Bethesda stelt release Starfield uit tot 6 september

Bethesda Game Studios brengt de langverwachte ruimte-rpg Starfield uit op 6 september. Vorig jaar liet de in 2020 door Microsoft ingelijfde ontwikkelaar nog weten dat Starfield in de eerste helft van 2023 zou uitkomen.

Op zijn website schrijft Bethesda dat Starfield op 6 september exclusief voor de Xbox Series X|S en de pc verschijnt, en dat geldt ook voor de Xbox Game Pass. Door de overname van Bethesda door Microsoft in 2020 is de game een Xbox-exclusive geworden en komt het spel niet uit voor PlayStation-consoles.

Todd Howard, de game director van Starfield, zegt in een nieuwe video dat er op 11 juni een speciaal Starfield Direct-evenement plaatsvindt waarop vanuit Bethesda's studio een diepere blik op de game wordt geboden.

Starfield

De video bevat niet alleen een korte uiteenzetting van Howard waarin hij het evenement aankondigt, spelers bedankt voor hun feedback en enthousiasme, en aangeeft hoe intensief het bedrijf bezig is met Starfield. De eerste helft van de video bevat een korte teaser met enkele beelden vanuit de ingame-engine.

Starfield stond eerder op de planning voor een release op 11 november 2022, maar in mei vorig jaar werd duidelijk dat dat niet gehaald werd en gaf de ontwikkelaar aan dat Starfield werd uitgesteld tot de eerste helft van 2023. Daarbij werd toen geen nieuwe releasedatum genoemd.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 16:54
112 • submitter: Miesjh

08-03-2023 • 16:54

112

Submitter: Miesjh

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Reacties (112)

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GekkePrutser 8 maart 2023 17:04
Jammer. Ik zat hier wel op te wachten.

Bethesda kennende zal het sowieso vol bugs zitten dus "wachten tot het af en bugvrij is" is niet echt een argument in dit geval :') Maargoed, hun releases zijn altijd wel noemenswaardig. En het hele fallout concept ben ik ook wel een beetje klaar mee.
Xypod13 @GekkePrutser8 maart 2023 17:43
Welke game tegenwoordig is bugvrij? Ik weet best dat Bethesda bekend staat om game breaking bugs maar het is bijna onmogelijk om een game, zeker eentje die zo groot is als starfield, "bugvrij" te releasen.
jvelite @Xypod138 maart 2023 18:39
Er zijn wel echt grenzen tussen 'acceptabele bugs' en domme fouten die plaatsvervangende schaamte opleveren.

Fallout 4 draait echt als poep zonder mods. Wellicht is dit een vrij specifiek probleem voor mijn hardware, maar ik heb het nooit anders gekend.

Laadschermen (Waar je er veeeel van krijgt in FO4) duren op mijn relatief sterke PC met gemak een halve minuut tot een minuut. Soms langer.

Met een kleine mod die dat fixt: 2 tot 5 sec.

Wat doet deze mod? De FPS op laadschermen ontgrendelen.
wampa-one @jvelite8 maart 2023 19:39
Waar ik destijds veel winst mee boekte qua fps waren de textures op bomen.

Deze werden standaard in een veel te hoge resolutie gerenderd. Door ze te downscalen boekte ik aardig wat fps. Aangezien ik geen "sta stil en kijk naar bomen" speler ben zag het er hetzelfde uit maar liep het veel beter.
Xypod13 @jvelite9 maart 2023 11:02
Ik ben bekend met dat Bethesda games talloze bugs hebben en ook, zoals jij beschrijft, domme fouten die er geeneens in hadden moeten zitten. Ondaks dat ben ik gewoon super enthousiast voor de game want ik hoop dat de tijd die ze hebben genomen ervoor heeft gezord dat het beter is dan hiervoor, maar ook gewoon omdat ik zo. veel. mensen heb zien vertellen wat voor een geweldige ervaringen ze hebben met hun games. Ik laat een paar bugs die of mods of patches fixen het mijn ervaring niet in de weg zitten.
Zoop
@jvelite9 maart 2023 11:16
Ik stoor mij met name aan de slordigheid. Mijn eerste paar uur in fallout4, mijn eerste echte bethesda game, je hebt de intro met die nuke die dropped, en dat je de vault in gaat, super sfeervol, gaaf verteld, helemaal immersed in deze wereld. Na eerste stukje, de wereld in, ontmoet trashcan carla en haar brahmin en ga verder. Ik kom later terug in sanctuary, en die koe staat op het dak... like wtf, immersion weg. Het is ook niet alsof dat een keer gebeurd, het gebeurd altijd, als die brahmin aanwezig is als je naar de settlement travelled. Altijd.
Eenmaal een beetje aan de slag met die settlement en huisjes bouwen, en je hebt binne notime ook settlers op je dak, of in muren geglitched of whatever.
Mooie grote muur om settlement gebouwd met dikke defenses erop, maar door LOD en afstand, zijn die muren niet geladen als je te verg ben, en vijanden lopen door je defenses alsof ze niet bestaan...
Quest dialogen die blijven hangen, quests die niet progressen.
Sowieso is heel dat settlement gebeuren super slecht uitgewerkt, hele leuke feature maar voegt echt niks toe aan de game aangezien de AI toch nooit zal snappen wat je bouwt.
Extreme framedrops rond central boston.
Crash to desktop. Geluid samples die hangen en eindeloos blijven spelen totdat je game herstart.
De waslijst aan bugs die de Unofficial Patch allemaal fixed...

Het is eigenlijk schandalig dat games in zo'n staat uitgebracht worden. Maar je zal altijd mensen hebben die zeggen nergens last van te hebben (wat mij bs lijkt, dan let je gewoon niet op).
Makkelijk 90% van deze problemen zou je tegenkomen in een single playthrough, dit is dus gewoon niet getest (of wel getest, maar niks mee gedaan). Ik zie wat mensen dit verdedigen met "ja maar je kan heus niet alle bugs vinden" of "geeneen game is bugvrij", sure, maar dit is echt van een andere orde hoor.
Ergste is nog wel dat ze er mee weg blijven komen. "de community fixed dat wel"..

En toch heb ik duizenden uren in dat scheitspel zitten... Heb er echt een haat/liefde relatie mee.
Ik vermoed dat Starfield echt niet anders zal zijn.
Zal me benieuwen hoeveel gametijd het kost voordat je de eerste NPC ziet die glitched of tegen muren aan staat te rijen.
Enai @Zoop9 maart 2023 14:25
Installeer eens de Sim Settlements-mod. :)
Zoop
@Enai9 maart 2023 14:47
Gedaan, snel weer weg gedaan, ik snap het idee, en is cool gemaakt, maar ik wil gewoon normaal settlements kunnen bouwen die daadwerkelijk werken.
Het veranderd naar mijn mening de game in iets anders, dat is natuurlijk ook de bedoeling, maar ik vind het niks. Ik vind het heerlijk om elk gebouwtje steentje voor steentje te bouwen, netjes aan te kleden met meubilair etc, dat automatiseren met een (toegegeven, erg gave) nieuwe gameplay mechanic haalt voor mij een groot deel van de lol weg en lost mijn originele probleem dus niet op.
Jaldea @jvelite9 maart 2023 12:02
out of the box was de game ook waardeloos met hogere frame rates monitoren, zelf ervaren met 144hz. als je de game dan op 60 fps locked krijg je hetzelfde probleem met de laadtijden.
armageddon_2k1 @Xypod138 maart 2023 19:15
Wie herinnert zich de Dwemer Puzzle Box quest nog uit Morrowind? Een van de allereerste quests in de game en vervolgens zijn ze gewoon vergeten het item dat je moet vinden in de game te stoppen…..

Good times.
OriginalCharun @armageddon_2k18 maart 2023 19:26
Het item zat daadwerkelijk in het spel: https://youtu.be/iOJRmgMvgQI?t=88
armageddon_2k1 @OriginalCharun8 maart 2023 19:36
Na de release was er meteen een patch waar het in gefixed was. Maar in 2003 duurde het even voor je daarachter kwam…
ashwin911 @Xypod138 maart 2023 17:57
Yep games van tegenwoordig zijn veels te complex om compleet bug vrij te zijn tijdens release. een QA team van een paar honderd man kunnen nooit het zelfde aantal bugs tegenkomen als miljoenen gamers die het spel massaal spelen.

Zelfs vroeger hadden simpelere games op de oude cartridge soms bugs. Dan was de enige manier om een patch te releasen een hele nieuwe cartridge maken. Daarom als je naar ROMS van bijvoorbeeld GameBoy games zoekt zie je vaak dat de Japanse uitgave meerdere versies heeft.

[Reactie gewijzigd door ashwin911 op 25 juli 2024 04:37]

Derper @Xypod138 maart 2023 20:41
Tegenwoordig is de techniek zover dat er achteraf prima patches kunnen worden uitgebracht. Maar de base game heeft nu soms game-breaking bugs, progressie stoppend. Dat is echt beschamend en je 'klanten' (en daarmee je eigen product) totaal niet serieus nemend.
Ik wilde een heel verhaal beginnen over 'vroegah', want toen kon het blijkbaar wel. Toen was er geen manier om te patchen, alleen een 2e, 3e enz. uitgave.
Ik heb toevallig deze week Mario Odyssey uitgespeeld, versie 1.0 en die werkt prima. Nintendo kan en doet het toch vaker beter op dit gebied. Het zal vast niet helemaal bug-vrij zijn maar de vrijheden die uitgevers tegenwoordig nemen vind ik niet getuigen van het serieus nemen van mij, de koper. Dus neem ik 'TODD' ook al jaren niet meer serieus en komt Starfield in 2024 uit.
jfdaniels @Derper8 maart 2023 22:04
Dat zijn natuurlijk ook wel vrij lineaire spellen. Iedereen gaat er op dezelfde manier door. Met al die open world games van tegenwoordig heb je veel meer unieke scenario's waar je allemaal op moet testen.
Roharas @Derper9 maart 2023 09:01
Ook vroeger zaten er wel bugs in games. Een groot verschil met toen en nu is dat oudere games vaak heel lineair waren helemaal in vergelijking tot veel open world games van tegenwoordig.

Het is ook niet heel toevallig dat juist deze open world games vaker geplaagd worden door issues.

Bij een lineaire ervaring weet je exact wat er op je af gaat komen en zit er weinig speling in de variabelen. Om dit goed gechecked te krijgen is het daarom gewoon een kwestie van alle opties bij langs te lopen. Bij een open wereld, en al helemaal bij 1 die "leeft" of zelfs mee veranderd zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos, je kan daarom niet meer iedere mogelijkheid testen. De aanpak gaat hier dan vooral om het vaststellen dat de basiselementen en interacties goed werken. In plaats van te voorkomen dat er geen bugs in zitten probeer je er voor te zorgen dat mocht er toch een bug doorheen glippen dit geen groot/moeilijk te fixen issue is.

Beide aanpakken worden overigens nooit helemaal perfect uitgevoerd dus ook in oude games zitten wel bugs. Veel er van zullen echter niet "schadelijk" zijn of zelfs niet eens opvallen maar ze zijn er wel. Een mooi voorbeeld is de speedrun community die vaak bekende bugs exploiteert om stukken van de kaart over te slaan of andere dingen te doen die zo niet bedoeld waren
Parrotmaster @Xypod139 maart 2023 09:14
Er is toch een pittig verschil tussen de bugs in de gemiddelde game release en de afgelopen 3 of 4 Bethesda games.

Kijk naar bijv Elden Ring of Hogwarts Legacy. Ook open-world games, maar ik kan me zo direct geen bugs herrineren behalve 1x in HL dat een texture iets later laadde waardoor ik 2 seconden door een muur kon kijken.

En in ER heb ik al meer dan 400 uur. Meer als je de seamless co-op versie meetelt.

[Reactie gewijzigd door Parrotmaster op 25 juli 2024 04:37]

el.gee @GekkePrutser8 maart 2023 17:13
Jep, beter later en goed (lees: bug free) dan een “ zo vlug mogelijke release” vol met gaten en fouten.
GekkePrutser @el.gee8 maart 2023 17:15
Ja maar met Bethesda is dat niet iets dat gebeurt natuurlijk. Hun releases zijn nooit "bug free". Maar ik geloof daar sowieso niet zo in. Had ik bijvoorbeeld een jaar langer op Cyberpunk willen wachten (PC versie) als het zo was geweest als het nu is? No way. De release was prima speelbaar, en die paar bugs waren geen probleem. Natuurlijk denkt niet iedereen er zo over en daar kwam de hele media storm natuurlijk door. Maar ik heb er zelf veel plezier van gehad. Op de console was het een ander verhaal maar de PC versie was gewoon speelbaar.

Maargoed aan de andere kant moet het dan wel heel erg gesteld zijn als ze het nog niet durven releasen :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 04:37]

cpt Iglo @GekkePrutser8 maart 2023 17:43
Eens, zelf trouwens nooit problemen gehad met Fallout 4 die ik op release heb gekocht maar ook daar zijn voorbeelden te over van mensen die niet heel blij waren.
salvw @GekkePrutser8 maart 2023 17:43
Ja maar met Bethesda is dat niet iets dat gebeurt natuurlijk. Hun releases zijn nooit "bug free".
Niks is bug free. Maar het is denk ik goed dat er gekozen wordt om een liever uit te stellen dan game te releasen in een staat die afbreuk doet aan het potentieel dat er in de game zit.
Estobaniac @GekkePrutser8 maart 2023 18:23
Vergeet vooral ook niet waarom dit bij elke Bethesda titel tot nu het geval is : de brakke game-engine. Ze hebben nooit een nieuwe game-engine ontwikkeld, dat gaan ze wel doen voor TES6 geloof ik, maar Starfield zal nog met de oude zijn en dus met de onvermijdelijke bugs die daarbij horen.
Ze hebben steeds verder gebouwd op de oorspronkelijke engine waardoor er beperkingen en bugs in blijven zitten, die kunnen er alleen uitgehaald worden door alles te herschrijven vanaf nul.
GekkePrutser @Estobaniac8 maart 2023 18:37
Oh, ik moet zeggen dat die trailer er verrekte goed uitziet, in tegenstelling tot al hun eerdere games die altijd redelijk achterliepen op de grafische stand der techniek.

Dus ik had eigenlijk al aangenomen dat ze van engine waren veranderd...

Maar ik vraag me af of het echt een engine probleem is. De meeste problemen in bethesda games die ik zelf heb gezien waren bugs in de logica van de game zelf, niet in de grafische rendering. Hun games zijn natuurlijk ook heel erg complex met heel veel subquests en dingen die elkaar beinvloeden. Het is heel wat anders dan een lineaire FPS.

Met Elder Scrolls heb ik verder helemaal niks, ik heb niks met het fantasy genre dus daar doe ik nooit wat mee :) Maar scifi wel dus ik heb fallouts gespeeld. Ik vind die altijd een beetje depri door alle vernietiging en die jaren '50 look. Dus ik ben erg benieuwd naar Starfield.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 04:37]

Wolfos
@Estobaniac8 maart 2023 23:40
Als je alles herschrijft heb je nieuwe bugs en minder features.

Maar Bethesda maakt altijd upgrades aan de engine, en dat word vaak onderschat.
Deze game is enorm ambitieus en er zal ongetwijfeld heel veel werk aan de engine verzet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat ze dat "Creation Engine 2" label er niet voor niks opgeplakt hebben.

Dat het er niet zo mooi uitziet als een lineaire FPS met 10 personages is gewoon logisch. Het is vele malen lastiger om open werelden en hele planeten te renderen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 04:37]

batjes @Estobaniac8 maart 2023 20:08
Unreal Enigine 5 is basaal gezien ook dezelfde engine als van UT GOTY.
Orangelights23 @el.gee8 maart 2023 18:04
Ding is alleen dat bijna elke grote, en zeker triple A game, wordt uitgesteld en men dan maar zegt dat ze liever een game zonder bugs willen. Natuurlijk heeft iedereen dat liever, maar het blijkt dat heel veel uitgevers hun eigen processen blijkbaar niet op orde hebben en daardoor altijd weer moeten uitstellen.

Zou wel eens interessant zijn om daar meer over te lezen, de redenen van uitstel en waarom het zo vaak gebeurt.
GekkePrutser @Orangelights238 maart 2023 18:43
Het kan niet anders zijn dan kapot projectmanagement. Wat er ook voor problemen zijn: een goed projectmanagement had deze al moeten voorzien en moeten afdekken in de tijdsplanning. Natuurlijk kan het een keertje misgaan maar zowat elke game wordt uitgesteld en dat is toch echt niet normaal. Ook als je je mensen vraagt om te 'crunchen' ben je gewoon helemaal verkeerd bezig en dat is in deze industrie ook schering en inslag.

Het probleem met de game industrie is dat er heel veel mensen zijn die er heel graag in werken en daardoor dit soort dingen op de koop toe nemen (samen met een veel te laag salaris). Vreemd genoeg.. Als mijn werkgever me vraagt om ff 2 maanden crunch time te doen dan is het echt van 🖕🖕

Maar als je ziet dat zelfs echt complete fails als Half-Life Episode 3, Duke Nukem Forever en Star Citizen worden afgedaan als "zo gaat het nou eenmaal" dan is er gewoon echt iets grondig mis :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 04:37]

koning53 @Orangelights238 maart 2023 18:42
Dan kan ik je Blood, Sweat, and Pixels aanraden. Staat ook als luisterbook op de bekende diensten.

Geeft heel veel inzicht in het ontwikkelproces van verschillende soorten games, ik denk er nog regelmatig aan als ik iets nieuws opstart.
winkbrace @koning539 maart 2023 08:21
Thanks! Toegevoegd
DennisH82 @el.gee8 maart 2023 19:01
Inderdaad al zat ik er nu al op te wachten :/

Maar het is ook zo september ;) :)

En ja "bug free" ga ik niet vanuit, als het maar gewoon goed speelbaar is, (net wat @GekkePrutser zegt) al moet ik zeggen dat ik ook met Elder Scolls en Fallout vrij weinig bugs tegenkwam (en zeker geen vastlopers) en die speelde ik ook direct op de release date, dus fingers crossed :)
Cid Highwind @GekkePrutser8 maart 2023 17:15
Hoe eerder de game uitkomt, hoe sneller de community kan beginnen met bugfixen. :+
GekkePrutser @Cid Highwind8 maart 2023 17:17
Ja precies, zo denk ik er ook een beetje over... Perfect gaat het gewoon nooit zijn. En ik zit best op een mooie nieuwe game te wachten, er zit verder ook niet zoveel interessants in de pijplijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 04:37]

Bulls @Cid Highwind8 maart 2023 18:32
Of beginnen met review bombing
lenwar @GekkePrutser9 maart 2023 08:04
Bugfree? Daar is de community toch voor?? It just works!!
https://yewtu.be/watch?v=YPN0qhSyWy8
Palm_freemium @GekkePrutser9 maart 2023 10:43
Ik ben best fan van The Elder Scrolls en Fallout sersies, maar je weet gewoon dat de eerste maand er game breaking bugs in zitten. Bugs kan ik wel mee leven, maar game breaking is toch wel een dingetje.

Meestal wacht ik op de eerste grote patch, ik vind het gewoon niet prettig om de hele tijd het gevoel te hebben "ben ik nou zo dom of is dit een bug?" en dan te moeten Googlen en proberen de spoiler te vermijden.
Milanobrotchen @GekkePrutser9 maart 2023 15:46
Ik vind de bugs in bijvoorbeeld Fallout 4 of skyrim wel wat hebben. Soms zijn ze best grappig.
Wolfos
8 maart 2023 17:28
Bijna acht jaar ontwikkeling. Het zal niet meevallen om duizend planeten in een spel te verwerken, maar het moet inmiddels behoorlijk deprimerend zijn om aan zo'n eindeloos project te werken.

Hopen dat Elder Scrolls VI wat vlotter gaat.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 04:37]

mrkleise @Wolfos8 maart 2023 17:31
Star Citizen is hier ook een goed voorbeeld van. Kan me niet voorstellen dat je nog puf hebt na 12 jaar.
Wolfos
@mrkleise8 maart 2023 17:34
Ja, Star Citizen heeft nog meer ambitie. Starfield heeft gelukkig nog een einddatum.
RoamingZombie @Wolfos8 maart 2023 17:41
Onbegrensde ambitie zelfs. En dat is het hele probleem waardoor het nooit wat gaat worden.
MuffinZor @RoamingZombie9 maart 2023 08:40
waarom zou het nooit wat worden?
Het is nu toch al even speelbaar. de volle single player campaign komt er aan, de multiplayer wordt elke release beter (3.18 is een grote, die released deze week eindelijk na een aantal weken op de testing servers gedraaid te hebben, spelers van die testing servers zijn er extreem lovend over.)

https://gamerant.com/star-citizen-patch-318-best-features/

waarom zouden ze eens de single player af is, en de persistent universe multiplayer in een staat die ze willen launchen naar het bredere publiek, niet gewoon tot in het oneindige verder kunnen itereren ?

zoals in de echte software wereld OVERAL gebeurd? agile mag niet in de gaming industrie ofzo?
RoamingZombie @MuffinZor9 maart 2023 11:37
Omdat het gewoon niet logisch is. SQ42 zou al in 2016 uitkomen en staat nu nog steeds als release binnen 2 jaar (die status heeft het al jaren).

Aangezien de ontwikkeling 1 op 1 samen gaat met de PU zal deze nooit eerder afkomen. Het is niet alsof ze for SQ42 compleet nieuwe assets gaan creeeren. Die maakt dus gebruik van de zelfde assets en mechanics als de PU. En aangezien deze laatste qua concept and features constant worden aangepast geld dat ook voor SQ42. Alle wijzigingen in het ene spel zijn van toepassing in het andere spel. Dus dan kan je concluderen dat SQ42 nooit kan uitkomen voordat de PU ook af is.

Ondertussen is het spel grafisch aan alle kanten ingehaald en bied het nog steeds minder content dan een gemiddelde indie game. Een paar simpele gameplays loops does not a game make. En ik weet dat de 'testers' verre van kritisch zijn als het op SC aankomt, dus sorry als ik dat met een giga korrel zout neem. Er worden nog steeds gouden bergen (neen, gebergtes) beloofd die zeer onrealistisch zijn als je bekijkt hoe ze niet zijn opgeschoten in de afgelopen 10 jaar.

Jij mag blijven hopen. Ik bekijk het realistisch.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 25 juli 2024 04:37]

MuffinZor @RoamingZombie9 maart 2023 15:20
er is ondertussen al veel meer footage van SQ42, er zijn effectief assets in SQ42 die niet in de PU zitten, het is zelfs in een volledig ander sterrenstelsel (odin vs stanton system voor multiplayer).

De single player kan wel degelijk af zijn, releasen, en nog steeds engine, graphics, assets, .. updates meekrijgen die gebeuren voor multiplayer (zoals gebeurd voor veel single player games)? Je bekijkt het heel simplistisch in mijn mening. De PU gaat nooit afzijn, want ze willen die blijven uitbreiden. hangt er maar vanaf wat "af zijn" is in jouw ogen, dat er niets meer aan veranderd? of dat iedereen die wil het kan spelen?

ondertussen blijft het spel grafisch langs alle kanten ge-update worden ook?? wat is de laatste keer dat je gameplay footage bekeken hebt?

op het vlak van content in de PU heb je momenteel gelijk, daar ligt hun focus nog niet echt, en is ook de reden dat ik het niet vaak speel. maar met 3.18 deze week komen er wel een heel aantal gameplay loops bij op vlak van pirating, escorting, hauling, salvaging, ... (heb je de link doorgenomen?)
het is maar wat je als content ziet.
RoamingZombie @MuffinZor9 maart 2023 17:21
Dan waarom zit dat sterrenstelsel niet in de PU? Daar mis ik dus de logica. Hoe inefficiënt is dit wel niet? Je gaat mij niet vertellen dat ze in 10 jaar nog niets eens een stelsel af kunnen maken voor PU, er toch even eentje hebben gemaakt voor SQ42 maar deze niet gebruiken in de PU.

En hoeveel stelsels willen ze ook al weer? Ja, ja, als de pipelines af zijn dan gaat dat heel snel. Mijn reactie, als die pipelines er nu nog niet zijn dan gaan ze er nooit komen ook.

Of het kan niet samen werken of het bestaat simpelweg nog niet. Immers SQ42 speelt zich af in de PU.

Zo veel rode vlaggen. De tijd zal het leren maar ik weet op welk paard ik gok.

Grafisch loopt het gewoon achter en daar gaat die mythische server meshing nooit leveren wat ze beloven tenzij ze alles gaan downscalen.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 25 juli 2024 04:37]

nnndoh @Wolfos9 maart 2023 01:36
starfield kan ik tenminste op me xbox spelen, star citizen laad niet eens op me computer
Verwijderd @mrkleise8 maart 2023 19:02
Star Citizen is niet bedoeld om af te komen. Ze hebben de developmentfase tot inkomstenbron gemaakt, dat is het business model.
Sjaak098 @Wolfos8 maart 2023 18:10
Het lijkt eigenlijk wel iets moois hebben. Een soort levenswerk maken, echt een van de mooiste games van het decennium maken, het zou voor mij juist een reden zijn om naar mijn werk te gaan. (Overigens doe ik wel iets heel anders dan games maken, dus ik weet niet of het in de realiteit ook zo mooi is. Misschien dat je wel 8 jaar lang mag werken aan de skins van in totaal 2 ruimteschepen ofzo)
Dutchzilla 8 maart 2023 17:48
Hoop dat deze game boeiend gaat zijn. Teveel content kan ook tegen werken
PdeBie @Dutchzilla8 maart 2023 18:33
Inderdaad. Liever een kortere game met een krachtig verhaal dan een super uitgebreide game waar je continu hetzelfde aan het doen bent en er maar geen schot in lijkt te komen.
Wolfos
@PdeBie8 maart 2023 19:07
Dan ben je bij Bethesda sowieso verkeerd, want de games zijn meer sandbox dan verhalend.
De Elder Scrolls games zijn dan ook zo'n 100 uur lang.
centr1no @Wolfos9 maart 2023 08:21
Het hangt er vanaf wat je zelf kiest natuurlijk.
Als je in Skyrim gewoon de main quest blijft volgen heb je precies dat.
De kracht van de game zit 'm in het feit dat je de hele tijd afgeleid wordt door andere dingen. Soms zijn dat simpele dingen als een beer in een grot en soms wordt je een side-quest ingezogen waar je uren mee zoet bent.

Starfield lijkt bovenop uiteraard een main quest en side quests nog veel meer dan de ES games de mogelijkheid te bieden gewoon geen verhaal te volgen en wat planeten te verkennen. Het zou sowieso niet bepaald slim zijn als ze de elementen die de voorgaande games zo populair maakten minder aandacht zouden geven.
centr1no @PdeBie9 maart 2023 08:27
Liever een game die allebei heeft en je de keus geeft.
Ik begrijp deze gedachtegang niet. Het hele punt van de open world games van Bethesda is dat je braaf het pijltje kunt volgen of dat je meteen na de intro links- of rechtsaf slaat en vrolijk je eigen weg zoekt.
JustlikeNiko 8 maart 2023 17:00
Valt mee. Had ergens verwacht dat het 11 november 2023 ging worden. Kan natuurlijk altijd nog }>
t mac 8 maart 2023 17:10
Ach, Bethesda RPG’s speel ik toch liever in het najaar. :Y)
zzzzz 8 maart 2023 17:11
En zo gaat TES 6 ook weer naar achter :X
centr1no @zzzzz9 maart 2023 08:48
Niet perse. En het is ook niet boeiend omdat totaal niet bekend is waar ze staan met TES 6 en er nog minder bekend is over wanneer die dan uit zou komen.
Er wordt door een klein team al jaren aan TES 6 gewerkt. En dat Starfield wordt uitgesteld betekent zeker niet dat alle developers al die tijd nog met die game bezig zijn.
Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat complete groepen mensen het afgelopen jaar al niet meer met Starfield bezig waren omdat hun specifieke werkzaamheden daarvoor simpelweg afgerond waren.

Ik vind dit uitstel van weer 6 maanden overigens bijzonder vreemd over komen. Dit is niet een uitstel omdat er nog wat kleine aanpassinkjes moeten worden gedaan of voor bug testen.
Vortigen 8 maart 2023 17:48
Ik heb 9 september alvast in mijn agenda gezet :)
En ook 11 juni (meer info over de game).

Ik kijk uit naar deze game. En ja, Bethesda heeft een reputatie met releases maar tot nu toe waren die voor mij allemaal speelbaar op de PC.

Ook mooi dat het op day one op Gamepass komt.
jellybrah 8 maart 2023 18:42
Ik ben er wel redelijk benieuwd naar, maar iets zegt me dat dit een vermoeiende open wereld game zal worden net zoals FO4.. en daar bedoel ik meer mee copy/paste. En een nieuwe Preston Garvy..
ThanosReXXX 8 maart 2023 17:05
Volgens mij is er letterlijk nooit sprake geweest van een mogelijke release van Starfield op de PS5. Ook voor de overname van Bethesda door Microsoft had Microsoft al de exclusiviteitsrechten van de game bij Bethesda aangevraagd.

Er waren slechts geruchten dat Sony ook een bod op de game zou hebben gedaan, maar dat dit bod lager geweest zou zijn dan het bod van Microsoft, maar meer dan een gerucht is dat nooit geweest. Andere info die een mogelijke oorspronkelijk geplande release op de PS5 zou kunnen bevestigen, heb ik persoonlijk nergens kunnen vinden.
Verwijderd @ThanosReXXX8 maart 2023 17:15
Jawel, wordt ook aangegeven door Pete Hines in een interview met IGN. Voor de overname was er geen sprake van exclusiviteit:

https://youtu.be/ebNlaSEfc5w
Lekker Ventje @Verwijderd8 maart 2023 17:42
Wel een tijdelijke exclusiviteit, maar dan voor de Playstation. Sony had al geïnformeerd maar de overname door MS gooide roet in het eten.
Verwijderd @Lekker Ventje8 maart 2023 17:51
Ook dat is niet meer dan een vaag gerucht.
ThanosReXXX @Verwijderd9 maart 2023 12:07
Dat is dus het gerucht waar ik het over had: Sony zou, naar het schijnt, wel een bod hebben gedaan op volledige exclusiviteit, maar als er al een bod is gedaan door Sony, dan nog was het bod van Microsoft blijkbaar beter, want de overname kwam ook Bethesda beter uit, anders waren ze nooit akkoord gegaan.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 04:37]

Kaasje123 @Verwijderd8 maart 2023 19:29
Ook dat is niet meer dan een vaag gerucht.
Dat zal het ook voor altijd blijven, maar zou het je verbazen? Dat gerucht is namelijk niet gebaseerd op waanideeën, maar op wat er continu gebeurt bij Sony.
FreakGIB @ThanosReXXX8 maart 2023 17:57
Ben toch wel een beetje benieuwd of die toch later nog naar de PS5 komt
ze missen op deze manier toch een redelijke playerbase lijkt mij.
Nu is het soort van gratis op de Xbox en PC als je gamepass hebt en dat is het.
als het een bugfest blijkt te zijn bij release dan word het denk ik behoorlijk afgebrand
en zal het ook niet veel extra zieltjes trekken richting Gamepass

Eigenlijk ben ik gewoon benieuwd naar het verdien model?
loki504 @FreakGIB8 maart 2023 18:14
Dat zal wel mee vallen hoor.
Forza Horizon 5 verkoopt anders best aardig op Xbox en steam.

En het is een investering die MSF nu doet. Ik verwacht nog even en dan vervalt Xbox Live Gold(games zijn al verwaarloosbaar). En dan heb je geen Xbox gold meer nodig om MP te spelen en heb je alleen XGP en GPU voor 10 en 13 euro. Dan is het verre van gratis voor spelers.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 25 juli 2024 04:37]

VonDudenstein @loki5048 maart 2023 18:48
Dat zal wel mee vallen hoor.
Forza Horizon 5 verkoopt anders best aardig op Xbox en steam.
Heb jij daar cijfers van gezien dan? Dacht dat MSFT daar helemaal niks over deelt.
Alleen 'spelers', maar met GP is dat een nagenoeg nietszeggende kpi. Al helemaal als niet duidelijk is wat dit betekent. 'Download', 'actieve spelers' (meerdere keren p/week/maand) of daadwerkelijk 'Koop'.
loki504 @VonDudenstein8 maart 2023 19:00
https://screenrant.com/fo...ion-players-early-access/

800.000 die de game zelf gespeeld hebben tijdens de early access(dit zat niet in GPU).
Wat de totaal verkopen nu zijn weet inderdaad niemand maar verkopen doen ze nog steeds wel hoor.
drakiesoft @VonDudenstein8 maart 2023 19:14
Het verkoop argument komt alleen van gamepass ontwijkers. Diegene die gamepass hebben, maken zich alleen druk over dat hun backlog veel te groot is :+
VonDudenstein @drakiesoft8 maart 2023 20:20
Het zal wel aan mij liggen, maar wth zijn "gamepass ontwijkers"? :O

Het was geen verkoopargument, maar een vraag. Een vraag over de letterlijke verwoording "verkoopt".

Forza is altijd de best verkopende franchise van MSFT geweest. Maar ik heb van 5 nooit wat gehoord of gelezen over daadwerkelijke aantallen.
En blijkbaar kan het gewoon, want Nintendo geeft er structureel updates over.

En je hebt geen GP nodig voor een onzettende backlog... ook dat snap ik niet.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 25 juli 2024 04:37]

drakiesoft @VonDudenstein8 maart 2023 22:32
Het nieuwe verdienmodel heet gamepass. Blijkbaar kan je dat niet meer vergelijken met het oude model, de losse verkoop. Als je rekent vanuit het oude model ga je vastlopen. De losse verkoop lijstjes die nu soms nog gehanteerd worden, ook voor populariteit etc. slaan dus eigenlijk nergens meer op.
VonDudenstein @drakiesoft9 maart 2023 10:15
Is dit nou een serieus antwoord op een conversatie over Forza of klap jij voor het gemak gewoon even jouw random Gamepass sales pitch erin en daar moeten we het dan maar mee doen?

HET nieuwe verdienmodel waar jij het over hebt, brengt de helft op van wat Fortnite jaarlijks doet... dat is 1 game. Even los van wat voor godsvermogen er in GP is gezonken.
Je snapt in de basis dat het hele concept van verdienmodellen is dat het gaat om wat er 'verdiend' wordt toch? Dikke tip (niet doorvertellen hoor), als je 60 miljoen Mario Karts voor 50,- piek verkoopt, dan houd je daar iets meer aan over dan wat 'populariteit' en 'etc' (wat dat dan ook mag inhouden. lol).

En het is btw niet eens zo dat ik denk dat er geen plek is voor subscription services. Maar dit model sluit verkoop niet uit. En het is gewoon genant als je claimt dat 'losse verkooplijstjes' (ik had het over officieel gebubliceerde cijfers btw) nergens op slaan, als het ene record na het andere wordt gesloopt. Nintendo zit naar schatting (75%) op +/- 700 miljoen first party software sales. Wat een gebroken model zeg..

Maar goed, ik was hier voor Forza, geen Gamepass discussie.
drakiesoft @VonDudenstein9 maart 2023 18:20
Blijkbaar verdient ms er genoeg aan en kloppen jouw aannames niet. De jaarcijfers liegen nl niet.
De losse verkoop is naast gamepass nog steeds aanwezig, het een sluit het andere niet uit. Maar cijfers zijn niet meer op een hoop te gooien voor elk vergelijk dan ook. Dat snap jij ook...
Wolfos
@VonDudenstein8 maart 2023 20:11
Stond hoog bij de bestverkopende games op Steam in 2022, ondanks dat de game van 2021 is.
https://store.steampowered.com/sale/BestOf2022
VonDudenstein @Wolfos9 maart 2023 10:23
Ja alleen staan daar geen aantallen bij... En er staan nog wel meer oude games in die 'goud' categorie. Red dead, CP77. Wat die categorie dan ook mag betekenen. Bovendien is dat alleen Steam. Ik denk dat de meeste sales van Forza toch op hun home territory is?

Ik weet ook niet wat de sales breakdown was bij FH4. Want die heeft in ieder geval 10 miljoen copies verkocht. Niet players, downloads of andere vage termen.

Naja, ik was gewoon benieuwd of er iets van bekend was. Doet verder ook geen afbreuk aan hoe tof die game is.
Kaasje123 @FreakGIB8 maart 2023 19:32
Het verdienmodel? Gamepass of anders de volle pond betalen? Wat is daar nog meer over te zeggen dan?
drakiesoft @ThanosReXXX8 maart 2023 18:18
De toko is van microsoft, ze mogen ermee doen wat ze willen.
Palindrome @drakiesoft8 maart 2023 19:05
Jammer wel dat zon grote third party game maker is opgeslokt en achter grendel is gezet.
drakiesoft @Palindrome8 maart 2023 19:11
Niets houd je tegen de games te spelen. Dat slot is een zelf opgelegd drempel in je mindset 8-)
Palindrome @drakiesoft8 maart 2023 19:12
PS5 versie is in de maak ?
drakiesoft @Palindrome8 maart 2023 19:19
Wie weet, als Sony gow, spiderman en tlou op Xbox gamepass zet, wil ms best wel een port maken.
Palindrome @drakiesoft8 maart 2023 19:23
En dat is wat ik bedoel met "Jammer wel dat zon grote third party game maker is opgeslokt en achter grendel is gezet."
Kaasje123 @Palindrome8 maart 2023 19:31
Zo denkt de xbox base ook over andere games.
Palindrome @Kaasje1238 maart 2023 19:32
En dat is helemaal prima maakt het niet minder jammer dat de markt consolideert en er minder zelfstandigen partijen zijn.
Retrospect @Palindrome8 maart 2023 19:10
Welke drempel? Je kan hem op de console spelen, op de pc en waarschijnlijk ook nog streamen straks.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 25 juli 2024 04:37]

Palindrome @Retrospect8 maart 2023 19:13
The elder scrolls kon je op elke console spelen. Deze alleen op Xbox. Ik zie dat als een beperking.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 25 juli 2024 04:37]

Kaasje123 @Palindrome8 maart 2023 19:30
Want je hebt alleen een ps5? Sja ik zie het ook als een beperking dat sommige games niet naar xbox komen. Looking at you final fantasy 16
Palindrome @Kaasje1238 maart 2023 19:34
Ja dat is ook jammer
TrekVogel @Palindrome8 maart 2023 19:42
Welke TES? Deel 3 is de eerste die überhaupt op en console verscheen en was Xbox exclusive. 4, 5 en online zijn op meer consoles verschenen. 5 is zelfs de eerste voor een Nintendo platform.
Palindrome @TrekVogel8 maart 2023 20:11
De titels van de afgelopen 20 jaar.
TrekVogel @Palindrome8 maart 2023 20:16
Ja, als je 20 jaar neemt. En dan is het nog niet elke console maar meer dan één console.
DirtyBird 8 maart 2023 18:32
Draait deze ook weer op de zoveelste reanimatie van de Creation engine of hebben ze eindelijk wat nieuws gebruikt?
Gody @DirtyBird8 maart 2023 18:45
Maakt dat uit? En zo ja, waarom dan? Nu hebben we niet zoveel aan je comment.
TrekVogel @Gody8 maart 2023 19:45
Misschien omdat het vrij algemeen bekend is dat er nogal wat beperkingen in die engine zitten en dat niet altijd tot geweldige resultaten leidt?
Wolfos
@TrekVogel8 maart 2023 20:07
Iets nieuws zou dat niet automatisch oplossen. De engine is uiteraard weer geüpgrade voor deze game, en gezien de ontwikkelduur zal dat meer zijn dan voorgaande iteraties.
loki504 @DirtyBird8 maart 2023 21:47
Dit kon je natuurlijk zelf ook opzoeken. Maar Starfield draait op Creation Engine 2.

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