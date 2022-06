Main quest van Starfield bedraagt dertig tot veertig uur

Het duurt ongeveer dertig tot veertig uur om de main quest van Starfield uit te spelen. Dat zegt game director Todd Howard in een interview met IGN. Verder geeft de ontwikkelaar meer details over ruimtegevechten en de steden die de speler tegenkomt.

Volgens Howard komt de langere speelduur doordat de campagne 'meer inhoud' bevat dan voorgaande Bethesda-spellen. De ontwikkelaar schat dat Starfields main quest ongeveer twintig procent langer is dan die van de vorige games die Bethesda heeft gemaakt. In vergelijking duurt de hoofdcampagne van Fallout 4 iets minder dan dertig uur.

In het interview geeft Howard meer details over de steden in de sterrenstelsels, die gezamenlijk 'meer dan duizend' planeten tellen. Er zullen in totaal vier grote steden zijn die de speler gedurende de main quest bezoekt. De grootste daarvan is New Atlantis, wat volgens de game director "de grootste stad wordt die Bethesda heeft gemaakt". Het grootste deel van de planeten zijn procedurally generated. De planeten die wel door de ontwikkelaars zelf zijn ontworpen, zijn van duidelijke markeringspunten voorzien.

Starfield staat op de planning voor volgend jaar. De game zou aanvankelijk op 11 november uitkomen, maar werd onlangs uitgesteld omdat de studio meer tijd wil nemen om de game te verfijnen. De game komt uit voor Xbox Series X- en S-consoles, Windows en Xbox Cloud Gaming. Bij release is het spel direct speelbaar via Game Pass. Tijdens de Xbox & Bethesda Games werd de eerste gameplaytrailer van Starfield getoond.