Wolfenstein Enemy Territory krijgt officiële multiplayerservers van Bethesda

Wolfenstein: Enemy Territory uit 2003 krijgt officiële multiplayerservers. Bethesda maakt bekend dat het de game weer gaat ondersteunen met servers. Op de servers kunnen zestien spelers het tegen elkaar opnemen in teams van acht.

Bethesda schrijft op zijn website dat het om vier servers gaat in vier regio's: de VS, Australië, het VK en de EU. Voor de Europese server heeft Bethesda Nederland gekozen om de server te hosten. De servers van Bethesda zijn te herkennen aan de naam: 'id Software Official Vanilla Server'.

Het was nog altijd mogelijk om Wolfenstein: Enemy Territory multiplayer te spelen op zelf gehoste servers. Fans houden verschillende servers in de lucht en draaien daar ook mods op. Om spelers ook een 'vanilla' ervaring te bieden, komt Bethesda nu met eigen servers. Deze servers bevatten geen mods.

De officiële servers draaien de campaign-modus, waarin de zes originele maps te spelen zijn. Wolfenstein: Enemy Territory verscheen in 2003. De game was vanaf het begin af aan gratis te spelen. In 2010 werd door maker id Software de broncode van zowel Wolfenstein: Enemy Territory als Return to Castle Wolfenstein vrijgegeven.