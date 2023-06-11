Bethesda deelt nieuwe details over Starfield in presentatie van 45 minuten

Bethesda heeft op zondagavond nieuwe details over Starfield gedeeld. Tijdens een Starfield Direct-presentatie van 45 minuten gaat de ontwikkelaar in op de verschillende functies van de komende ruimte-rpg. De game staat nog steeds op de planning voor 6 september.

Starfield verkent volgens Bethesda 'de gouden eeuw van de vroege ruimtevaart'. Bethesda noemt die setting 'NASA Punk'. De ruimteschepen en technologieën in de game zijn daarom volgens de studio 'geavanceerd, maar praktisch en herkenbaar'. Het primaire verhaal van Starfield draait daarbij om Constellation, een organisatie die de mysteries van het universum probeert te ontrafelen en op zoek is naar zogeheten artefacten.

Dat avontuur begint in de stad New Atlantis, de eerste menselijke kolonie in de ruimte. Volgens Bethesda is dat de grootste stad die de ontwikkelaar ooit gemaakt heeft. Naast het verhaal van Constellation, krijgt de game volgens Bethesda ook verschillende andere verhaallijnen die spelers kunnen volgen. De presentatie toont verschillende steden op andere planeten, zoals een mijnbouwkolonie op Mars, 'plezierstad' Neon en Akila City, een stad met een westernachtig thema.

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Bethesda benadrukt in zijn presentatie opnieuw dat Starfield 'meer dan duizend' planeten krijgt, iets wat de ontwikkelaar vorig jaar al bekendmaakte. Spelers kunnen vrij naar die planeten toe vliegen. Spelers kunnen op planeten grondstoffen verzamelen met een laser, missies uitvoeren en 'onverwachte dingen' tegenkomen, zo zegt Bethesda-baas Todd Howard. Planeten worden procedureel gegenereerd als een speler in de buurt komt. Vervolgens worden blokken terrein samengevoegd. Daarna worden locaties, levende wezens en grondstoffen toegevoegd.

Voor het reizen tussen planeten krijgt de game een Star Map. Daarop is informatie over de planeten in kwestie te zien, bijvoorbeeld over de temperatuur, de zwaartekracht, de atmosfeer en de flora en fauna. De kaart toont daarnaast planeten met belangrijke locaties en missies, naast de vele planeten die kaler zijn maar veel grondstoffen hebben. Tot slot kunnen spelers uitzoomen en naar verschillende sterrenstelsels reizen.

Het is ook mogelijk om outposts te bouwen op planeten, waarmee spelers grondstoffen kunnen delven terwijl ze ergens anders zijn. Spelers kunnen tijdens het verkennen fasttravelen naar hun schip. De game krijgt verder companions en crewleden die spelers kunnen rekruteren op hun schip en mee kunnen nemen tijdens het verkennen van planeten.

Het ruimteschip is het thuis van de speler en de crewleden. Spelers kunnen die schepen zelf aanpassen en upgraden in ruimtehavens. Spelers kunnen bijvoorbeeld extra laadruimtes toevoegen zodat ze vrachtmissies kunnen uitvoeren, of extra wapens of schilden op hun schip installeren voor tijdens ruimtegevechten. Tijdens het vliegen is het daarnaast mogelijk om stroom te verdelen tussen motoren voor een hogere snelheid of wapens voor hogere damage. Verder is het mogelijk om ruimteschepen van vijanden te enteren en deze over te nemen.

Bethesda deelt verder enkele technische details over Starfield. De studio gebruikt naar eigen zeggen realtime global illumination, waarmee de verlichting van planeten wordt gebaseerd op het type ster en de atmosfeer van de planeet. De game krijgt daarnaast een nieuw animatiesysteem. Net als in andere Bethesda-titels, is de game speelbaar in zowel firstperson- als thirdpersonperspectief. De game heeft volgens de studio verder een vernieuwd combatsysteem met vloeiendere animaties en modbare wapens.

Starfield komt op 6 september uit. De game verschijnt dan voor pc's en de Xbox Series X en S. Het is de eerste grote game die Bethesda Softworks uitbrengt sinds deze studio is overgenomen door Microsoft. Het bedrijf toonde zondagavond ook een Constellation-editie van de game, die wordt geleverd met een horloge en 300 euro kost.