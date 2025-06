Lenovo kondigt dockingstation en andere accessoires voor Legion Go aan

Lenovo kondigt de eerste accessoires voor de handheld Legion Go aan, waaronder een dockingstation en een minitoetsenbord. De meeste nieuwe accessoires zijn vanaf ergens in oktober beschikbaar in Europa.

De fabrikant kondigt onder meer een USB-C-dockingstation voor de handheldconsole aan. Het kastje is vanaf het moment van schrijven beschikbaar en beschikt over een USB-C- en twee USB-A-poorten, 100W-stroomtoevoer via USB-C en een HDMI 2.0-poort om de console op externe schermen aan te sluiten voor gaming in 4k-resolutie met een 60Hz-verversingssnelheid. Het kastje is verkrijgbaar voor 65 euro.

In het verlengde daarvan kondigt het merk de Charging Connector aan om de twee ontkoppelbare controllers te combineren tot één gamepad. De controller is van stroom te voorzien met een ingebouwd 10,55Wh-accu of een USB-C-kabel. Deze accessoire is vanaf oktober verkrijgbaar voor 60 euro. Verder onthult het bedrijf de Carry Case voor 30 euro, waarmee de console beschermd meegenomen kan worden, en komen er verschillende joystickcaps uit voor 10 euro.

Tot slot toont Lenovo een minitoetsenbord voor 40 euro. Volgens het merk is dit toetsenbord met 75%-layout 180 gram zwaar en 5,6mm dik. Het toetsenbord maakt via Bluetooth verbinding en ondersteunt multi-point voor drie apparaten. Het Lenovo Multi-Device Bluetooth Mini Keyboard komt in november uit voor 40 euro.