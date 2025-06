Gerucht: Lenovo werkt aan SteamOS-versie Legion Go S en model met groter scherm

Lenovo werkt naar verluidt aan een versie van de Legion Go S-gaminghandheld die draait op SteamOS in plaats van Windows. Daarnaast zou de fabrikant aan een grotere Legion Go werken en aan een model met een oledscherm.

Leaker Evan Blass deelt op X afbeeldingen van een witte en een zwarte variant van de onaangekondigde Lenovo Legion Go S, waarvan laatstgenoemde een Steam-knop bevat. Eerder verschenen er al renders van het witte model van het budgetvriendelijke apparaat, waarop deze knop ontbreekt.

Blass laat aan The Verge weten dat deze knop waarschijnlijk niet enkel dient als snelkoppeling naar de Steam-applicatie, maar ook aangeeft dat de handheld draait op SteamOS. In de bestandsnamen van de afbeeldingen zou namelijk 'powered by' Steam staan. Valve liet eerder al weten dat externe fabrikanten met die zin moeten aangeven dat hun hardware draait op het SteamOS-besturingssysteem. In augustus kondigde het bedrijf al aan dat SteamOS in de toekomst beschikbaar komt voor pc-gaminghandhelds van andere bedrijven.

De leaker laat aan de techsite weten dat Lenovo daarnaast werkt aan een grotere variant van de reguliere Legion Go. Daarvan heeft Blass eveneens enkele afbeeldingen gedeeld. Het is onduidelijk wat het formaat moet worden. De originele Legion Go heeft een 8,8"-scherm. In tegenstelling tot de goedkopere Legion Go S-modellen, zouden er weer afneembare controllers en een kickstand aanwezig zijn. Deze handheld heeft geen Steam-knop en zal dus vermoedelijk draaien op Windows, net als de eerder uitgebrachte Legion Go en de witte variant van de Legion Go S.

The Verge schrijft dat de 'originele bestandsnamen' van de afbeeldingen erop wijzen dat er nog aan een ander model wordt gewerkt. Het zou gaan om een versie met een oledscherm in plaats van een lcd-paneel, maar die net als het origineel een 8,8"-formaat heeft. Over het bestaan van deze handheld heeft Blass echter niets gedeeld.

Links: de Legion Go S met Steam-knop. Rechts: de grotere Legion Go. Bron: Evan Blass / The Verge