MSI brengt Claw-handhelds met Intel Lunar Lake-soc eind december uit in de VS

MSI heeft dinsdag zijn twee nieuwe Claw-gaminghandhelds officieel aangekondigd: de MSI Claw 7 AI+ en de MSI Claw 8 AI+. Deze kosten repectievelijk 799 dollar en 899 dollar. De handhelds zijn vanaf 25 december in de VS te koop.

Het is nog niet duidelijk of de MSI Claw 7 AI+ en de MSI Claw 8 AI+ vanaf eind december ook gelijk beschikbaar zijn in de Benelux. De meeste specificaties over de MSI Claw 7 AI+ en de MSI Claw 8 AI+ waren al eind november online verschenen, maar MSI heeft de handhelds dinsdag officieel onthuld.

De 7 AI+ en de 8 AI+ verschillen qua schermdiagonaal, resolutie en accuduur. Ook heeft de 8 AI+ een extra ssd-slot die de 7 AI+ niet heeft. De schermen van beide handhelds hebben een 120Hz-refreshrate. Die van de 7 AI+ is een 7"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, net als de Claw 7 die in maart 2024 uitkwam. De 8 AI+ heeft 8"-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels. De accu van de 8 AI+ heeft een capaciteit van 80Wh en die van de 7 AI+ heeft een capaciteit van 53Wh.

Verder beschikken de gaminghandhelds, net als hun voorganger, over twee heatpipes die elk naar een ventilator leiden. MSI beweert dat de apparaten bij de release meer dan 150 triple-A-games ondersteunen.