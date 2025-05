Take-Two brengt volgend jaar nieuwe Mafia-game The Old Country uit

Uitgever Take-Two en ontwikkelaar Hangar 13 brengen volgend jaar een nieuwe Mafia-game uit. Mafia: The Old Country speelt zich af op Sicilië in het begin van de vorige eeuw en vertelt het verhaal van 'de opkomst van de mafia'. Meer informatie over de game volgt later dit jaar.

De uitgever en de ontwikkelaar toonden tijdens gamescom een teasertrailer van het spel. Mafia: The Old Country is de eerste nieuwe game in de Mafia-reeks sinds 2016, toen Mafia III uitkwam. De game wordt gemaakt door dezelfde ontwikkelaar, Hangar 13.

Er zijn vooralsnog weinig details bekend over het spel, behalve dat het zich afspeelt op het Italiaanse eiland Sicilië in de vroege jaren 1900. Het verhaal van het spel draait om de opkomst van de Italiaanse georganiseerde misdaad. Take-Two heeft het over 'actie die tot leven wordt gewekt door authentiek realisme en rijke verhalen waar de Mafia-serie bekend om staat'. De uitgever wil in december van dit jaar meer details geven over het spel.

Eerder werd al bekend dat Hangar 13 aan een nieuwe Mafia-game werkte. Er gingen in 2022 geruchten dat die wordt gemaakt op basis van de Unreal Engine 5.