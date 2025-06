Bethesda deelt pc-systeemeisen Indiana Jones-game, raytracinghardware verplicht

Bethesda maakt de systeemeisen voor Indiana Jones and the Great Circle bekend. Daaruit blijkt dat gamers tenminste een gpu met hardware voor raytracing nodig hebben: een Nvidia GeForce RTX 2060 Super, AMD Radeon RX 6600 8GB of Intel Arc A580.

Deze systeemeisen gelden voor gamers die Indiana Jones and the Great Circle in een 1080p-resolutie met 60 frames per seconde willen spelen. Verder is een ssd met 120GB opslagruimte verplicht. 'Volledige raytracing' in 1080p vergt volgens Bethesda ten minste een Nvidia GeForce RTX 4070 met 12GB geheugen. Bij alle systeemeisen met volledige raytracing is upscaling door middel van DLSS 3 met Frame Generation nodig.

Alleen met een Intel Core i9-13900K of beter, of een AMD Ryzen 9 7900X of beter, in combinatie met 32GB ram en een GeForce RTX 4090 met 24GB videogeheugen kan de game met de hoogste grafische instellingen gespeeld worden. Overigens schrijft Bethesda foutief dat een 'i7-13900K' of 'Ryzen 7 7900X' nodig is; deze processors bestaan niet.

Indiana Jones and the Great Circle is vanaf 9 december beschikbaar voor de pc, de Xbox Series X en S, en via Xbox Game Pass. De game komt later uit voor de PlayStation 5. Tweakers schreef eerder al een preview van de game.