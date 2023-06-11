Bethesda deelt nieuwe details over Starfield in presentatie van 45 minuten

Bethesda heeft op zondagavond nieuwe details over Starfield gedeeld. Tijdens een Starfield Direct-presentatie van 45 minuten gaat de ontwikkelaar in op de verschillende functies van de komende ruimte-rpg. De game staat nog steeds op de planning voor 6 september.

Starfield verkent volgens Bethesda 'de gouden eeuw van de vroege ruimtevaart'. Bethesda noemt die setting 'NASA Punk'. De ruimteschepen en technologieën in de game zijn daarom volgens de studio 'geavanceerd, maar praktisch en herkenbaar'. Het primaire verhaal van Starfield draait daarbij om Constellation, een organisatie die de mysteries van het universum probeert te ontrafelen en op zoek is naar zogeheten artefacten.

Dat avontuur begint in de stad New Atlantis, de eerste menselijke kolonie in de ruimte. Volgens Bethesda is dat de grootste stad die de ontwikkelaar ooit gemaakt heeft. Naast het verhaal van Constellation, krijgt de game volgens Bethesda ook verschillende andere verhaallijnen die spelers kunnen volgen. De presentatie toont verschillende steden op andere planeten, zoals een mijnbouwkolonie op Mars, 'plezierstad' Neon en Akila City, een stad met een westernachtig thema.

Bethesda benadrukt in zijn presentatie opnieuw dat Starfield 'meer dan duizend' planeten krijgt, iets wat de ontwikkelaar vorig jaar al bekendmaakte. Spelers kunnen vrij naar die planeten toe vliegen. Spelers kunnen op planeten grondstoffen verzamelen met een laser, missies uitvoeren en 'onverwachte dingen' tegenkomen, zo zegt Bethesda-baas Todd Howard. Planeten worden procedureel gegenereerd als een speler in de buurt komt. Vervolgens worden blokken terrein samengevoegd. Daarna worden locaties, levende wezens en grondstoffen toegevoegd.

Voor het reizen tussen planeten krijgt de game een Star Map. Daarop is informatie over de planeten in kwestie te zien, bijvoorbeeld over de temperatuur, de zwaartekracht, de atmosfeer en de flora en fauna. De kaart toont daarnaast planeten met belangrijke locaties en missies, naast de vele planeten die kaler zijn maar veel grondstoffen hebben. Tot slot kunnen spelers uitzoomen en naar verschillende sterrenstelsels reizen.

Het is ook mogelijk om outposts te bouwen op planeten, waarmee spelers grondstoffen kunnen delven terwijl ze ergens anders zijn. Spelers kunnen tijdens het verkennen fasttravelen naar hun schip. De game krijgt verder companions en crewleden die spelers kunnen rekruteren op hun schip en mee kunnen nemen tijdens het verkennen van planeten.

Het ruimteschip is het thuis van de speler en de crewleden. Spelers kunnen die schepen zelf aanpassen en upgraden in ruimtehavens. Spelers kunnen bijvoorbeeld extra laadruimtes toevoegen zodat ze vrachtmissies kunnen uitvoeren, of extra wapens of schilden op hun schip installeren voor tijdens ruimtegevechten. Tijdens het vliegen is het daarnaast mogelijk om stroom te verdelen tussen motoren voor een hogere snelheid of wapens voor hogere damage. Verder is het mogelijk om ruimteschepen van vijanden te enteren en deze over te nemen.

Starfield

Bethesda deelt verder enkele technische details over Starfield. De studio gebruikt naar eigen zeggen realtime global illumination, waarmee de verlichting van planeten wordt gebaseerd op het type ster en de atmosfeer van de planeet. De game krijgt daarnaast een nieuw animatiesysteem. Net als in andere Bethesda-titels, is de game speelbaar in zowel firstperson- als thirdpersonperspectief. De game heeft volgens de studio verder een vernieuwd combatsysteem met vloeiendere animaties en modbare wapens.

Starfield komt op 6 september uit. De game verschijnt dan voor pc's en de Xbox Series X en S. Het is de eerste grote game die Bethesda Softworks uitbrengt sinds deze studio is overgenomen door Microsoft. Het bedrijf toonde zondagavond ook een Constellation-editie van de game, die wordt geleverd met een horloge en 300 euro kost.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 22:42 140

11-06-2023 • 22:42

140

Lees meer

Starfield

vanaf € 34,90

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Bethesda voorziet Starfield van AMD FSR3 en Intel XeSS
Bethesda voorziet Starfield van AMD FSR3 en Intel XeSS Nieuws van 21 februari 2024
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS Nieuws van 13 december 2023
Starfield krijgt volgende week Nvidia DLSS via Steam-bèta, FSR3 volgt later
Starfield krijgt volgende week Nvidia DLSS via Steam-bèta, FSR3 volgt later Nieuws van 1 november 2023
Bethesda gaat Nvidia DLSS-ondersteuning en fov-slider toevoegen aan Starfield
Bethesda gaat Nvidia DLSS-ondersteuning en fov-slider toevoegen aan Starfield Nieuws van 13 september 2023
AMD en Bethesda onthullen 'exclusief pc-partnerschap' en FSR 2 voor Starfield
AMD en Bethesda onthullen 'exclusief pc-partnerschap' en FSR 2 voor Starfield Nieuws van 28 juni 2023
Microsoft nam Bethesda over om te voorkomen dat Starfield PS5-exclusive werd
Microsoft nam Bethesda over om te voorkomen dat Starfield PS5-exclusive werd Nieuws van 26 juni 2023
Todd Howard: tien procent van de planeten in Starfield bevat leven
Todd Howard: tien procent van de planeten in Starfield bevat leven Nieuws van 24 juni 2023
Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S
Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S Nieuws van 12 juni 2023
Microsoft houdt in juni Xbox Games Showcase-presentatie en Starfield Direct
Microsoft houdt in juni Xbox Games Showcase-presentatie en Starfield Direct Nieuws van 4 mei 2023
Bethesda stelt release Starfield uit tot 6 september
Bethesda stelt release Starfield uit tot 6 september Nieuws van 8 maart 2023
Main quest van Starfield bedraagt dertig tot veertig uur
Main quest van Starfield bedraagt dertig tot veertig uur Nieuws van 15 juni 2022
Starfield krijgt bestuurbare ruimteschepen en 'ruim duizend verkenbare planeten'
Starfield krijgt bestuurbare ruimteschepen en 'ruim duizend verkenbare planeten' Nieuws van 12 juni 2022
Bethesda stelt Starfield en Redfall uit tot volgend jaar
Bethesda stelt Starfield en Redfall uit tot volgend jaar Nieuws van 12 mei 2022
Starfield verschijnt op 11 november 2022 voor Xbox Series-consoles en pc
Starfield verschijnt op 11 november 2022 voor Xbox Series-consoles en pc Nieuws van 13 juni 2021
Microsoft houdt op 13 juni grote Xbox- en Bethesda-gamespresentatie
Microsoft houdt op 13 juni grote Xbox- en Bethesda-gamespresentatie Nieuws van 27 mei 2021
'Starfield komt alleen uit voor Xbox en Windows'
'Starfield komt alleen uit voor Xbox en Windows' Nieuws van 16 mei 2021
Bethesda ontwikkelt nieuwe scifi-franchise Starfield
Bethesda ontwikkelt nieuwe scifi-franchise Starfield Nieuws van 11 juni 2018
Meer producten en artikelen
Games Bethesda Softworks

Reacties (140)

-Moderatie-faq
140
139
39
0
0
72
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Heav_y_Fun 11 juni 2023 22:57
25 jaar aan gewerkt, en het is een grote welbekende gameontwikkelaar die overgenomen is door Microsoft, ik denk dat dat wel goed zit.
R4gnax
@Heav_y_Fun12 juni 2023 00:54
25 jaar aan gewerkt, en het is een grote welbekende gameontwikkelaar die overgenomen is door Microsoft, ik denk dat dat wel goed zit.
Bethesda staat er ook bekend om dat zo goed als alles wat ze op de markt brengen zo goed als onspeelbaar is zonder eerst een ontiegelijk grote hoeveelheid patches gehad te hebben; waarbij het verhelpen van de meeste problemen keer op keer voor rekening van de spelers zelf komt middels mods die bugged questlines en andere zaken herstellen waar Bethesda zelf geen chocola van maken.

Wordt helemaal hilarisch als je dingen krijgt zoals de Blood on the Ice quest uit Skyrim, waar Bethesda's patch niet alleen de correct werkende community patch om zeep hielp - maar zelfs niets daadwerkelijk fixte, en alles alleen nog maar erger brak.

Bethesda is één van de weinige studio's die letterlijk het nadeel van de twijfel verdient.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 10:26]

Wolfos
@R4gnax12 juni 2023 11:24
zo goed als onspeelbaar
Beetje overdreven. Ik heb zowel Skyrim als Fallout 4 bij lancering gespeeld en die waren beiden prima speelbaar. Ja, af en toe gebeurt er iets raars en soms werkt een questline niet helemaal naar verwachting maar er is ook geen andere ontwikkelaar die dit soort ervaringen bouwt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:26]

R4gnax
@Wolfos12 juni 2023 21:35
Beetje overdreven.
Nee. Eigenlijk helemaal niet. Lees bijv. https://www.pcgamer.com/s...to-be-really-buggy-right/ er maar eens op na.

Staat bol van de vastlopers en crashes (Skyrim; Fallout 4; Fallout 3; Oblivion); save-game corruptie (Fallout 3; Oblivion); allerlei trippy problemen met de physics engine die flipt*; questline logica die niet goed afspeelt waardoor je mogelijk vast komt te zitten; etc.

En dat artikel licht eigenlijk alleen nog maar het topje van de ijsberg toe.

(* Was in Skyrim vooral hilarisch, waar je door de deur van je eigen ingerichte huis naar binnen kon stappen; en je na de laadschermtransitie 50/50 kans had dat letterlijk je hele inrichting alle kanten op wegspatte en ontplofte als je niet meteen vanaf het eerste frame vol 60 FPS kon trekken, omdat de phsyics engine gewoon to-taal niet met grote delta tijden omweg kan.)


Laten we in deze ook vooral niet leugens van Bethesda over de technische staat van hun titels vergeten. Zoals toen er officieel tijdens interviews gezegd werd dat alle 'vreemde' problemen met Gamebryo bij Skyrim tot het verleden zouden behoren, omdat er van een totaal nieuwe vanaf de grond opgebouwde engine gebruik werd gemaakt.
Bleek dus uiteindelijk gewoon nog steeds Gamebryo te zijn. Sterker nog: er bleken nog slapende, uitgeschakelde referenties naar het V.A.T.S. systeem van Fallout 3 in de engine aanwezig te zijn. Dus het was zelfs niet een greenfield herontwikkeling, maar letterlijk gewoon een lift&shift van en slap-dash patchwerk bovenop wat er voor Fallout 3 gebruikt was.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 10:26]

Mirved @Wolfos13 juni 2023 10:33
Idd erg overdreven
MoQh @Wolfos13 juni 2023 10:54
Het gekke is dat je al akkoord gaat en het oké vindt dat je een product koopt dat niet werkt of niet af is...

Wanneer men het lang genoeg doet krijg je inderdaad mensen die het niet meer deert dat ze achterwaarts genaaid worden.

Een paar maand extra testing en herstellen om een volwaardig product te krijgen in naar mijn inziens niet overbodig.
Maarja, laten we de investeerders niet ontevreden stellen.
Vroeger kon je zelf demo's krijgen op CD's en nu geven ze je beta versies als volwaardig spel.
Dan91 @R4gnax12 juni 2023 08:42
Alhoewel Bethesda zeer zeker schuldig is aan het releasen van games vol met bugs drukt dat voor mij de pret niet. Heb zo'n 1000+ uur in Skyrim en 500+ uur in Fallout 4 gestopt.

Zal ongetwijfeld minstens zo veel tijd in Starfield steken. Dan neem ik de bugs voor lief.
kiang @R4gnax12 juni 2023 06:24
De recente film games waren dan weer zo goed als perfect op release.
tw_gotcha @R4gnax12 juni 2023 11:28
mods is natuurlijk prima! ik hoop echt dat de game moddable is, daar wordt het vaak een stuk beter van. en niet van die suffe reshades maar echte mods.
centr1no @R4gnax12 juni 2023 15:01
zo goed als alles wat ze op de markt brengen zo goed als onspeelbaar is zonder eerst een ontiegelijk grote hoeveelheid patches gehad te hebben
Niet mijn ervaring.
Ja er waren bugs, maar op een enkeling na, die een quest liet vastlopen of waar je vast komt te zitten in het landschap, niets wat het 'onspeelbaar' maakte.
Met de enorme hoeveelheid content in hun games en hun relatief kleine team van mensen die aan die games hebben gewerkt vindt ik het nogal ver gaan om Bethesda zoveel slechter dan de rest van alle gameontwikkelaars weg te zetten. Zeker aangezien de rest het objectief gezien niet veel beter doen.
Dennis de Vries Redacteur @Heav_y_Fun12 juni 2023 00:04
Denk je? Fallout 76 is nog steeds niet voorzien van een 'next gen patch' (lees: dus voor de 'nieuwe' generatie die inmiddels bijna 3 jaar van kracht is) en deze komt uit dezelfde schuur. Dus ook onder het bewind van Microsoft hoef je niet de wereld te verwachten.
Wolfos
@Dennis de Vries12 juni 2023 00:38
Volgens mij is Fallout 76 momenteel in handen van Bethesda Austin, niet Bethesda Softworks die de regie heeft over Starfield.

Het budget is in ieder geval torenhoog. Microsoft zal niet overdrijven als ze zeggen dat dit hun grootste game ooit is.
Dit is zo’n belangrijke titel voor Xbox dat er veel meer studios bij betrokken zullen zijn.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:26]

Cergorach
@Wolfos12 juni 2023 08:49
Volgens mij is Fallout 76 momenteel in handen van Bethesda Austin, niet Bethesda Softworks die de regie heeft over Starfield.
Je kan Bethesda Game Studios Austin niet de schuld geven van Fallout 76, zo te zien deden ze alleen 'extra' werk aan de game engine. Op dezelfde manier hebben ze geassisteerd bij Doom 2016 en dat is wel een succes geworden. Vergeet ook niet dat Studio Austin pas 8 maanden voor de release van Fallout 76 is overgenomen door Bethesda en die naam kreeg...

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Game_Studios_Austin
https://en.wikipedia.org/wiki/Fallout_76
Wolfos
@Cergorach12 juni 2023 09:35
De game staat onder regie van Bethesda Softworks, maar het lijkt erop dat de updates momenteel niet meer in-house ontwikkeld worden.
mxmemx @Wolfos12 juni 2023 08:36
Grootste game ooit, maar 30fps is het meeste wat we je kunnen geven. Tears of the kingdom draait 30 fps op een 10x zwakkere switch. Dat laat dus direct zien dat het oneindige budget van microsoft en 25 jaar development GEEN reden zijn voor een goede game.
Dan91 @mxmemx12 juni 2023 08:40
Volgens mij zit er wel een klein verschil in de grootte en grafische pracht en praal tussen Starfield en Tears of the Kingdom.
mxmemx @Dan9112 juni 2023 08:50
Ben ik het niet mee eens, je hebt het over een systeem van 0,4 terraflops vs een systeem van 12 terraflops.
Dan mag de game dus 30x meer pracht en praal bevatten om 30fps te kunnen "verantwoorden".
Starfield is geen 30x meer waarde, hoe graag je het ook wilt. Hooguit 10x maar zelfs dat geef ik het spel nog niet op basis van de deep dive.
Dan91 @mxmemx12 juni 2023 08:54
Alhoewel Tears of the Kingdom echt een kunstwerkje is, en mij het verbaast hoe ze dat op de Switch aan het draaien hebben gekregen, kan ik wel zeker zeggen dat Starfield 30x meer pracht en praal bevat dan Tears of the Kingdom, en dan hebben we het alleen over grafische systemen.

Diepe en complexe verhaal, RPG, base building, etc systemen en planeet simulatie dat gaat wel echt Tears of the Kingdom ver voorbij.

De gesprekken in Tears of the Kingdom zijn simpele textboxjes vaak zonder voice over, en er is geen keuze mogelijkheid die het verhaal beinvloed.

Het hoeft natuurlijk niet jou type game te zijn, maar je kunt die twee echt bijna niet vergelijken. Petje af voor Tears of the Kingdom, hoor, maar Starfield is wel even op een ander niveau.
mxmemx @Dan9112 juni 2023 09:00
TOTK heeft in mijn ogen de optimalisatie die de norm zou moeten worden, maar nog niet is. Wellicht als starfield een jaar of 2 later was uitgekomen dat het "concept" achter TOTK overgenomen kon worden. Of misschien is het wel zo revolutionair wat TOTK doet met een console als de switch dat niet jan en alleman die zomaar na kan doen of wil doen.
Afin, starfield heeft voor mij de hype niet waar gemaakt met de deep dive dus misschien ook een beetje teleurstelling daarvan meegenomen in mn beredenatie.
Milanobrotchen @mxmemx12 juni 2023 11:35
Nintendo heeft zowieso al volgens mij een goede history met super geoptimaliseerde games.
z1rconium @Dan9112 juni 2023 12:57
Diepe en complexe verhaal, RPG, base building, etc systemen en planeet simulatie
daar hoef je de boel echt niet voor naar 30fps te downgraden. Ik zou nog eens kritisch naar die videos van starfield kijken, wat er word gerendered is echt niet van superkwaliteit, sorry, het zijn een hoop blokkendozen.
Dan91 @z1rconium12 juni 2023 16:58
Dat jij de zaken die voorkomen in Starfield niet indrukwekkend vindt mag je zelf weten, maar ik ben het zeker niet met je eens. Dat de boel op 30fps draait is een limiet van de console, ik verwacht niet dat PC's dit probleem zullen hebben.

Over de switch, Nintendo's games zijn bekend voor super optimalisatie waarvoor andere bedrijven duidelijk de skillsets, tijd en geld niet voor hebben. Als ze Starfield nog een jaar laten koken, zal deze ongetwijfeld beter draaien dan nu, maar dan blijf je torenhoge kosten maken terwijl de gemiddeld gamer 30fps op consoles voor lief neemt.
Zoop
@mxmemx12 juni 2023 09:49
Yoh, Bethesda brengt een HQ pack uit voor Fallout4 waar je een moderne high-end machine voor nodig hebt om het te kunnen laten draaien. Die engine is zo inefficient en ongeoptimaliseerd, is gewoon belachelijk. Ik had dan ook gehoopt dat ze eens van scratch zouden beginnen of een bestaande engine zoals Unreal zouden pakken voor deze game, maar nee hoor, nog steeds de buggy ellende van CreationKit en diens performance. Ik durf te wedden dat het nog steeds lelijke LOD objecten (zeker als je iemand op flinke afstand wilt snipen) heeft en object/texture popins heeft ...

Zullen het zien, de game lijkt me erg vermakelijk, net zoals Skyrim en Fallout. Maar zullen ongetwijfeld ook dezelfde ellende hebben, minstens een jaartje laten liggen na release dus.
James Pond @Zoop22 juni 2023 14:33
Unreal Engine kan niet de dingen die de CreationKit kan.
Zoop
@James Pond22 juni 2023 14:38
.. zoals?
James Pond @Zoop27 juni 2023 10:56
Alles wat een BSG game een BSG game maakt
Kaoh @mxmemx12 juni 2023 11:56
Bewijst dat niet juist dat voor het type game een 30fps doel om dat perfect en vloeiend te draaien een prima doel is? Als de voor de hype van 120fps zouden gaan maar daardoor 15x pracht en praal moeten inleveren zonder dat het iets aan de beleving verbeterd, dan zou ik dat erger vinden.
Bij snelle FPS games iets ander verhaal, dan is een 100hz tv met een game die dat goed trekt een competitive edge, maar bij deze games, 30fps maar rete vloeiend is dan ook prima.
Ik neem even aan op basis van de video's die ze lieten dien dat de FPS elementen niet zo competatief zijn dat hoge fps noodzaak is, vloeiend wel.
Cergorach
@Dennis de Vries12 juni 2023 08:46
Denk je? Fallout 76 is nog steeds niet voorzien van een 'next gen patch' (lees: dus voor de 'nieuwe' generatie die inmiddels bijna 3 jaar van kracht is) en deze komt uit dezelfde schuur. Dus ook onder het bewind van Microsoft hoef je niet de wereld te verwachten.
Fallout 76 komt uit 2018, de MS overname is uit 2021, dus dat zegt niet zoveel (zeker ook gezien hoe lang software development duurt). Maar bv de puinhoop die Redfall heet is van eerder dit jaar, van Arkane, ook een Bethesda studio met voorheen een behoorlijk goede reputatie.

Een studio maakt zelf geen games, dat zijn de mensen die daar werken, die kunnen prima veranderen. Qua daadwerkelijk personeel als visie. Dus welke studio exact een game maakt zegt ook niet heel veel zonder naar mensen te kijken.
Dan91 @Dennis de Vries12 juni 2023 08:56
Microsoft is relatief hands-off wanneer het komt tot gamedesign. Ze laten de studios zelf de games maken zonder al te veel interventie van bovenaf.
Heav_y_Fun @Dennis de Vries12 juni 2023 20:48
We zullen zien, maar ik verwacht een stabile game met weinig of geen bugs.
Een geslaagde release!
:-)
Graft @Heav_y_Fun11 juni 2023 23:14
Nee, Starfield is het eerste nieuwe universum / franchise in 25 jaar. Korte search op Google leert dat de game een lange tijd, maar bij lange na geen 25 jaar, aan is gewerkt.

En ik ben heel erg enthousiast na het zien van deze beelden. Maar moet toch een mezelf in bescherming nemen met Cyberpunk in het achterhoofd.

[Reactie gewijzigd door Graft op 23 juli 2024 10:26]

Heav_y_Fun @Graft11 juni 2023 23:49
Ja dat is correct, ze hebben er iets meer dan 7 jaar aan gewerkt.

Denk niet dat ze dezelfde fout gaan maken als CD-Project Red en andere recente ontwikkelaars die hun game te vroeg hebben uitgebracht met alle problemen van dien.

Denk maar aan "The Last of Us PART 1", "The Lord of the Rings: Gollum", STAR WARS Jedi: Survivor en nog andere games.

Een goede AAA game heeft ongeveer 4-5 jaar ontwikkeltijd nodig, bij deze game zijn ze er minstens 2 jaar extra mee bezig geweest.
Dat geeft mij toch al een goed en betrouwbaar gevoel.

Laten wij het maar hopen, maar ik heb er vertrouwen in :-D
dartbord @Heav_y_Fun12 juni 2023 05:31
Denk niet dat ze dezelfde fout gaan maken als CD-Project Red en andere recente ontwikkelaars die hun game te vroeg hebben uitgebracht met alle problemen van dien.
Ben je Fallout 76 vergeten dan?

Dat was (en is in mijn mening nog steeds een beetje) een enorm onspeelbare cluster f*ck.

Ik bedoel, ik ben ondanks mijn bedenkingen na die 45 minuten stiekem toch echt wel hyped en de overname door Microsoft lijkt zich terug te betalen als je ziet hoe het er uit ziet en wat er mogelijk is, maar ik blijf enorm sceptisch. Ze hebben vaker beloftes gedaan.

"16 times the detail"

Oh well, eerst zien dan geloven 😅

[Reactie gewijzigd door dartbord op 23 juli 2024 10:26]

Cergorach
@dartbord12 juni 2023 09:08
De overname is van slechts twee jaar geleden, ze zijn al langer bezig met deze game. Ik verwacht niet heel veel verandering door de MS overname, de basis was al lang daarvoor gelegd (qua engine).

Maar als ik eerlijk ben was er initieel weinig om opgewonden over te raken. op het moment dat ze spaceship customization lieten zien had ik zoiets van 'dit stukje ziet er nog enigszins leuk uit'... Alles wat daarvoor kwam was 'join our cult' imho. Later was schepen kunnen boarden en kunnen overnemen wel erg tof. Maar als ik eerlijk ben, zag ik op veel momenten dat ik de boel vergelijkte met een Mass Effect, Elite Dangerous en No Man's Sky en ik in de meeste gevallen de niet-Starfield game liever zou willen spelen...
dartbord @Cergorach12 juni 2023 10:23
Ja, dat van die overname weet ik. Ik kan me echter voorstellen dat ze die laatste twee jaar, met extra geld van Microsoft, een hoop extra mensen hebben kunnen inhuren om dit project extra te stimuleren.
Volgens mij kan je in 2 jaar tijd met een groep extra mensen best een hoop dingen verbeteren, nieuwe dingen maken/implementeren etc. Daar doelde ik meer op. Het spel zal er in ieder geval niet slechter van zijn geworden.

Ik ben het wel met je eens wat je in de 2e alinea zegt ja.

De beelden die ze toonden waren, in mijn ogen, echt wel een klein beetje adembenemend te noemen soms. Verder werd ik van alle scheep en wapen aanpas mogelijkheden wel enthousiast (ik zat met een grote grijns te kijken). De animaties en het combat systeem lijken (flink) verbeterd ten opzichte van eerdere games (al is dat niet heel moeilijk).

Dit alles is echter toch enorm verpest door de vieze smaak die ik blijf houden van Fallout 76...
Want ook de showcase van deze game zag er van te voren prachtig uit, met mooie vergezichten etc.

(ja, ik weet het, er zijn genoeg mensen die vinden dat het van het begin al prima was... en dat er veel meer mensen zijn die het nu wél een heerlijke game vinden.... Ik blijf er bij, ook na het meerdere keren (recent nog) opnieuw te proberen... het is een slechte game! Ik zie nog steeds NPC's in de grond verdwijnen, quests die niet goed verlopen, vertraging in registratie als je iemand slaat of beschiet, de lijst gaat door en door)
Heav_y_Fun @dartbord12 juni 2023 20:50
Ik heb nog nooit een Fallout game gespeeld, vandaar dat ik deze niet had vermeld :-D
Zoop
@Heav_y_Fun12 juni 2023 09:53
Eh, zo'n beetje elke CreationKit game (elder scrolls, fallout) kwamen uit met een gigantische hoeveelheid (game-breaking) bugs, welke Bethesda zelf NOOIT gefixed heeft. Het zijn de Unofficial Community Patches die dat soort shit keer op keer fixed. Ik verwacht van Starfield absoluut niet anders, denk zelfs dat het een stukje erger zal zijn ivm performance.

We shall see, maar ik heb er dus absoluut geen vertrouwen in.

Lijkt me toffe game, maar minstens een jaar wachten tot na release op de patches en mods.
Triblade_8472 @Heav_y_Fun12 juni 2023 07:52
25 jaar aan gewerkt is natuurlijk marketing blabla. Het kan zijn dat iemand daar 25 jaar geleden een idee had en hier of daar er wat meer bij bedacht heeft. Technisch gezien is het dan al waar.

Microsoft heeft er verder weinig mee te maken buiten de dikke marketing en de xbox controller look.

Wat ik hoop, maar niet echt verwacht, is dat MS op hun huid zat over de bugs etc. We zullen zien.

Het kan zomaar zijn dat dit het eerste spel in 25 jaar is die ik full price Ga kopen. Maar ik ga zeker wel een paar weken wachten op patches.
CH4OS @Triblade_847212 juni 2023 09:24
Het is dan ook de eerste nieuwe franchise in 25 jaar, niet dat er al 25 jaar aan gewerkt wordt. :)
tweakuwe @Triblade_847212 juni 2023 08:41
Wacht vooral op de reviews (en eventueel de reviews van de eerste patches) zou ik zeggen. Dat is wat ik ga doen (als dit spel uberhaupt te draaien is op mijn hardware).
jpsch @Heav_y_Fun12 juni 2023 07:03
Duske Nukem Forever was ook jaren aan gewerkt, toch werd dat niet de beste uit de serie.
lucade2210 @Heav_y_Fun12 juni 2023 08:51
Not sure if /s
Want afgelopen jaren hebben wel gebleken dat dit natuurlijk niet meer opgaat in de AAA game wereld.
Polderviking @Heav_y_Fun12 juni 2023 12:35
Bethesda's hele schtick is dat hun games rammelen bij launch, soms dusdanig dat er mensen in de community opstaan om 't te fixen, ik ben er niet van overtuigd dat dat anders is alleen omdat Microsoft het heeft overgenomen.

Wat ze dan wel hebben bewezen is dat ze hun meuk niet zomaar afserveren.
Fallout 76 hebben ze ondanks brede ridicule ook nogsteeds in de lucht en is zowaar een gerespecteerde titel inmiddels. (al vind ik 't nogsteeds niks, Fallout in deze context)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 10:26]

TNG128MB @Heav_y_Fun12 juni 2023 13:16
als het uitkomt wacht ik nog wel even 5 jaar tot de community een hoop bugs eruit heeft gehaald
James Pond @Heav_y_Fun12 juni 2023 14:30
Er is sowieso geen 25 jaar aan gewerkt.
TigerXtrm @Heav_y_Fun12 juni 2023 17:06
25 jaar :')

Lees: Het idee heeft 20 jaar op de plank gelegen en 5 jaar geleden hebben ze eens besloten er iets mee te gaan doen.
sigmundfreund 11 juni 2023 22:46
Ik heb wel zin in No Mans Fallout. Al hoop ik dat het Bethesda environmental storytelling er goed in zit en ze de werelden niet te leeg of te procedurally generated laten aanvoelen.
IJuanTM @sigmundfreund11 juni 2023 22:52
Super hyped voor No Mans Skyrim ;)
Derper @IJuanTM13 juni 2023 09:13
Zo, als je die twee games neemt om hyped te zijn voor de launch zou die game niet eens starten door de bugs.
Flowiee @sigmundfreund11 juni 2023 23:01
Precies dit dus.
Evernote 11 juni 2023 22:57
Enorm gaaf wat ze allemaal in deze game willen stoppen maar zijn ze niet te ambitieus?

Er lijkt wel zoveel in de game te zitten dat het onmogelijk lijkt om alles aan elkaar te knopen.

Overigens vind ik het ook heel wat om dan naast alles wat ze nu gedeeld hebben ook al extra content aan te kondigen in de vorm van DLCs.

En tot slot nog even over de release, 6 September is alleen voor de plebs. Bij de premium edition mag je 1 September al aan de slag.
Premium Edition includes:
  • Starfield Base Game
  • Shattered Space Story Expansion (upon release)
  • Up to 5 days early access*
  • Constellation Skin Pack: Equinox Laser Rifle, Spacesuit, Helmet and Boost Pack
  • Access to Starfield Digital Artbook & Original Soundtrack
DennisH82 @Evernote11 juni 2023 23:22
Wat voor mij een beetje een domper was, bijna op het einde meteen de merchandise, Xbox controller, hoofdtelefoon, al vind ik dat horloge wel gaaf, maar ga dat zelf niet kopen.

Ik ben benieuwd wat voor soort DLC's dat dan zouden gaan worden, als ze inderdaad al zoveel in het spel doen, ook qwa kleuren voor je schip etc, dat cosmetische is juist vaak hetgeen waar ze nog wat extra op caschen (niet alleen Bethesda hier mee bedoelt uiteraard)

Misschien een extra soort, bedreiging, factie etc, ze hebben genoeg plaats om een planeet of stelsel erbij te plaatsen ;)
!GN!T!ON @DennisH8211 juni 2023 23:30
Shattered Space Story Expansion (upon release)
Dat is in ieder geval al één soort DLC die ze sowieso gaan doen, story DLC, die neem ik aan nieuwe quests and verhaallijnen zal toevoegen. Zo te zien dus ook skinpacks voor wapens, helm, ruimtepak en boostpack. Zal in de toekomst vast ook nog wel cosmetic kleding DLC uitkomen. Misschien nieuwe shiptypes of ship modules. Zoveel te bedenken dat ze toe zouden kunnen voegen.
Vortigen 11 juni 2023 22:49
Het zag er enorm indrukwekkend en gaaf uit !
ALS ze het voor mekaar krijgen het beloofde ook daadwerkelijk te leveren, dan wordt dit een absolute topgame.
Met een een - door ervaring ingegeven - ALS ;)

p.s. Ik ben van plan een complete PC upgrade te doen hiervoor maar ik ga dat pas doen nadat ik de reviews NA de launch heb gelezen en bekeken.

[Reactie gewijzigd door Vortigen op 23 juli 2024 10:26]

DennisH82 11 juni 2023 23:17
Het ziet er iig fantastisch uit _/-\o_ , zelf je schip samenstellen, outposts opzetten, verkennen, combat, space combat, heel veel RPG keuzes, wapen mods, opties, ik ben hyped :P

Maar... ik hoop dat je na de maingame (en de vele sidequestes, die hopelijk niet teveel op elkaar lijken) nog steeds voldoende kunt verkennen etc, zondat dat het teveel, been there done that word...
Want het zijn +/- 1000 planeten / manen die je daadwerkelijk kunt bezoeken.

Ik ga hem sowiezo spelen, maar houd nog een slag om de arm met dat laatste betreft, al heb ik tegenwoordig steeds minder tijd om te spelen, dus wellicht dat ik niet in die situatie terecht kom, fingers crossed ;) :)
StarZ 11 juni 2023 23:28
Ziet er te goed uit om waar te zijn. Ik heb sterk mijn twijfels en ben bang voor een cyberpunk 2077 letdown
YopY @StarZ12 juni 2023 11:01
Ja idd, ik wil eigenlijk geen spellen meer bij release kopen, zeker niet van Bethesda die berucht is om zijn bugs.
Elbino @YopY12 juni 2023 13:37
Dan doe je dat niet. Wacht de release af, bekijk wat onafhankelijke reviews en beslis dan of je het de moeite waard vindt.
EnigmaNL
11 juni 2023 23:57
Ziet er gaaf uit maar voor mij valt of staat (zoals bij alle Bethesda games) het bij de aanwezigheid van mod support.

De gezichten van de NPC's zien er ook weer erg typisch uit, jammer dat ze daar niet wat meer energie in gestoken hebben want voor de rest ziet het er heel mooi uit.
GekkePrutser 12 juni 2023 01:11
Interessant. Als deze game geen bugfeest wordt (het blijft Bethesda...) is dat de eerste die ik wellicht echt interessant ga vinden.

Met fantasy heb ik weinig (dus oblivion, skyrim), en fallout vind ik een beetje te 'quirky' met al die jaren '50 gedoe en die deprimerende vernietiging.

Maar dit is wel iets dat ik echt serieus zou willen.
Djuroen 12 juni 2023 06:22
Klinkt mij verdacht veel als No Man’s Sky look-alike in de oren allemaal. Wel benieuwd naar alsnog. Maar aangezien het Bethesda is, sowieso geen pre-order…
prld @Djuroen12 juni 2023 08:16
Dat zullen alle ruimte games wel gaan zijn. Echter kan je bij NMS nog niet schepen customizen en blijven de planeten leeg qua looks en dingen te doen
humpus @prld12 juni 2023 09:30
Maar je kan wel zelf de planeet binnenvliegen waar je wil en dan vrij verkennen. Bij starfield zijn de planeten slechts aparte maps die met een cutscene van een landing worden ingeladen.

Ik heb het proberen te achterhalen tijdens de showcase, maar volgens mij kan je maar op enkele vooraf bepaalde locaties per planeet landen en zijn dit zeker geen eindeloze maps.
MaakmeGek @humpus12 juni 2023 10:02
Uh nee dan heb je niet goed opgelet. Ja planeten hebben vooraf bepaalde locaties, maar je hoeft er niet heen. Je kan elk punt op de planeet kiezen om te landen.
humpus @MaakmeGek12 juni 2023 10:06
Ik heb er speciaal op gelet. Als ik het gemist zou hebben, mag je mij altijd zeggen op welk moment in de showcase ze effectief zelf de atmosfeer binnenvliegen en landen waar ze willen.

Ik heb enkel landen en opstijgen gezien met een animatie.
MaakmeGek @humpus12 juni 2023 10:11
Je kan niet zelf landen, binnenvliegen, maar je kan wel elk punt op de planeet kiezen om te landen. Niet alleen de voor ingestelde POI's.
humpus @MaakmeGek12 juni 2023 10:17
Dat zou dan iets meer vrijheid opleveren dan ik initieel dacht, maar het is nog altijd niet fully immersive. Maar dat is dus een duidelijke beperking van de creation engine.

Net zoals het laden van binnenruimtes van gebouwen. Sorry, dat is gewoon niet meer van deze tijd.
TigerXtrm @humpus12 juni 2023 17:09
Die hele Creation engine hangt aan mekaar met duct tape en ellende. Dat ze er voor Fallout 76 multiplayer op hebben weten te plakken was al een gigantische prestatie voor zo'n kut engine.
James Pond @humpus18 juli 2023 10:22
Na 20x een atmosfeer binnen vliegen wordt dat ook saai toch
BadRespawn @Djuroen12 juni 2023 19:08
Klinkt mij verdacht veel als No Man’s Sky look-alike in de oren allemaal.
Hoe kan je een space game maken zonder sterren, planeten, ruimteschepen, landschappen, grondstoffen, flora, fauna, steden, npc's e.d?
TheProf82 12 juni 2023 07:49
First person en dan 30fps. Vind het niet van deze tijd. Geef me de keuze voor lagere resolutie en settings en dan 60fps. 1080p is, ook op mijn 4k tv, prima. Zelfs daaronder stoort me niet. Maar met een gun bewegende dingen raken met 30fps kost me altijd de grootste moeite.

Ik hoop op een 60fps mode maar vrees dat we m nooit gaan zien.
James Pond @TheProf8218 juli 2023 10:22
Koop gewoon een PC.
TheProf82 @James Pond18 juli 2023 12:06
Dankje. Ik heb er direct eentje besteld :')

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.