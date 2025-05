Starfield krijgt volgende week Nvidia DLSS via Steam-bèta, FSR3 volgt later

Bethesda voegt volgende week Nvidia DLSS-ondersteuning toe aan Starfield, inclusief DLSS Frame Generation. Het bedrijf doet dat via een bèta-update voor de Steam-versie van het spel. De game krijgt later ook ondersteuning voor AMD's FSR 3-upscalingtechniek

Bethesda kondigt de Starfield-bèta-update met DLSS aan op sociale media. Gebruikers kunnen die patch vanaf volgende week downloaden via Steam. De studio meldt nog niet op welke dag de update precies verschijnt. Starfield krijgt met de patch ondersteuning voor DLSS, inclusief Nvidia's Frame Generation-techniek. De game krijgt ook opties voor display- en hdr-bediening. DLSS werkt alleen op pc's met een compatibele Nvidia RTX-gpu. Bethesda bevestigt dat AMD's FSR 3-techniek in een latere update wordt toegevoegd.

Steam-gebruikers kunnen bèta-updates van games handmatig downloaden. Dat kan door met de rechtermuisknop op de game te klikken en 'eigenschappen' te selecteren. De bètareleases zijn te vinden onder 'Bèta's'. Het is niet bekend wanneer DLSS-ondersteuning beschikbaar komt in de standaardversie van de game.

We've been hard at work on @StarfieldGame updates and will be putting our next one into Steam Beta next week.



This update will feature Nvidia DLSS support with frame generation, display and HDR controls for supported systems, and other optimizations and improvements. You'll be…