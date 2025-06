Lenovo-productmanager: Intel werkt nog steeds aan Arrow Lake Halo-processor

Intel werkt nog altijd aan de mobiele processor Arrow Lake Halo. Dat stelt een productmanager van Lenovo. Het zou gaan om een chip met zes Lion Cove- en acht Skymont-cores. Volgens de productmanager moet de chip concurreren met de AMD Strix Halo-processor.

Er gaan al sinds 2022 geruchten dat Intel werkt aan een mobiele processor met krachtige graphics. Hoewel er nooit officieel iets is aangekondigd, gaan er al langere tijd geruchten over dit project onder de codenaam Arrow Lake Halo. Diverse bronnen claimden eerder dat de ontwikkeling stopgezet was, maar nu zijn er twee bronnen die stellen dat de processor toch nog gaat verschijnen. De productmanager van Lenovo is daar één van, meldt Videocardz. Volgens deze manager lijkt het er niet op dat de chip snel uitkomt.

Leaker Everest stelt ook dat Intel nog altijd aan de processor werkt, schrijft TechPowerUp, al is niet duidelijk hoe ver de ontwikkeling precies is. Volgens deze site krijgt de chip een grote geïntegreerde gpu, gebaseerd op de Xe2 Battlemage-architectuur. Dat is een variant van de Xe2 die Intel wil gebruiken voor de volgende generatie Arc-gpu's, waarvan onlangs specificaties uitlekten. De cpu-rekenkracht is vergelijkbaar met de gewone Arrow Lake-chips, met een mix van Lion Cove- en Skymont-cores. Dat zijn de P- en E-cores die ook in de Lunar Lake-processors van Intel zitten.