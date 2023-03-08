Bethesda stelt release Starfield uit tot 6 september

Bethesda Game Studios brengt de langverwachte ruimte-rpg Starfield uit op 6 september. Vorig jaar liet de in 2020 door Microsoft ingelijfde ontwikkelaar nog weten dat Starfield in de eerste helft van 2023 zou uitkomen.

Op zijn website schrijft Bethesda dat Starfield op 6 september exclusief voor de Xbox Series X|S en de pc verschijnt, en dat geldt ook voor de Xbox Game Pass. Door de overname van Bethesda door Microsoft in 2020 is de game een Xbox-exclusive geworden en komt het spel niet uit voor PlayStation-consoles.

Todd Howard, de game director van Starfield, zegt in een nieuwe video dat er op 11 juni een speciaal Starfield Direct-evenement plaatsvindt waarop vanuit Bethesda's studio een diepere blik op de game wordt geboden.

De video bevat niet alleen een korte uiteenzetting van Howard waarin hij het evenement aankondigt, spelers bedankt voor hun feedback en enthousiasme, en aangeeft hoe intensief het bedrijf bezig is met Starfield. De eerste helft van de video bevat een korte teaser met enkele beelden vanuit de ingame-engine.

Starfield stond eerder op de planning voor een release op 11 november 2022, maar in mei vorig jaar werd duidelijk dat dat niet gehaald werd en gaf de ontwikkelaar aan dat Starfield werd uitgesteld tot de eerste helft van 2023. Daarbij werd toen geen nieuwe releasedatum genoemd.