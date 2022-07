Wccftech: Slide onthult prijzen en prestaties Intel Arc Alchemist-serie

De Amerikaanse prijzen van de aankomende Intel Arc Alchemist-serie grafische kaarten zijn mogelijk online verschenen. Het instapmodel moet voor grofweg 100 dollar verkocht worden, terwijl het topmodel maximaal 400 dollar zou kosten.

Techmedium Wccftech zou de onthullende slide hebben verkregen van Intel-partners uit Taiwan en hoewel de inhouden nog zou kunnen veranderen, geeft het een eerste prijsindicatie van de aankomende Alchemist-serie gpu's. De vermelde prijzen zijn vermoedelijk exclusief belasting.

Intel Arc A-serie met de beoogde concurrentie, afbeelding via Wccftech

Met het vlaggenschip uit de Performance +-categorie, de Arc A770, wil Intel volgens de slides concurreren met Nvidia's GeForce RTX 3060 Ti met een tdp van 200W en 8GB geheugen. Intel noemt ook de AMD Radeon RX 6650 XT met een tdp van 180W en 8GB geheugen als directe concurrent. In beide gevallen verkiest Intel een hogere tdp dan de concurrentie.

Dat verschil wordt nog groter in de categorie Performance -, waar de Arc A580 met een tdp van 175W zich moet kunnen meten met de RTX 3050 met een tdp van 130W. De videokaart moet daarbij de Radeon RX 6500 XT achter zich laten, een gpu met een tdp van slechts 107 watt. In beide door Intel beschreven segmenten zet het bedrijf dus in op een hoger stroomverbruik dan de concurrentie.

Intel Arc Alchemist-videokaarten * Serie Arc A310 Arc A380 Arc A580 Arc A750 Arc A770 Adviesprijs ~100 dollar 125 tot 149 dollar 200 tot 249 dollar 279 tot 349 dollar 349 tot 399 dollar TDP 75W 75W 175W 225W 225W Geheugen 4GB GDDR6 6GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 16/8 GB GDDR6 Segment Entry Mainstream - Performance - Performance + Performance +

* specificaties Arc-videokaarten voor desktops volgens Wccftech

Vooralsnog heeft Intel nog geen compleet beeld geschetst van Alchemist; deze week werden er officiële benchmarks van de de Arc A750 gepubliceerd. Van alle modellen is vooralsnog alleen de Arc A380 verkrijgbaar en voor nu alleen in China, waar de kaart omgerekend 146 euro kost. Ook van de Arc M-serie mobiele videokaarten is nog niet alle informatie beschikbaar.