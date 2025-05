Gerucht: Intel brengt Arc Battlemage-gpu's mogelijk al in december uit

Leaker Golden Pig Upgrade suggereert dat Intel al in december zijn Battlemage-gpu's zou presenteren. Golden Pig geeft daarover geen details; eerder bevestigden bronnen al aan Tweakers dat de kaarten pas in 2025 zouden verschijnen.

Golden Pig Upgrade, die in het verleden vaker correcte geruchten heeft verspreid over gpu's, zegt op Weibo 'uit te kijken naar de prachtige prestaties van Battlemage volgende maand'. Het gaat dan om de desktopvariant van de nieuwe Arc-generatie videokaarten van Intel. Golden Pig geeft daarbij verder geen details en het is niet duidelijk wat de leaker daarmee precies bedoelt. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat Intel de kaarten nog in december op de markt brengt, of dat het slechts gaat om bijvoorbeeld de eerste reviewmodellen en benchmarks die tegen die tijd naar buiten kunnen komen in afwachting van de definitieve release.

Intel heeft nog maar weinig informatie naar buiten gebracht over de nieuwe Battlemage-kaarten. Vorig jaar zei het bedrijf nog dat de Arc Battlemage-gpu's in 2024 op de markt zouden komen. Meerdere bronnen vertelden afgelopen zomer tijdens Computex tegen Tweakers dat de Arc-gpu's op z'n vroegst pas in 2025 zullen verschijnen. Als de kaarten in 2025 uitkomen, is dat naar verwachting op de CES-beurs. Die vindt begin januari plaats in Las Vegas.

'Battlemage' is de werktitel voor de komende generatie Arc-gpu's van Intel. Daarover is nog maar weinig bekend. Bronnen vertelden eerder aan Tweakers dat de kaarten zich qua prestaties moeten kunnen meten met Nvidia's GeForce RTX 4070-gpu's. Het is de tweede generatie van de losse videokaarten, waarvan de eerste generatie, Alchemist, een moeizame release kende. Eerder lekte al uit dat de midrange-gpu's 12GB vram met 19Gbit/s meekrijgen en een 192bit-geheugenbus hebben.