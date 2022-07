Intel Arc 380-videokaart stelt teleur in eerste reviews

Verschillende hardwaresites hebben vanmiddag reviews van de Intel Arc 380-videokaart online gezet. De Arc 380 werd recentelijk uitgebracht, maar wordt door Intel vooralsnog alleen in China beschikbaar gesteld. De Duitse hardwaresites Computerbase, Golem en Igor’s Lab kochten zelf Intels nieuwe videokaart via Chinese platforms en testten deze.

Met de Arc-reeks betreedt Intel de markt van losse videokaarten. Ten opzichte van concurrenten AMD en Nvidia wordt de Arc 380 tegenover de Radeon RX 6400 en GeForce GTX 1650 Super gepositioneerd. De adviesprijs van de Arc 380 zou op 130 tot 140 Amerikaanse dollar zijn vastgesteld.

Tegenvallende prestaties en stabiliteit

Gunnir Intel Arc A380

De prestaties van de Intel Arc 380 vallen tegen volgens de publicaties. De oorzaak hiervoor lijkt niet zozeer de beperkte rekenkracht voor het prijssegment, maar met name de huidige staat van de drivers. Meerdere spellen kon niet worden gedraaid, vooral wanneer op het testsysteem Resizable BAR uitgeschakeld was. Deze techniek is onderdeel van de PCI-Expressstandaard en maakt efficiëntere toegang tot grotere hoeveelheden videogeheugen mogelijk. Dat de Arc-videokaart zo op ReBar leunt om stabiel te functioneren is opvallend omdat AMD en Nvidia wel wisselende prestatiewinsten halen uit deze techniek, maar ReBar niet vereisen voor een stabiele werking.

De huidige drivers voor de Arc 380 kunnen daarnaast niet overweg met ReBar op AMD’s Ryzen-processors, de feature werkt enkel met deze techniek op Intels eigen processors. In combinatie met de stabiliteitsproblemen zorgt dit ervoor dat Intel Arc-videokaarten momenteel maar in een beperkt aantal scenario’s inzetbaar zijn voor gamingdoeleinden. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Intel ondersteuning voor ReBar op Ryzen-processors gaat toevoegen aan de Arc-drivers.

Intel Arc 380

(ReBar aan) Intel Arc 380

(ReBar uit) Radeon RX 6500 XT GeForce GTX 1650 Anno 1800 - 1080p High

Gem. fps (1% low fps) 32,2fps

(24,9fps) 29,5fps

(22,1fps) 57,8fps

(46,7fps) 37,1fps

(28,6fps) CS:GO - 1080p Very High

Gem. fps (1% low fps) 121,8fps

(60,4fps) - 249,4fps

(142,2fps) 143,1fps

(94,9fps) Gears 5 - 1080p High

Gem. fps (1% low fps) 61,1fps

(36,3fps) 44,9fps

(29,1fps) 80,9fps

(63,5fps) 63,7fps

(42,8fps) God of War - 1080p Original

Gem. fps (1% low fps) 40,4fps

(34,7fps) 30,8fps

(20,5fps) 60,3fps

(50,7fps) 42,3fps

(36,8fps) Jurassic World 2 - 1080p High

Gem. fps (1% low fps) - - 48,7fps

(30,5fps) 35,2fps

(24,4fps) The Witcher 3 - 1080p High

Gem. fps (1% low fps) 33,9fps

(11,3fps) 29,7fps

(10,2fps) 53,8fps

(40,8fps) 36,5fps

(21,1fps)

Testresultaten van Golem.de op een Intel Core i5 12400F, 32GB DDR4-3200, Windows 10 x64.

Stotterende reeks beelden

De Intel Arc 380 kan zich volgens de testresultaten van de Duitse site Golem.de bijna meten met een GeForce GTX 1650 wanneer ReBar ingeschakeld is. Zonder deze functie zijn zowel de gemiddelde framerates als de frametimes slechter. Per game verschillen de verhoudingen tussen de achteruitgang in framerates en frametimes wanneer ReBar uitgeschakeld wordt. In The Witcher 3 zijn de frametimes zowel met als zonder ReBar bijzonder slecht. Golem besloot daarop een uitgebreidere frametimegrafiek te plotten, waarmee pijnlijk duidelijk wordt hoeveel werk Intel nog op het gebied van drivers voor de Arc-reeks van videokaarten te verzetten heeft voordat we kunnen spreken van een vloeiend opvolgende reeks beelden, en dus een prettige spelervaring.

Intel Arc 380 en Radeon RX 6400 in The Witcher 3. Via Golem.de.

De volledige reviews van de Intel Arc 380 kun je lezen op ComputerBase, Golem en Igor's Lab.