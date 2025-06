Telegram gaat tools integreren om kindermisbruikmateriaal te blokkeren

Telegram gaat tools van Internet Watch Foundation integreren om materiaal van kindermisbruik op te sporen in de app. Tot nu toe was Telegram daarop tegen, ondanks duizenden meldingen van kindermisbruikmateriaal.

Het gaat om tools die alleen werken op het publieke deel van Telegram en niet in privéchats, meldt IWF. De organisatie noemt het een belangrijk moment. "Dit is een transformerende eerste stap op een veel langere reis", aldus de interim-directeur van IWF in een statement.

Telegram weigerde medewerking aan dit soort initiatieven tot nu toe altijd, maar nadat oprichter Pavel Durov in Frankrijk vast kwam te zitten draaide het beleid van Telegram en ging het bedrijf ineens data delen met overheden. Telegram heeft rond de 950 miljoen maandelijkse gebruikers voor zijn app, waarin onder meer communicatie in publieke groepen en privéchats mogelijk is.