Intel bevestigt release Arc Battlemage-videokaarten in 2024

Intel heeft bevestigd dat de volgende generatie Arc-videokaarten volgend jaar uitkomt. Het bedrijf toonde tijdens een evenement in Japan een roadmap waarop dat releasejaar wordt genoemd. Er zijn nog geen specificaties bekend.

Intel bevestigde de komst van de Battlemage-gpu's in 2024 tijdens een Japans evenement rondom de release van zijn Meteor Lake-cpu's, schrijven ook Japanse website 4Gamer en techwebsite Wccftech. Intel brengt zijn volgende Arc-gpu's uit onder de codenaam Battlemage. Deze worden gebaseerd op een nieuwe Xe2-architectuur, zo werd eerder al bekendgemaakt.

Wanneer de videokaarten precies uitkomen, is nog niet bekend. Een eerder uitgelekte roadmap stelde dat Intel zijn eerste Battlemage-gpu's in het tweede kwartaal van 2024 wil uitbrengen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Battlemage wordt de tweede generatie in Intels Arc-serie van losse videokaarten. Deze volgen de Alchemist-serie op, die vorig jaar uitkwam. Intels eerste Arc-videokaarten hadden te maken met een moeizame release, met meermalig uitstel, driverproblemen en matige prestaties, vooral bij oudere grafische api's als DirectX 9 en 11. Intel noemde eerder Battlemage al als opvolger van Alchemist, die op zijn beurt zal worden opgevolgd door Celestial en Druid.