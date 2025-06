Cameradatabase Nederlandse politie bevat 338.000 camera's op 74.000 locaties

Sinds de start van het project Camera in Beeld van de Nederlandse politie registreerden ruim 338.000 gebruikers hun camera's op in totaal ruim 74.000 locaties in Nederland. De politie kan beelden van deze geregistreerde beveiligingscamera's vorderen voor onderzoeken.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel laat in een kamerbrief weten dat er in totaal 338.751 camera’s op 74.494 locaties geregistreerd zijn voor Camera in Beeld, zo merkt Security.nl op. Dat baseert Van Weel op cijfers uit augustus van 2024.

De laatste keer dat het aantal geregistreerde camera's van Camera in Beeld werd bekendgemaakt, was in februari van dit jaar. Toen bleek dat er 328.542 camera's bij het initiatief waren aangesloten. Uit diezelfde cijfers bleek dat verreweg het grootste deel van de camera's van bedrijven was, namelijk zo'n 72 procent. Ruim 20 procent was van particulieren. De overige camera's waren toen publieke camera's. De overheid geeft geen details over de huidige verhoudingen.

Eigenaren van beveiligingscamera's kunnen vrijwillig hun camera aanmelden voor de database Camera In Beeld. Daarvoor is een DigiD nodig. Het programma kreeg eerder kritiek. De politie stimuleert volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mensen om hun beveiligingscamera's op de openbare weg richten, maar dat is volgens de AP niet zomaar toegestaan. Daarvoor moeten burgers een goede reden hebben en zelfs daarmee is het nog de bedoeling zo min mogelijk van de openbare weg te filmen. De politie kijkt niet live mee met de camera's, maar kan beelden in het belang van een onderzoek of opsporing opvragen.