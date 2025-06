Lenovo toont laptop die uit zichzelf scherm kan omklappen en draaien

Lenovo heeft een conceptlaptop met een draaibaar scherm getoond. Dat kan, als het opengeklapt is, in het middelpunt 180 graden draaien. Dat doet het automatisch met een klein motortje, waarbij de laptop uit zichzelf een positie aanneemt. Allemaal op basis van AI, natuurlijk.

Lenovo toont de Auto Twist AI PC op de IFA-beurs in Berlijn. De laptop heeft een schermscharnier dat alleen in het midden vastzit. Daarmee kan het scherm niet alleen verticaal openklappen, maar ook om zijn as draaien. Daarmee kan het bijvoorbeeld als een tablet worden gebruikt, met het toetsenbord aan de achterkant.

Dergelijke concepten bestaan al een tijdje. Lenovo heeft twee nieuwe elementen aan de laptop toegevoegd die het wat spannender maken dan normaal. Dat zit in de naam: de Auto Twist AI twist automatisch op basis van AI. Dat betekent in de praktijk overigens niet heel veel; de laptop houdt gebruikers bijvoorbeeld in de gaten en past op basis daarvan de positie van het display aan. Zo kan het apparaat automatisch omdraaien als gebruikers gaan verzitten, en het apparaat sluit zichzelf als gebruikers de laptop laten staan.

Verder kan de laptop met stemcommando's worden aangestuurd. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de opdracht geven het apparaat dicht te klappen of te wisselen tussen laptop- of tabletmodus. Wat dat sterke staaltje kunstmatige intelligentie gaat kosten en wanneer het apparaat op de markt komt, is niet bekend. Ook heeft het bedrijf geen specificaties bekendgemaakt.