Openwereldgame Project: The Perceiver aangekondigd voor PlayStation 4 en 5

Chinese ontwikkelaars Papergames en 17ZHE Studio hebben de game Project: The Perceiver aangekondigd. Het is een openwereldspel, waarin zwaardvechten centraal staat, en verschijnt op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Wanneer het spel precies uitkomt, is nog niet bekend.

Papergames en 17ZHE Studio hebben donderdag de eerste gameplaytrailer Project: The Perceiver van gedeeld. De trailer laat zien dat zwaardvechten een belangrijk onderdeel is van het spel. Tijdens het rondreizen moet de speler zich met zijn zwaard verdedigen tegen een of meerdere vijanden.

De game speelt zich af in een fantasieversie van het middeleeuwse China. De speler komt verschillende personages tegen, die elke verschillende soorten vaardigheden hebben. Vervolgens kan de speler de gedaantes en de vaardigheden van de personages overnemen, door maskers te dragen die op hen zijn gebaseerd. De trailer laat zien dat het ook mogelijk is om van masker en vechtstijl te wisselen tijdens het vechten.

Er is nog geen releasedatum bekend voor Project: The Perceiver.