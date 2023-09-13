Bethesda gaat Nvidia DLSS-ondersteuning en fov-slider toevoegen aan Starfield

Bethesda gaat DLSS toevoegen aan Starfield. Het bedrijf werkt ook aan ondersteuning voor 32:9-monitors op de pc, een menu voor hdr-kalibratie, intellingen voor helderheid en contrast en een fov-slider. Wanneer die features precies verschijnen, is nog niet bekend.

Bethesda bevestigt de komst van de verschillende nieuwe functies in een blogpost. Het bedrijf zegt te werken aan meerdere veelgevraagde features. Het bedrijf bracht in eerste instantie een 'kleine hotfix' voor enkele problemen uit. Spelers kunnen volgens de studio daarna 'een regelmatige reeks updates' met door de community gevraagde toevoegingen verwachten.

Een daarvan is DLSS-ondersteuning voor de pc-versie van Starfield. DLSS is de upscalingtechniek van Nvidia, waarmee de game op een lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald naar een hogere resolutie. Momenteel ondersteunt Starfield officieel alleen FSR 2.0 van AMD, hoewel ook mods beschikbaar zijn die Nvidia DLSS en Intel XeSS toevoegen aan de ruimte-rpg. Bethesda is een samenwerking met AMD aangegaan voor Starfield, hoewel laatstgenoemde eerder al bevestigde dat Bethesda desgewenst DLSS mag toevoegen aan het spel.

Bethesda werkt naar eigen zeggen ook aan een fov-slider voor Starfield, waarmee gebruikers het gezichtsveld in de game kunnen aanpassen. De game krijgt op termijn ook een menu om hdr-weergave te kalibreren, instellingen voor het aanpassen van de helderheid en het contrast, ondersteuning voor 32:9-monitors en een knop om voedsel in de spelwereld op te eten. Het bedrijf wil ook op de langere termijn functies toevoegen. "Zelfs als we jullie verzoeken niet meteen inwilligen, doen we dat graag in de toekomst, zoals kaarten van steden", schrijft de ontwikkelaar.

De studio zegt verder samen te werken met AMD, Intel en Nvidia aan driverondersteuning voor Starfield. "Iedere update krijgt nieuwe stabiliteits- en prestatieverbeteringen", zegt het bedrijf. Bethesda bevestigt wederom opnieuw dat Starfield begin volgend jaar ingebouwde modondersteuning krijgt, ook voor de consoleversie. Bethesda-baas Todd Howard zei dat onlangs al.