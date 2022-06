'Starfield komt alleen uit voor Xbox en Windows'

Venturebeat-journalist Jeff Grubb meldt dat Starfield, de aankomende nieuwe game van Bethesda, exclusief voor Windows en Xbox zal zijn. Dat er Bethesda-games zouden zijn die na de overname door Microsoft niet naar de PlayStation zouden komen, was bekend, maar niet welke games.

Grubb laat dat weten op Twitter, maar noemt er niet bij waar zijn informatie vandaan komt. De uitspraak volgt twee maanden nadat Xbox-topman Phil Spencer tegen het publiek zei dat "Gamers moeten weten dat Xbox-consoles, pc en Game Pass de beste plekken zijn om nieuwe Bethesda-games te ervaren, waaronder sommige nieuwe titels die in de toekomst exclusief naar de Xbox en pc komen".

Ongeveer tegelijk met de uitspraak van Grubb zijn enkele screenshots van de game opgedoken. Die zijn samengevat in een post op Reddit, hoewel de echtheid ervan niet helemaal vast lijkt te staan. Starfield wordt een sciencefiction-rpg die draait in de Creation Engine, waarin recente Fallout-games en Skyrim ook draaien. Het is de eerste grote geheel nieuwe franchise voor de uitgever in meer dan vijfentwintig jaar.

Aankondigingsteaser Starfield, 2018