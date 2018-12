Razer kondigt 250 dollar kostende toetsenbord en muis voor Xbox One aan

Hardwaremaker Razer heeft een toetsenbord en muis aangekondigd voor gebruik met Microsofts Xbox One-console. Het gaat volgens de fabrikant om de eerste combinatie van draadloze toetsenbord en muis voor de gameconsole.

De Razer Turret For Xbox One verbindt muis en toetsenbord via een enkele dongle aan de Xbox One met een 2,4GHz-verbinding, zegt Razer. Het gaat om een aangepaste versie van het Turret-toetsenbord dat eerder uitkwam. De Xbox One-versie heeft Razer Chroma rgb-verlichting achter de toetsen. Met de verlichting aan op de standaardstand gaat het toetsenbord elf uur mee op een accu, zonder verlichting is dat meer dan veertig uur. De muis houdt het met verlichting dertig uur vol, zonder meer dan vijftig uur.

Games kunnen zich aanpassen om patronen te laten zien in de Chroma-verlichting en enkele spelletjes hebben dat al, namelijk X-Morph-Defense en Vermintide 2. Het is onbekend of er meer zullen volgen. Het keyboard verruilt de Windows-toets voor een Xbox-logo en die knop opent het dashboard. Het toetsenbord heeft mechanische switches, de muis werkt met een optische sensor.

De combinatie van toetsenbord en muis komt wereldwijd binnen drie maanden beschikbaar, maar het keyboard zal alleen een Amerikaanse layout hebben. De prijs is 249 dollar, maar er is nog geen prijs in euro's bekend. Microsoft heeft het werk verricht om de interface van Xbox One te laten werken met toetsenbord en muis, bleek eerder uit een gerucht. De toetsenbord-en-muis-combinatie werkt ook met Windows 10.