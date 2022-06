Intel brengt Arc A380-videokaart uit in China voor omgerekend 146 euro

Intel heeft in China zijn eerste videokaart voor desktops uitgebracht. De Arc A380 is een instapmodel en kost omgerekend 146 euro. Intel claimt dat de videokaart 25 procent sneller is dan de AMD Radeon RX 6400, die ongeveer hetzelfde kost.

Intel geeft de A380-videokaart een kloksnelheid van 2000MHz en een tbp van 75W. De videokaart is voorzien van 6GB GDDR6-geheugen met een snelheid van 16Gbit/s. In combinatie met de 96bits-geheugenbus levert dat 192GB/s aan geheugenbandbreedte op.

Volgens Intel kan de videokaart games als Apex Legends, Fortnite en Dota 2 met medium-instellingen in 1080p-resolutie draaien met meer dan 60fps. De fabrikant claimt ook dat de videokaart 25 procent sneller is dan de Radeon RX 6400. Dat is de goedkoopste Radeon-videokaart, die een adviesprijs van 159 dollar heeft. Intel toont geen directe vergelijking en er is nog geen onafhankelijke test gedaan die deze claim staaft.

Gunnir Intel Arc A380

De Chinese fabrikant Gunnir heeft een overgeklokte Arc A380-videokaart aangekondigd met een tbp van 92W. Deze variant heeft een gpu-kloksnelheid van 2450MHz en is voorzien van twee fans in plaats van één. De geheugensnelheid is met 15,5Gbit/s iets lager dan het referentiemodel.

Vorige maand maakte Intel bekend dat de Arc-videokaarten eerst in China uitkomen, te beginnen met de goedkoopste A3-modellen. Daarna wil Intel de internationale markt bedienen, maar wanneer is nog niet duidelijk. Later in de zomer komen er hoger gepositioneerde A5- en A7-videokaarten beschikbaar voor systeembouwers, die ergens daarna in de losse verkoop komen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Intel Arc-videokaarten in de Benelux verkrijgbaar zijn.

Intel Arc Alchemist-videokaarten * Serie Arc A310 Arc A380 Arc A580 Arc A750 Arc A770 Xe-cores 4 8 16 24 32 FP32-cores 512 1024 2048 3072 4096 Geheugen 4GB GDDR6 6GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 16GB GDDR6 Geheugenbus 64bit 96bit 128bit 192bit 256bit Geheugensnelheid Nnb 16Gbit/s Nnb Nnb Nnb Geheugenbandbreedte Nnb 192GB/s Nnb Nnb Nnb Total board power Nnb 75W Nnb Nnb Nnb

* specificaties Arc-videokaarten voor desktops volgens VideoCardz