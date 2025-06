Specificaties van MSI Claw 7 en 8 AI+ verschijnen online, release in december

Er zijn details verschenen van twee nieuwe MSI Claw-handhelds. Het bedrijf komt met een Claw 7 AI+ en Claw 8 AI+, beide met een Intel Lunar Lake-soc. De apparaten komen in december uit en moeten respectievelijk 799 en 899 dollar gaan kosten.

Details over de MSI Claw 7 AI+ en Claw 8 AI+ werden vroegtijdig gepubliceerd door Amazon, zo merkte VideoCardz als eerste op. Eerstgenoemde krijgt een 7"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een 120Hz-refreshrate. De Claw 7 AI+-variant wordt daarnaast geleverd met een Intel Core Ultra 258V-processor, die is gebaseerd op de Lunar Lake-architectuur en beschikt over vier P-cores en vier E-cores. Die soc heeft 32GB geïntegreerd Lpddr5x-8533-geheugen en een Xe2-igpu met acht Xe2-cores.

De Claw 8 AI+ krijgt op zijn beurt een groter 8"-scherm, met een resolutie van 1920x1200 pixels. De refreshrate bedraagt ook 120Hz. Deze Claw 8-variant kan daarnaast geleverd worden met een Intel Core Ultra 7 256V of 258V, zo claimt VideoCardz, hoewel de variant met 256V niet langer op Amazon lijkt te staan. De specificaties van beide cpu's zijn identiek, maar eerstgenoemde krijgt 16GB geïntegreerd Lpddr5x-geheugen en de 258V heeft 32GB.

MSI Claw 8 AI+. Bron: Amazon

Beide handhelds beschikken over twee Thunderbolt 4-poorten. Daarnaast wordt de 7"-variant geleverd met een 512GB-ssd, terwijl het 8"-model 1TB aan opslagruimte krijgt. De twee Claw-modellen ondersteunen ook allebei Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4 en draaien Windows 11. De 7"-variant is lichter en heeft een kleinere accu, met 675 gram en 53Wh. Bij de Claw 8 AI+ bedragen die respectievelijk 794 gram en 80Wh.

Beide handhelds worden volgens VideoCardz in december geleverd. De MSI Claw AI 7+ krijgt dan een adviesprijs van 799 dollar. De Claw AI 8+ kost 899 dollar voor het model met 32GB geheugen, zo schrijft de techwebsite. Het is niet bekend hoe duur de vermeende Claw 8-variant met 16GB ram wordt; die staat op het moment van schrijven niet meer op Amazon.

MSI introduceerde de Claw 8 AI+ al tijdens de Computex in juni. Het bedrijf bevestigde toen dat het apparaat zou beschikken over een Lunar Lake-chip en een 80Wh-accu. De fabrikant deelde toen verder echter weinig details en zei ook niet wanneer de handheld beschikbaar zou komen.

De MSI Claw 7 AI+. Bron: Amazon