Bethesda laat voortgang The Elder Scrolls Online voor Stadia overzetten naar pc

Bethesda heeft aangekondigd dat Stadia-gamers hun vooruitgang in The Elder Scrolls Online nu kunnen overzetten naar pc of Mac. Gamers moeten hiervoor inloggen op het webportaal van de game, waar ze ook een pc- of Mac-versie van het spel gratis kunnen downloaden.

Volgens Bethesda zullen Stadia-gamers niets van hun vooruitgang in The Elder Scrolls Online verloren zien gaan als ze hun data overzetten. De ontwikkelaar stelt dat achievements, inventory, vriendenlijsten, berichten, rankings en alle andere gamedata mee worden overgezet als er wordt gekozen voor een transfer. Het bedrijf kan dit naar verluidt doen omdat Stadia-gamers altijd al op dezelfde servers als de pc- en Mac-gamers van deze game hebben gespeeld. Hierdoor kan de overgang naadloos verlopen. Bethesda rekent geen extra kosten aan voor deze dienst, noch voor de pc- of Mac-versie van het spel dat via het portaal gratis gedownload kan worden.

In oktober publiceerde gameontwikkelaar CD Projekt Red ook al een stappenplan om savedata van Cyberpunk 2077 voor Google Stadia te exporteren naar pc. Via cloudsynchronisatie kunnen pc-gamers die savedata vervolgens ook overzetten naar de consoleversies van de game. Ook Ubisoft heeft in oktober aangekondigd dat Ubisoft-games, die zijn aangekocht via Google Stadia, zullen worden omgezet naar een pc-versie. Het is niet duidelijk of de Franse ontwikkelaar dit tegen betaling zal doen en het ook savedata en dlc zal omzetten. Het bedrijf komt later met meer details.

De instructies van Bethesda, CD Projekt Red en Ubisoft komen er nadat Google eind september had aangekondigd te zullen stoppen met Google Stadia, zijn gamestreamingdienst. Stadia zou niet het beoogde aantal spelers hebben gekregen waar Google op had gehoopt. De dienst stopt per 18 januari 2023. Google geeft gebruikers hun geld terug voor softwareaankopen als games. Het bedrijf biedt ook terugbetalingen voor Stadia-hardware, mits die via de Google Store zijn gekocht.