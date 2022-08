'Grote fabrikant stopt met productie Intel Arc-gpu's door kwaliteitsproblemen'

De release van Intel Arc-gpu's gaat naar verluidt verre van soepel nadat tenminste één onafhankelijke gpu-fabrikant stopt met de productie van videokaarten op basis van Intels gpu. Ook pc-fabrikanten en verkopers zouden geen vertrouwen hebben in de Arc Alchemist-productlijn.

Er zou in verschillende lagen van de pc-industrie weinig vertrouwen zijn in Intels eerste grafische kaarten, zo meldt Igor's Lab op basis van uiteenlopende bronnen. Het Duitse medium sprak in elk geval één grote boardpartner die volledig gestopt zou zijn met de productie van eigen videokaarten op basis van Intels Arc-gpu's vanwege 'zorgen over de kwaliteit'.

Igor Wallossek noemt uit bescherming van zijn bronnen geen concrete namen, maar het zou gaan om een 'grote partner'. Bedrijven als ASUS, MSI en Gigabyte zijn potentiële aib's die uiteenlopende eigen videokaarten met componenten van gpu-giganten als Nvidia, AMD en sinds kort eventueel ook Intel maken. Voor de duidelijkheid, het is niet bekend of het om een van die bedrijven gaat, of een andere partij zoals bijvoorbeeld EVGA, ASRock, Sapphire, Gunnir of Zotac.

Meerdere bedrijven zouden aan Wallossek bevestigd hebben dat Intel tegenover hen benadrukte dat de focus op de oem-markt zou moeten liggen. Fabrikanten worden dus gestimuleerd om Intel Arc-varianten door te verkopen aan pc-fabrikanten, wat niet zo lucratief zou zijn als de losse verkoop van gpu's.

In tegenstelling tot concurrenten geeft Intel daarentegen naar verluidt geen prijsgaranties en zou het bedrijf hele slechte voorwaarden hebben die de verkoop- en retoursystemen van derden zouden moeten ondersteunen. Meerdere verkooppartners in Duitsland zouden om deze redenen niet met Intel in zee zijn gegaan. Ook andere Europese 'dealers, potentiële distributeurs en fabrikanten' zouden volgens Wallossek 'weinig tot geen interesse' in Intels nieuwe productlijn hebben.

Igor's Lab benadrukt dat deze ontwikkelingen plaatsvonden nog voordat de eerste teleurstellende benchmarks en berichten over driverproblemen online verschenen. Vooralsnog is officiële informatie over de Arc-familie schaars, aangezien Intel de gloednieuwe productserie zeer beperkt en in slechts enkele markten gefaseerd uitbrengt.