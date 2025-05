Titel Indiana Jones and the Great Circle Platform Windows, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Machinegames Uitgever Xbox Releasedatum 2024

Ergens is het cru: waar Indiana Jones natuurlijk de inspirator was achter bekende gamefranchises als Tomb Raider en Uncharted, zijn het juist die games die nu als benchmark gelden voor het genre dat eigenlijk toebehoort aan Dr. Jones. Wie immers beelden van Indiana Jones and the Great Circle voorbij ziet komen, kan zich amper onttrekken aan vergelijkingen met de genoemde actionadventures. Helemaal niet erg, maar grappig hoe dat perspectief omgedraaid is. Dat komt overigens ook doordat we nooit een écht goede Indy-game hebben gehad. Het is ook al meer dan een decennium geleden dat er een game op basis van de Indiana Jones-franchise is verschenen. Het werd dus weer eens tijd voor de iconische avonturier met fedora en zweep om zijn weg te vinden naar de pc en consoles. Of nou ja, consoles: specifiek de Xbox, want na de overname van Bethesda door Microsoft, werd de PlayStation 5 uit de lijst van platforms geschrapt.

Indiana Jones and the Great Circle is, uiteraard, een actionadventure waarin het onderzoeken van oude tempels en grotten een belangrijke rol speelt. Dat houdt de vergelijking met Tomb Raider en Uncharted zeker in stand, maar er is een belangrijk verschil. We hebben het hier namelijk over een game die zich volledig in first person afspeelt. Dat is even wennen, want dit type spel gebruikt meestal een derdepersoonsaanzicht. Indiana Jones and the Great Circle dus niet. Hier zijn diverse redenen voor. In de eerste plaats heeft ontwikkelstudio Machinegames veel ervaring met firstpersongames. De studio was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor verschillende Wolfenstein-games en veel medewerkers hebben in het verleden gewerkt aan bijvoorbeeld The Darkness, eveneens een firstpersongame. Dat is echter niet de enige reden. De makers vinden namelijk dat het eerstepersoonsperspectief de game meer de wereld in trekt. Ook kunnen puzzels van dichterbij bekeken worden, wat op dat vlak meer opties biedt.

Prima uitleg, maar toch … Ik ben altijd een beetje huiverig voor spellen vol actie die je vanuit een eerstepersoonsperspectief speelt. Dat is omdat de actie dan vaak wat koddig, onhandig en net niet lekker aanvoelt. Bij het puzzelen en zeker het schieten verwacht ik geen issues; daar is het perfect voor. Maar de beelden die Machinegames tijdens Summer Game Fest al liet zien, van een Indiana Jones die op de vuist gaat met diverse tegenstanders, vond ik zorgelijk. Niet omdat ze niet mooi zijn, dat zijn ze zeker wel, maar omdat dat type vechtsysteem maar zelden écht lekker aanvoelt in games.

Dit punt zetten we voor nu op pauze, want het is typisch iets waarover je pas iets zinnigs kunt zeggen als je de game hebt gespeeld. Dat heb ik nog niet, want in aanloop naar de gamescom kreeg Tweakers weliswaar een nieuwe, uitgebreide gameplaydemonstratie te zien, maar zelf spelen was er nog niet bij. Gelukkig verklapte deze nieuwe presentatie al de nodige details over het avonturenspel, dat later dit jaar moet verschijnen voor de Xbox en Steam.