fps prima. Het is geen snelle competitieve shooter waar elke extra frame je een competitief voordeel kan geven.
Bovendien heb ik de game dus zo zwaar ingesteld als mogelijk. Als je de game op ultra zet dan staat standaard fsr2 nog aan, die heb ik uitgezet. Nou is dat op zich natuurlijk ook discutabel of dat nou zo goed is, maar er zijn ook andere settings die omlaag kunnen natuurlijk.
Zoop
@Finraziel14 september 2023 10:45
Ik sprak je laatste in een andere thread en tot conclusie kwam dat ik minstens een jaar zal wachten om deze game te spelen.
Ik heb inmiddels een uurtje gespeeld op Xbox van een maat van me.
En in dat uurtje, meeste van deze bugs al tegen gekomen.

De ergste:
In gesprek met NPC die halverwege wegloopt, en het gesprek eindigt.
Achter die NPC aanlopen, aandacht proberen te krijgen zodat hij stopt (eigenlijk door hem beetje klem te zetten in een hoekje), en eindelijk gesprek voort kan zetten. NPC zegt uiteindelijk, follow me.
Voor quest, dient de NPC gevolgd te worden, deze gaat echter aan een tafeltje zitten drinken en de quest zit vast ... Cell paar keer geprobeerd opnieuw te laden, maar mocht niet baten. Moest eerdere save laden, en dat was wel het einde van mijn speelsessie en tot conclusie gekomen dat dit spel gewoon even buggy is als zijn voorgangers. Dit soort situaties gebeurde ook altijd in skyrim en fallout4, zo jammer dat daar nog steeds niets aan verbeterd is.

Dus dat is toch wel een gamebreaking bug, buitenom de talloze grafische glitches, npc's die vast zitten op meubilair, door grond zakken en dan plots weer boven de grond teleporteren, valt een stukje, weer vast op meubilair, rinse repeat, (is koe op dak all over again). Zo lelijk om te zien.
Janky animaties die niet goed in elkaar overlopen. Asset popins. Om de haverklap moeten laden.
Heel veel grote werelden om te ontdekken (al is het meer 1 area, en niet een hele planeer, maar goed) en dat zonder voertuigen? Ik snap dat deze engine daar de physics niet voor heeft (ruimteschepen hebben ze genoeg moeite mee), maar procedural generated terrain verkennen allemaal te voet? En 2 verschillende locaties die al verdomd veel op elkaar lijken omdat het de zelfde basis gebouwen bevat.

Dit voelt gewoon niet als een modern spel. Ziet er fancy uit (werkt beter op screenshots dan video, want dan zie je hoe choppy veel dingen zijn) maar voelt in wezen gewoon als een game van 20 jaar geleden.

Ik kan mij niet vinden in je verhaal, in ieder geval. Zoals ik eerder zei, ik wacht dus echt nog wel minstens een jaar. En dan zeker niet op een gameconsole, want die ports zijn toch nog een tikkeltje erger dan de PC varianten.
Nolimit89 @Zoop14 september 2023 11:23
Dat is toch best knap. Wellicht ligt het aan de Xbox.
Heb er 70 uur inzitten inmiddels, met 1 crash en een poppetje dat bleef staan terwijl hij dood was.
Verder letterlijk geen enkele bug tegengekomen.

Dit is oprecht één van de games, de laatste jaren, die ik bij release zonder issues uren kan spelen.
Zoop
@Nolimit8914 september 2023 11:52
Nouja, zoiets ligt natuurlijk niet aan de Xbox. Hooguit dat het ligt aan de Xbox versie van de game, maar zoiets ligt toch echt bij de game zelf en niet het platform waar het op draait.

Maar dit zijn aloude bugs die in elke generatie van deze game engine zitten, en welke keer op keer door modders opgelost worden. Volgende game zit te bug er gewoon weer doodleuk in. Dat zijn Bethesda games.
En buitenom Bethesda games, heb ik eigenlijk nooit crashes in andere games, dus zelfs 1 crash zou ik er 1 te veel vinden.
Dat je er verder niet veel van gemerkt heb, mag je van geluk spreken, of het valt je gewoon niet op.
Want je kan serieus een willekeurige kamer pakken, en daar zonder vergrootglas allerlei fouten in opmerken. Items door elkaar geclipped, physics dat bugged, lelijke textures die slecht repeaten of te lowres zijn, npc's die de ruimte niet snappen en vast komen te zitten, etc, dit zijn geen uitzonderingen, dit is praktisch overal in deze games zo.

En dan nog zal je iemand hebben die zegt skyrim/fallout4 gespeeld te hebben en hier niks van gemerkt te hebben.
Kan ik mij moeilijk voorstellen, wellicht ben ik dan een mierenneuker, maar ik stoor mij gigantisch aan de talloze slordigheden in deze games.
Nolimit89 @Zoop14 september 2023 12:16
Ik had gehoopt dat men hier zou begrijpen dat idd de Xbox versie werd bedoelt.

Noem eens één game zonder bugs?

Ik begrijp oprecht de ervaringen niet. Voor mij is dit juist sinds hele lange tijd die niet direct bij launch crashed. Stabieler, en dan vooral in dit formaat, kom ik ze niet tegen.

De textures zijn juist high res. Een van de grote pluspunten.

Maargoed, het zal aan mij liggen.
Zoop
@Nolimit8914 september 2023 12:37
Zonder bugs zijn games vrijwel nooit, maar de enige game waarvan ik kan herinneren dat ze daadwerkelijk crashen, zijn echt alleen de bethesda rpg's. Stabieler? Elke game die zo'n beetje _niet_ in het nieuws is geweest over bugs of problemen met launch, dat zijn er zonder te overdrijven duizenden.

Dingen die aan xbox kunnen liggen zouden zaken zijn als performance, of echt grafisch gerelateerde dingen zoals schaduwen enzo. Maar een NPC die vastzit op meubilair heeft daar uiteraard niks mee te maken. Google even wat rond, deze problemen (die er in overvloede zijn) zijn er op elk platform hoor.

En hoe storend zulke bugs zijn, ik bedoel, als je willekeurige ruimte, waar dan ook, in de game binnen stapt, en npc's staan raar te doen ... Dan of hebben ze hun game gewoon totaal niet getest, of het interesseert ze gewoon niet. Blijkbaar zien een hoop mensen dit niet eens. Ik stoor me mateloos aan de slordigheid. Een van eerste resultaten op google: https://thenerdstash.com/...nchise-same-old-bethesda/ vrijwel allemaal bugs die ook al in eerdere games zaten. Zijn tenminste geen gamebreaking bugs, hooguit irritant, maar het verpest the immersion compleet (net als toen ik fallout4 voor het eerst speelde, en binnen 1u gametijd stond er een koe op een sanctuary huis ...)

Textures zijn inderdaad highres, maar je vind altijd plekken waar dat dan weer net niet is (of niet laden).
Finraziel
@Zoop14 september 2023 11:06
Toch apart hoe verschillend de ervaringen zijn... Aan de andere kant, jouw voorbeeld doet me wel denken aan wat ik laatst had met twee quests die met dezelfde npc werkten. Ik moest eerst de ene quest doen voordat ik voor de andere met die npc kon spreken. Toen ik dat gedaan had was hij terug naar zijn kantoor aan het wandelen en toen had ik min of meer vanzelf al zoiets van ik laat hem wel eerst even op plek van bestemming komen. Wellicht ben ik dan ook gewoon zo gewend aan Bethesda games dat ik automatisch bepaalde situaties waar quests kunnen buggen uit de weg ga.

Geen voertuig is inderdaad jammer, maar de boost pack helpt wel een hoop. Ik hang vaak meer in de lucht dan dat ik loop. Helaas gaat het niet sneller, maar ik kan op de meeste planeten wel continu mijn sprint snelheid vast houden. Dit doordat je stopt met O2 verbruiken als je door de lucht boost maar je snelheid gewoon vast houdt die je op de grond had (dus springend beginnen, springen en dan zo lang mogelijk in de lucht blijven om je O2 weer aan te vullen).

Asset pop-in heb ik geen last van maar dat komt waarschijnlijk doordat ik op een flinke pc speel op maximum settings.
LanVlam @Finraziel25 september 2023 06:22
En skip op alternate key zetten. Dan ga je een stuk sneller naar voren. It just works.
TheProctor @Finraziel14 september 2023 09:31
Met mijn 4060TI i.c.m. 7800X3D heb ik ook geen last van het inzakken van FPS. Ik heb continu 60-120 fps. Zelfs in drukke gevechtsscenes.
De NPC's die weglopen, of vanuit een andere kamer gaan staan bemoeien heb ik al wel meegemaakt. ;)
Nolimit89 @sbmuc14 september 2023 11:22
Serieus? In welke game scoor je efficienter dan?
slaapkamer @Finraziel13 september 2023 18:52
Nog geen enkele bug gezien
Vindt het een prachtig spel en zo enorm ! Doen wat je wil echt leuk hoor!
En ik speel op een 6750 xt met gemiddeld 50 fps maar voor mij prima!
helldogbe @slaapkamer14 september 2023 01:33
Op 1440p vermoed ik?
Ben zwaar aan het twijfelen om deze te kopen of toch door te sparen voor de 7800 XT (of mss 7700XT als er een prijscorrectie komt rond Black Friday).
slaapkamer @helldogbe14 september 2023 06:36
1440 ja idd
indospartan @Finraziel15 september 2023 04:23
Eerlijk heb ik hetzelfde. Ik had de Bethesda bugs juist verwacht. Maar na 180 uur heb ik ook alleen de robot half in mijn schip zien hangen en 1x iemand zn jetpack geraakt en z'n lijk kwam met t hoofd vast te zitten in het plafond. Zo verrast van mn 1e bug de pic op reddit geplaatst. En kwam ook daar vrij weinig bugs tegen, en vooral veel lof. Nu na de laatste patch heb ik dan weer meer bugs gezien en ook weer meer reddit posts met bugs. Echte flinke patch komt altijd door de mods, wat raar is, maar toch waar. Leuke game ondanks de hickups.
Mijn 7800x3d en 3080ti doen t ook goed, en speel op 4k en extra ultra wide G9.
De hickup ligt vooral aan bepaalde wapens die je bij je hebt, maar ik speel liever met wapens die alleen kogel damage doen, dan met random elementals. Wat kennelijk helpt. Ook je mining laser niet bij je hebben helpt. Die microstutter voel je met de scanner dan vooral.
Cowamundo @EnigmaNL13 september 2023 18:20
Bethesda moet eens werk gaan steken ik het maken van een nieuwe of gewoon overstappen naar een andere bestaande engine. Het is bizar dat je een engine al bijna 12 jaar gebruikt en dat sommige bigs bugs er nog steeds niet uit zijn.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 24 juli 2024 14:04]

Th3Eagle @Cowamundo13 september 2023 18:45
Starfield maakt voor het eerst gebruik van de nieuwe engine ;)

Creation Engine 2 de opvolger van Creation Engine.
FrankoNL @Th3Eagle13 september 2023 18:51
Maar is in de basis wel dezelfde techniek, het loopt ook tegen dezelfde beperkingen aan.

Het is gewoon een grafisch opgepoetste versie van de og creation engine
nullbyte @FrankoNL13 september 2023 21:09
Maar is in de basis wel dezelfde techniek
Lekker belangrijk, UE5 is gebaseerd op UE4, die UE3 enz. Ik zit niet te wachten op nog meer UE engine games, gewoon lekker zo laten Bethesda.
Basxt @nullbyte13 september 2023 21:23
Bethesda games voelen als Bethesda games door hun engine. Ik zie dat ook graag zo blijven..
FrankoNL @nullbyte13 september 2023 22:05
Ja, dat is dus wel belangrijk. Je blijft dus tegen de grenzen van de engine aanlopen. Gigantisch hoog cpu gebruik, Npcs die eruit zien als robots, laadschermen elke 2 seconden. Het is gewoon oude techniek in de basis.
indospartan @FrankoNL15 september 2023 04:26
Dat cpu gebruik ligt toch ook aan de objecten.

Zie de test met giga veel objecten een hele kamer vullen. Niet veel games kunnen dat nadoen toch?

https://youtu.be/JyM__c4novQ?si=hegUUVvujAlN1ooT
FrankoNL @indospartan15 september 2023 08:48
Ik zeg ook niet dat the creation engine nergens goed voor is, maar het loopt wel tegen de grenzen aan van “modern” game design.
Jittikmieger @Th3Eagle13 september 2023 19:31
De Creation Engine 2 is gewoon de Creation Engine 1 met wat knutselwerk met plakband en touw. Ze wilden zo min mogelijk veranderen om het de mod makers niet te moeilijk te maken.

Bethesda zou eens met de "buren" moeten praten van ID Software. Misschien hebben die nog wel een leuke game engine... :+
EnigmaNL
@Jittikmieger13 september 2023 20:38
En de creation engine 1 is de GameBryo engine :)
Zoop
@Jittikmieger14 september 2023 10:31
Inderdaad, grotendeels geblaat van Tod Howard, die ook al met F76 claimde dat er een compleet nieuwe light-engine in zou zitten, complete overhaul en whatnot. Spel ziet er gewoon uit als een flinke mod voor F4, zoals gewoonlijk blaast die man veel ste hoog van de toren.

Dat dit dus een "nieuwe" engine zou zijn, zou ik bij voorbaat al met een flinke korrel zout nemen. Gezien al de klassieke bugs die in de voorgangers zitten, nieuwe engine of niet, mag duidelijk zijn dat ook deze engine een groot deel (en dus, inclusief bugs) gewoon hetzelfde is.
Nolimit89 @Jittikmieger14 september 2023 11:20
Ik wil oprecht niet in de aanval, maar één van de grotere redenen dat ik o.a. de Souls games niet speel is de engine + de 2010 graphics.
Dus please niet.
naaitsab @Th3Eagle13 september 2023 20:38
Nouja nieuw, het is meer een opgelapte versie van de CE1. Een voortborduursel op de "1.5" 64Bit versie gebruikt in Fallout 4 en Skyrim:SE/AE. Allen nog steeds gebaseerd op de Gamebryo engine.

Er zijn in CK2 vooral stappen gemaakt in verlichtingstechnieken. Wellicht zelfs native RT ondersteuning als de AMD deal afgelopen is. Wat met de komst van DLSS van dit artikel wellicht vrij rap gaat zijn. De Creation Kit (modding tool) komt begin volgend jaar pas uit dus heel veel details kan ik nog niet zien in de packages, quests en animaties etc. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is het niet heel spectaculair anders dan FO4. Was het ook niet zo dat TES 6 de 'echte' nieuwe engine zou krijgen?
Th3Eagle @naaitsab13 september 2023 20:47
Wat ik kon vinden is dat starfield het eerste spel is op CE2 en TES 6 het tweede.

Ik weet er niet genoeg van maar is UE4 ook niet voortdurend op verdere ontwikkeling van eerdere versies? Is dit niet het geval bij de meeste engines met opvolgers?
naaitsab @Th3Eagle13 september 2023 21:33
UE weet ik veel te weinig van om daar wat zinnigs op te zegen. Na de hoeveelheid uren die ik in Skyrim en Fallout 4 modding heb gestoken, qua uitvoer en onderzoek heb ik onderhand wel aardig wat kennis van de engine opgedaan. Ben wel benieuwd hoe de vork in de steel zit als de nieuwe CK vrij komt.

Het is natuurlijk erg discutabel wanneer een engine nou echt nieuw is en wanneer een revisie. Voor PR klinkt het mooi maar qua techniek is het wellicht so-so. Zelf noem ik een engine pas nieuw als deze echt opnieuw geschreven is vanaf de kern. Anders vind ik het meer een update of een iteratie. Vernieuwd is wellicht een betere term voor Starfield.
EnigmaNL
@Th3Eagle13 september 2023 20:37
Praktisch dezelfde engine.
Cid Highwind @Cowamundo13 september 2023 18:29
12 jaar? Morrowind kwam nog op de originele Xbox uit...
Die engine is intussen dusdanig oud dat hij alcohol mag drinken in Amerika.
Cowamundo @Cid Highwind13 september 2023 19:01
You are right...
Morrowind draaide alleen op de Gamebryo engine welke zijn eerste release zag in 1997 (26 jaar geleden, damn!).
De Creation engine is daar dan weer de opvolger van en de Creation Engine 2 die nu gebruikt wordt in Starfield daar weer op.
Al met al zou dat toch wel eens genoeg tijd moeten zijn om sommige bugs te fixen lijkt mij. :+

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 24 juli 2024 14:04]

EnigmaNL
@Cowamundo13 september 2023 20:38
Je zou zeggen dat het genoeg tijd is maar ik zie in Starfield bugs die ook al in Morrowind zaten.
djunicron @EnigmaNL14 september 2023 02:14
En niet alleen dit, je vergeet de ergste punten nog;

Een faction side quest, een nogal grote missie, die op het einde vast komt te zitten tenzij je op een bepaalde manier op het juiste moment een save maakt... En nog een paar obscure stappen... Anders zat ik daar vast in die kamer met m'n 25 uur oude personage...

Side quests die blijven hangen op "Praat met die of die" - doe je dat, raakt het niet vervuld, dus kan je niet verder met de (wederom faction) missie.

Daarnaast zijn het niet alleen NPCs die door dingen heen vallen, dat is me tijdens de main quest ook gelukt op een lokatie en in een faction quest met een ship.

De companions zijn inderdaad erg buggy. En soms gooien ze ook hun normale voicelines door lopende g gesprekken heen, ook heel handig.
En wat dacht je van intercom stem terwijl ze hun helm af doen en andersom? Of dat ze halverwege het gesprek op die bevroren maan opeens géén ruimte kostuum meer aan hebben? In één geval onderbreekt dat zelfs het (vrij lange) gesprek. (omgevingsschade)

DLSS en resizable BAR zelf aan zetten scheelde overigens een hoop voor mij. Met een 5900X en 3080TI loop ik een generatie achter, maar dit maakt het spel toch wel een stuk beter te doen op 3840x1600, aka budget 4K.
Maar goed, het einde van het spel is met deze hardware en zonder die fixes dus 40 minuten tegen 40fps of minder aan zitten kijken. Inderdaad nogal matig. Leuk dat partnerschap met AMD, maar hun CPU's zijn ze even vergeten hier...
Joncik91 @EnigmaNL13 september 2023 18:34
Meer dan 20+ uur in het spel en nog geen bug opgemerkt. Speel het wel op XSX
Vagax @EnigmaNL13 september 2023 18:50
Ik vind het dan ook bijzonder hoe erg de ervaringen met de game uitschieten evenals de reviews die tussen een 9 of een 5 schommelen. Ik kan me niet helemaal vinden in de bugs die je opnoemde en ik heb er 50 uur in zitten met enkele uitzonderingen zoals dat ik inderdaad hebt meegemaakt dat ze niet neervallen.

Voor de rest noem je ook een paar Bethesda bugs op, bugs die inderdaad fout zijn maar ook voorkomen in Fallout 3, Oblivion, Skyrim en Fallout 4, vooral dat NPC's tegen je aan lopen terwijl je aan het praten bent komt al sinds 2006 voor. Het zijn bugs waar ik zelf om lach en mij niet in de weg zitten omdat het dan ook niet continu gebeurt, mijn verwachten uberhaupt voor de game lagen meer bij Fallout 4/Skyrim kwaliteit dan Elden Ring/Gemiddelde Rockstar game kwaliteit.

Maar goed, dat ik ze niet meemaak of niet zo erg vind wilt niet zeggen dat het voor jouw wel vervelend is, maar de huidige bugs vallen binnen verwachtingen, over de PC performance is trouwens niks goed te maken, dat is ronduit dramatisch.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 14:04]

gimbal @Vagax13 september 2023 19:17
Wat 20 jaar geleden waar is dat is vandaag de dag nog steeds waar.

Elke PC is anders.

Wees blij dat we het hier hebben over vrij flauwe bugs. Als we terug gaan naar de DOS of Windows 9x tijd dan had je geen garantie dat je games uberhaupt wilde opstarten.
Jittikmieger @EnigmaNL13 september 2023 19:40
Ik hoor hier niets nieuws wat betreft een Bethesda game bij launch! ...En dan is dit de beste Bethesda games launch ooit volgens vele reviewers. IMHO moet je Bethesda games pas na een half jaar tot een jaar na launch kopen. Dat scheelt een hele hoop ellende...

Ik kan deze game niet spelen, want ik heb geen Xdoos X of S en de enige gaming PC die ik heb is de Steam Deck. Op de Steam Deck is Star - loading... - Field een diaserie...
Milanobrotchen @EnigmaNL14 september 2023 09:50
Bij mij loopt security op mars in hun onderbroek rond :). En mensen die neer boven zweven. Ik vind het wel grappig.
Blorgg @EnigmaNL14 september 2023 13:22
Wat ik veel erger vind, is dat de optimalisatie beneden peil is. Ik draai het spel op een 7800X3D i.c.m. een 4090 dus aan mijn hardware kan het niet liggen, maar zelfs dan zijn er nog momenten waarop de frame rate totaal in elkaar kakt.
Mijn modded Skyrim heeft 1100+ mods draaien en ziet er op veel vlakken beter uit dan Starfield maar presteerd vergelijkbaar.

Het is vrij duidelijk dat de onderliggende engine van Starfield niet echt beter is gaan presteren. Het ondersteunt nieuwe technieken en kan mooie plaatjes maken. Maar prestaties zijn niet veel beter dan de Creation Engine van 8 jaar terug.
Zoop
@Blorgg14 september 2023 13:52
Zelfde met Fo4, mods voor 2/4k textures, greener commonwealth achtige mods (zodat alles er niet zo dor en dood uitziet, maar daadwerkelijk bomen en vegetatie) en meer van dat soort enhancements, en inderdaad, begint ook redelijk hetzelfde te lopen.

Het is alsof ze exact dat gedaan hebben met starfield, hogere polycount modellen en hogere res textures, maar engine is nog steeds dezelfde ongeoptimaliseerde rommel
rickhol @EnigmaNL14 september 2023 19:02
het ligt niet zo zeer aan het spel maar meer aan de driver optimalisatie van nvidia. Niet genoeg tijd of geld er aan besteed om hun driver goed in orde te hebben. amd had een head start zo gezegt omdat hun het spel sponsorde en dus veel samen werkte met bethesda.

ik ben zelf ook wel wat bugs tegen gekomen maar lang niet zoveel. als velen anderen. denk dat het dus ook gewoon een typisch gevalletje is van of je bent de sjaak of je bent het niet.
Wolfos
@Bozebeer3813 september 2023 17:57
Bijzonder. Ik ben niks dergelijks tegen gekomen en kan me geheel vinden in de uitspraken van journalisten dat er nauwelijks bugs zijn. Zo zie je maar weer hoe de ervaringen kunnen verschillen wat dat betreft.
Bozebeer38 @Wolfos13 september 2023 19:22
Nou ja wel ergere bugs tegen gekomen, zoals schepen kapen, naar “the den” om het te registreren want vaak ligt er ergens contraband in het schip en scheelt wat gedoe.
Maar eenmaal daar en je maakt de fout terug te schakelen naar je andere schip als homeship.. dit is daadwerkelijk gamebreaking.

Dat zorgt voor een vreemd domino effect want als je het station wil verlaten word je geteleporteerd naar je homeship die uit zichzelf naar new Atlantis was gevlogen nadat je met het overgenomen schip was weggevlogen.

Dit zorgt er dan voor dat textures, npc’s etc niet meer inladen.
En dikke kans dat elke autosave dus gebroken is.. dan moet je altijd voor een quicksave zorgen voor je een schip overneemt.

Verder wat ik opnoemde, ik kan ermee leven, wel jammer van die tienduizenden in contraband maar dat is te overleven.
AstaVista @Wolfos13 september 2023 22:49
En of de ervaringen kunnen verschillen. Het spel is voor mij gewoon onspeelbaar. Constant crashes op Xbox Series X, zelfs na de laatste patch van vandaag. Vriend van mij heeft dan weer 0 problemen op de Xbox.
Zoop
@AstaVista14 september 2023 13:55
Als je het nog verder wilt proberen, zou ik eens aanraden een compleet nieuw character te maken en opnieuw te beginnen. Grote kans dat de crash veroorzaakt wordt door iets wat in je savegame zit, dat, ondanks het nu gefixed is met een patch, heb jij het nog wel nog steeds in je save zitten.

Dat is sowieso een ding met Bethesda games, beste is om opnieuw te beginnen bij grote veranderingen (patches of mods).
Nolimit89 @Bozebeer3813 september 2023 18:20
Dat heb ik echt nog nooit gehad. Enige wat ik tegen ben gekomen is een poppetje die blijft staan, alsof er niets aan de hand is, terwijl hij al dood is :P
Vind hem verder verrassend stabiel voor een game tegenwoordig zo vlak na release.
Cergorach
@Bozebeer3813 september 2023 18:42
Geen enkel spel heeft ooit gedraaid zonder bugs, er waren zelfs met Pac-Man op de Atari 2600... En die konden eigenlijk nooit worden gefixed. Bij moderne games ligt het er gewoon aan wat voor bugs zijn het, wat is de impact, hoeveel, en hoe vaak komt het voor. Initiële indrukken geven aan dat er minder bugs in zitten dan 'traditionele' Bethesda games, maar maakt dat het alsnog veel bugs zijn, alleen niet zoveel als normaal? Of zijn dit bugs die af en toe voorkomen bij bepaalde personen in heel specifieke omstandigheden?

Als ik eerlijk ben vertrouw ik momenteel niemand om me een juist antwoord te geven. Er zijn teveel N=1 instanties van mensen die wel of geen issues hebben. En teveel lovers of haters die alleen maar kijken naar het 'Bethesda' labeltje...

Ik heb nu niet bepaald de indruk dat de consensus is dat het onspeelbaar is. Zo de enige vraag die ik zinnig kan stellen is: Are you having fun? En kan je leven met de bugs die je tot op heden bent tegengekomen?
SinergyX
@Cergorach13 september 2023 19:48
Simpel, speel het gewoon zelf.

Ergens lijkt het alsof het moment 'jij' er geen echt plezier aan beleeft (door weet ik welke reden), iemand anders dat absoluut ook niet mag en werkelijk elk aspect zal daarin worden meegenomen.

Wij hebben met een kleine clubje op discord nu allemaal er zo'n 30 uur in zitten, soms even delen van grappige bugs, rare vastlopers, maar het is gewoon leuk. Geen cheat-mode mods installeren, geen toturials 'insta lvl100' bullshit, gewoon gaan en uitvogelen...

Heb ik irraties bij bepaalde zaken? Absoluut. Maar stop ik met spelen? Absoluut niet.
Zoop
@SinergyX14 september 2023 13:57
De haat-liefde relatie met bethesda games ;) heb zelf duizenden uren in fallout4 zitten, maar ik kan hem ook echt compleet afzeiken, ik zal hem ook zeker niet snel aan een ander aanraden. Is haast een soort masochisme. Ik weet hoe erg ik die bugs haat ... maar spel is zo verdomde leuk >: (
SinergyX
@Zoop14 september 2023 15:33
Dat noem ik het donut-dillemma. Vettig, suikers, slecht, blabla, maar zo verdomd lekker, dat je de negatieve aspecten voor lief neemt om weer een doosje van 5 weg te werken, want je begint met 1, voor je het weet is de doos leeg (ben je 8 uur later nog aan het gamen)
Azerox @Bozebeer3813 september 2023 18:01
Daarom wacht ik nog wel even met kopen/spelen.
Verwijderd @Bozebeer3813 september 2023 19:10
Dat kan ik er niet bij hebben. De eerste paar uur van Starfield voelt toch vooral als huiswerk.
MrFax @Bozebeer3813 september 2023 19:15
Wat dacht je van de irritatie wanneer je in dialogue zit in je schip met een ander schip en er staat dat je "E" moet drukken en opeens wordt je uit je stoel gegooid. HEEL irritant.
PC3-17000 @Bozebeer3814 september 2023 11:02
Het enige wat ik tot nu toe als vervelend heb ervaren is dat ik plots niet meer kon schieten. Oplossing bleek te zijn om in het menu te gaan bij Enhance om je character aan te passen en daar weer uit te gaan. Kost je 500 credits, maar dan kun je wel weer schieten :P
YopY @Bozebeer3814 september 2023 11:32
Klinkt als een Bethesda game; je zou denken dat ze ondertussen beter zouden zijn.
qbig1970 13 september 2023 17:43
Kaarten voor steden zou heel erg welkom zijn.
DLSS ook, maar niet voor mij, want AMD!
icall5s @qbig197013 september 2023 17:48
Voor AMD moeten ze eerst nog zorgen dat zonnen gerenderd worden
SterkeYerke @icall5s13 september 2023 18:00
Toch wel erg matig hoe titels die door AMD gesponsord worden soms slecht werken op hun eigen hardware. Begin dit jaar draaide Forspoken - ook al zo'n hoogtepunt in optimalisatie - in eerste instantie helemaal niet op Polaris, terwijl de RX 580 volgens Steam nog altijd de populairste AMD-kaart is.
Wolfos
@SterkeYerke13 september 2023 21:58
Het paradepaartje FSR is niet eens helemaal correct geïmplementeerd.
kiang @icall5s17 september 2023 07:28
Dit is een bug die ook op nvidia kaarten voorkomt, lees de reddit threads erover maar.

Best wel triest dat een 'journalist' dat niet eens nakijkt voordat zon titel gepubliceerd wordt.
Vortigen @qbig197013 september 2023 17:48
Ja echt hè, city maps mis ik ook enorm.
Zoek me vaak een ongeluk ;)
Zo raar dat dat er niet gewoon bijzit.
tomaat23 @Vortigen13 september 2023 18:15
Zat vanmiddag de WAN-show te luisteren en ze haalde letterlijk de woorden uit mn mond:
https://youtu.be/_a48aYu8580?si=M3_7NAu8cK29_CIi&t=190
drakiesoft @Vortigen13 september 2023 23:28
De tomtom / Google maps generatie kan niet meer zonder.
g3x 13 september 2023 19:17
Goed om te zien dat Bathesda de requests gaat meenemen in komende releases. Ben wel benieuwd naar de tijdlijnen hierin.

Heb zelf beide DLSS mods geprobeerd (zowel de PureDark als de LukeFZ564 versie) en hoewel beiden inderdaad DLSS werkend krijgen, gaat het grote verschil met name gemerkt worden in de groep met een 4xxx serie met frame generation. Ik heb zelf een 4090 en ging van een steady 120+ naar constante 180+ fps op 1440p met de DLSS-G mod van LukeFZ564.

Mocht je twijfelen en een 4xxx kaart hebben, absoluut de moeite waard tot de tijd dat Bathesda dit zelf toevoegt. Beide mods staan op Nexusmods en zijn vrij gemakkelijk te installeren (en verwijderen straks).
nzall @g3x13 september 2023 20:33
Ik heb die DLSS mod (de gratis versie zonder DRM) op dag 1 klaargezet, en daarna gemerkt dat ik op minder dan een uur tijd 2X mijn spel heb moeten herstarten omdat het compleet vastliep. Ik weet natuurlijk niet hoeveel daarvan aan de mod ligt en hoeveel aan klassieke Bethesda bugs, maar je zou er toch op mogen vertrouwen dat het spel niet binnen de 90 minuten na opstarten al vastloopt tijdens het opslaan...
g3x @nzall13 september 2023 20:36
Heb wel wat crashes gehad zelf, maar moet zeggen dat het aantal na 60 uur spelen meevalt.

Inmiddels is er dus ook een gratis DLSS-G mod (de LukeFZ564 mod die je hier kunt vinden) en heb hierop nog geen crashes gehad. Mod is ook al geupdate o.b.v. de patch die zojuist uitgekomen is.
RoaDHouse 13 september 2023 17:50
Ik heb maar weinig fps met Starfield, 3440x1440 resolutie.

Daardoor speelt het niet lekker, dus DLSS is van harte welkom voor mijn nVidia kaartje :)
Luuk2015 @RoaDHouse13 september 2023 18:08
Heb je toevallig al de DLSS mod geprobeerd?
Tot de komst van de officiële ondersteuning is die mod misschien een goede oplossing.
Verwijderd @RoaDHouse13 september 2023 18:01
Wat voor GPU heb je, met een 4090 op die resolutie hier geen probleem. Maar dat zegt niet veel over de algemene performance.
Nolimit89 @RoaDHouse13 september 2023 18:23
Speel hem op 4K, alles op Ultra, met een 4070ti.
Zit gemiddeld tussen de 50 en 60 fps.
Weliswaar met FSR uit. DLSS mod zorgt hier helaas voor crashes.
ronaldmathies @RoaDHouse13 september 2023 19:46
Ik speel hem op 5120×1440, alles op ultra maar met DLSS 3.5, haal zo’n 190fps (RTX 4090, 7950X3D, 64GB DDR5 6400)

Zonder DLSS mod zit ik op 110fps.
LanVlam @ronaldmathies25 september 2023 06:33
Waarom gebruik je dlss dan?
ronaldmathies @LanVlam25 september 2023 07:52
De rendering is op 75%. De eind resolutie is 5120x1440.
Simkin 13 september 2023 18:23
Ik was/ben onaangenaam verrast dat mijn monitor resolutie niet ondersteund wordt (3840x1200) en persoonlijk vind ik elk punt wat ze nu aankondigen iets wat er vanaf launch gewoon al in had moeten zitten. Geen goede eerste indruk.
kevlar01 @Simkin13 september 2023 19:23
Mee eens. Aan de andere kant vind ik het goed dat ze de problemen erkennen en beloven het op te lossen, vrij kort na release. Dat doen lang niet alle developers, dus dat is een pluspunt wat mij betreft.
Oon @Simkin13 september 2023 19:24
3840x1200 is dan ook wel een hele rare niet-standaard resolutie, maar er is tegenwoordig geen enkele reden waarom een spel niet gewoon de resoluties van je scherm als opties zou aanbieden..

Ik verbaas me er al over hoeveel spellen 3440x1440 niet hebben, en dat is nog een vrij standaard ultrawide resolutie
Vagax 13 september 2023 17:51
Blij dat gelijk een paar van de grootste technische punten worden aangepakt zoals de HDR en Ultrawide issues, die FOV slider is ook erg welkom en hopelijk komt die ook naar Xbox

Ook blij dat mod support er redelijk snel aankomt, ik verzuip nog te veel uren in de game dus voorlopig ben ik nog zoet.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 14:04]

gerrit-jan83 13 september 2023 17:53
Heb echt maar 1 bug mee gemaakt en dat komt denk ik eerder door Microsoft kant dan die van bethasda en dat heeft met de cloud save te maken die hij 2 keer niet gepakt had of niet goed. Verder speelt het heerlijk op series x en op een 3080ti en zelfs cloud.
EnigmaNL
13 september 2023 17:55
Hopelijk doen ze ook gelijk DLSS 3.
Daco 13 september 2023 18:12
dit klinkt als een goede zet voor consumers, om zo beetje de slechte performance van het spel te verbeteren en meer genot te kunnen hebben!

... maar als een developer die de comments rond de slechte code in starfield heeft gelezen kan ik enkel maar denken dat ze bij bethesda heel erg aan het prutsen zijn en nu hun slechte code aan het verbergen zijn met AI generated frames.
er is echt iets mis hier ...

een voorbeeldje wat er in het spel gebeurd : https://www.reddit.com/r/...discovered_in_starfields/
maradesign 13 september 2023 19:27
ik heb er nu 6 uur inzitten en vind het echt een leuke game. Maar ik ga niet verder tot er een patch komt die de bugs die hier al gemeld staan worden aangepakt. Ik kan er persoonlijk gewoon niet tegen om uit de immersie gehaald te worden als de genoemd bugs zich voor doen. Of als mn tijd wordt verspilt door npc die verdwijnen en ik net even vergeten ben te saven en een half uur op nieuw moet doen.

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