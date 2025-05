Supermassive brengt horrorgame Directive 8020 in 2025 uit

Supermassive Games maakt bekend dat de aankomende scifihorrorgame Directive 8020 in 2025 verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. Het spel maakt deel uit van The Dark Pictures Anthology, hoewel die naam niet langer deel lijkt uit te maken van de titel.

Directive 8020 draait om de astronaute Young. De hoofdrol wordt vertolkt door actrice Lashana Lynch, die bekend is van de James Bond-film No Time to Die en de biopic Bob Marley: One Love. Het verhaal speelt zich twaalf lichtjaren van de aarde af op de planeet Tau Ceti F, waar de mensheid een nieuw bestaan hoopt op te bouwen. Op de planeet wordt de crew van het kolonieschip Cassiopeia achtervolgd door buitenaardse bedreigingen.

Het spel werd in 2022 al aangekondigd, maar het was lange tijd stil rond de horrorgame. Supermassive Games werkte eerder aan horrortitels zoals Until Dawn en The Quarry. Directive 8020 komt ergens in 2025 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc. De pc-versie komt beschikbaar via Steam.