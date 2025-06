Renders tonen Lenovo Legion Go S-handheld

Er zijn renders verschenen van de Lenovo Legion Go S, een budgetvriendelijke variant van de Legion Go-handheld. Uit de beelden blijkt onder meer dat Lenovo ervoor kiest om geen afneembare controllers te gebruiken.

De renders van Windows Central tonen een witte behuizing. Lenovo lijkt te hebben afgezien van enkele premiumfuncties zoals afneembare controllers en een kickstand. Een officiële aankondiging, prijs of releasedatum is er niet. Ook zijn er nog weinig technische details bekend. Volgens eerdere informatie van Videocardz.com krijgt het apparaat een 7”-scherm. De Legion Go S maakt gebruik van AMD’s nieuwe Ryzen Z2-platform, specifiek de Z2G Rembrandt-configuratie. Deze chip, met Zen3+-kernen, biedt minder rekenkracht dan de Z1 Extreme-chip die momenteel wordt gebruikt in krachtigere apparaten zoals de oorspronkelijke Legion Go en de ROG Ally.