Ontwerper van hardware PlayStation 4 en 5 gaat met pensioen

Masayasu Ito, de executive vicepresident van Sony Interactive Entertainment, gaat op 1 oktober met pensioen. De 60-jarige topman heeft onder meer de ontwikkeling van de PlayStation 4, de PlayStation 5 en de PSVR-bril geleid. Hij heeft 36 jaar bij Sony gewerkt.

Sony bevestigt aan Bloomberg dat Ito stopt met werken vanwege zijn leeftijd. Inmiddels heeft Sony Interactive Entertainment, ofwel SIE, de opvolger van Ito aangewezen. Senior vicepresident Lin Tao gaat zijn functie overnemen, meldt het bedrijf.

Ito kwam in 1986 bij Sony werken. Toen ontwierp hij geluidsapparatuur voor auto's. In 2000 ging Ito werken bij SIE, dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de PlayStation-consoles. Acht jaar later werd hij het hoofd van SIE's hardwareafdeling. Daar hielp hij bij de ontwikkeling van de PlayStation 4, waarvan tegen maart 2022 ongeveer 117 miljoen exemplaren zijn geleverd.

Ook heeft Ito meegewerkt aan de PlayStation 5. De ontwikkeling van de console begon in 2015 en verscheen in 2020 op de markt. In aanloop naar de lancering van de console had Ito de hardware van de PS5 beschreven. Twee andere grote projecten waar de topman bij betrokken was, zijn de PlayStation 4 Pro, een krachtigere versie van de PS4, en de PSVR-bril. Deze verschenen beide in 2016.

Update, 15.48 uur: In de originele versie van dit artikel stond een foto en een link naar een video. De persoon in de foto en de video werden in het artikel onterecht aangemerkt als Masayasu Ito. Het is echter Yasuhiro Ootori, de vice president van SIE's Mechanical Design Department. Daarom is het artikel aangepast.