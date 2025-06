Nederlandse overheid werkt aan classificatiesysteem voor sociale media

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat in 2025 na hoe een onafhankelijk classificatiesysteem voor digitale diensten zoals sociale media kan worden opgezet. Volgens het ministerie is het voor ouders vaak niet duidelijk wat de risico’s van sommige digitale diensten zijn.

Staatssecretaris Zsolt Szabó schrijft in een Kamerbrief dat het ministerie vorig jaar een verkenning is gestart naar een beeldmerk voor digitale diensten. Het doel van dit beeldmerk is om met duidelijke icoontjes aan te geven wat de risico’s van bepaalde digitale diensten zijn. Het beeldmerk kan volgens Szabó ook nuttig zijn voor ouders die soms niet weten wat een bepaalde digitale dienst precies inhoudt.

De staatssecretaris schrijft dat het ministerie het afgelopen jaar een soortgelijk beeldmerk heeft ontwikkeld voor verleidingstechnieken in games. Dit classificatiesysteem heet de GameCheck en bevat icoontjes die bij games getoond zullen worden, waardoor het voor ouders duidelijk wordt in welke mate er verleidingstechnieken in een game zitten. De GameCheck wordt begin 2025 opgeleverd en zal als basis kunnen dienen voor een onafhankelijk classificatiesysteem voor andere digitale diensten, klinkt het.