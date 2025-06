PS5-console-exclusive Ghostwire: Tokyo komt mogelijk naar Xbox Series X en S

Ghostwire: Tokyo komt mogelijk naar de Xbox Series X en S, terwijl de game als console exclusive is uitgebracht voor de PlayStation 5 van Sony. Dat blijkt uit de decoratie van een Bethesda-kantoor in Londen.

Twitteraar Klobrille meldde dat er in een kantoor van Bethesda Softworks in Londen muurkunst van Ghostwire: Tokyo aanwezig was met de informatie erop. Het beeld was te zien op de website van een Brits bedrijf dat werkomgevingen ontwerpt. Bij het muurkunstwerk wordt vermeld dat Ghostwire: Tokyo te spelen is op de Xbox Series X en S, PS5 en pc, maar in de praktijk kloppen vooralsnog alleen die laatste twee. Inmiddels is de afbeelding niet langer op de website te vinden.

Officieel is de game tot dusver niet aangekondigd voor de Xbox-consoles, maar omdat Microsoft Bethesda ruim anderhalf jaar geleden heeft overgenomen, is het geen complete verrassing dat de PS5-game na de timed exclusive-termijn voor dat platform ook op Xbox-consoles zal verschijnen. Ook de voorheen PS5-exclusive Deathloop is pas verschenen op de Xbox Series X en S. Dat was ongeveer een jaar na de release op de PlayStation-console. Als er ook bij Ghostwire: Tokyo een termijn van twaalf maanden na release gehanteerd wordt, moet de game rond eind maart 2023 verschijnen voor de Xbox Series X en S.

Ghostwire Tokyo is een firstperson-actiegame die zich afspeelt in een wereld waarin de speler spoken en geesten moest bestrijden die de straten van Tokio hebben overgenomen. Zelfs is de speler ook bezeten door een geest, die hem bovennatuurlijke krachten geeft. Tweakers heeft een review van de game gemaakt.