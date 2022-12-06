Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 06:00 61

Tippen aan de RTX 3070

Intel Arc A730M streeft Nvidia (soms) voorbij

06-12-2022 • 06:00

61

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Uiterlijk en aansluitingen

Samengevat

De Major X10 is een gamelaptop met een Intel Arc A730M-videokaart. De prestaties van die videokaart variëren nogal van game tot game en op dit moment heb je in de meeste gevallen meer aan een laptop met een AMD- of Nvidia-kaart. De overige hardware is wel vlot, met een snelle processor en snelle ssd. De hardware is ook nog eens gemakkelijk uit te breiden. Het scherm heeft een fijne resolutie van 2560x1600 pixels en prima responstijden voor de 165Hz-refreshrate. De buitenkant van de laptop voelt door het gebruik van hard glad plastic wel goedkoop aan. Een vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning ontbreekt helaas ook.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Medion Erazer Major X10 MD62501

Prijs bij publicatie: € 1.700,-

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Medion is niet het meest sexy laptopmerk dat er is. Het staat bij velen bekend als 'Aldi-merk' en dat terwijl het al meer dan tien jaar geleden is overgenomen door Lenovo en Medion-laptops ook in 'echte' computerwinkels te krijgen zijn. Wat maakt de Erazer Major X10 dan toch de moeite van het reviewen waard? Dat is de videokaart. Er zit een Arc A730M van Intel in en dat is de een-na-snelste die Intel in laptops levert. Is het wat?

Als je meteen het antwoord op die vraag wilt weten, klik of scroll dan door naar pagina 3 om de gamebenchmarks te zien. Voor de volledigheid kun je echter niet voorbijgaan aan de buitenkant, dus laten we daarmee beginnen.

Medion Erazer Major X10

De Erazer X10 Major kost 1700 euro. Hij was tijdens de blackfridayweek 1300 euro, maar zit nu weer op de oude prijs. 1700 euro is veel geld, maar het geeft ook duidelijk aan waar je de X10 mee kunt vergelijken, want in die prijscategorie zitten gamelaptops met RTX 3070-videokaarten. De duurste 3070-laptop kost ongeveer 2500 euro, terwijl de goedkoopste een euro of 1500 kost. Bij die goedkoopste 3070-laptops kiezen fabrikanten meestal voor goedkopere materialen om de prijs te drukken. Tegen die laptops moet de X10 het opnemen en als je naar de behuizing kijkt, lijkt het erop dat Medion dezelfde keuzes heeft gemaakt als zijn concurrenten.

De behuizing van de X10 is grotendeels van hard, zwart plastic gemaakt. Alleen de achterkant van het scherm is van metaal en daar is een soort 'vouw' in gestanst. Het Erazer-logo geeft licht en zoals het een gamelaptop betaamt, kun je de kleur en het patroon waarin het licht knippert, aanpassen in de meegeleverde software. Dat geldt ook voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord, die in vier zones is aan te passen, en voor de ledverlichting aan de zijkanten van de behuizing.

Die zijverlichting heeft de vorm van een soort plusje en dat symbool kom je vaker tegen als openingen in de behuizing, bijvoorbeeld rondom de aan-uitknop, maar ook als subtiele versiering van de roosters aan de achterkant. Het harde plastic is op zich stevig, maar geeft niet weg dat dit een laptop is die 1700 euro moet kosten. Opvallend genoeg is het metalen deel van de laptop, de achterkant van het scherm, ook meteen de zwakste plek van de behuizing. Het scharnier voelt wiebelig aan en als je het scherm bij de hoeken vastpakt, kun je het veel te makkelijk torderen.

Medion Erazer Major X10Medion Erazer Major X10Medion Erazer Major X10

Rondom de behuizing heeft Medion de aansluitingen geplaatst. Een aantal, waaronder de ethernetaansluiting, zit aan de achterkant en dat is praktisch als je de laptop vaak op dezelfde plek hebt staan. Verder zitten daar een USB-A-aansluiting en HDMI 2.0.

Aan beide zijkanten zit ook nog een USB-A-aansluiting en rechts zit tweemaal USB-C. Die aansluitingen kun je gebruiken om externe schermen op aan te sluiten en de laptop mee op te laden. Je kunt de laptop er niet op vol vermogen mee laten draaien, want USB-C kan niet de 300W doorgeven die de bijgeleverde voeding levert. Opvallend genoeg zijn de USB-C-aansluitingen niet gecertificeerd voor Thunderbolt.

Net als de rest van de behuizing zijn toetsenbord en touchpad niet al te 'luxe' uitgevoerd. Het toetsenbord heeft bijna vlakke toetsen, die een vrij duidelijke aanslag hebben, zij het met wat weinig travel. Het oppervlak van de touchpad is van kunststof gemaakt, terwijl je voor dit geld eigenlijk een prettigere, glazen touchpad mag verwachten.

Specs, upgrades en cpu-benchmarks

De Erazer Major X10 die we van Medion hebben ontvangen, heeft de onderstaande specificaties en die zijn bijna hetzelfde als bij het model dat nu ook in de winkel ligt. Het verschil is dat ons testmodel 32GB geheugen had en de versie die nu in de winkel ligt, van 16GB is voorzien.

Medion Erazer Major X10
Processor Core i7-12700H
Cores/threads 14 (8E + 6P) / 20 threads
Max. klokfrequentie 3,5GHz (E-cores) 4,7GHz (P-cores)
Gpu Intel Iris Xe 96eu
Intel Arc A730M (driver 31.0.101.3490)
Werkgeheugen 32GB DDR5-4800 dualchannel
Ssd Phison E18 1TB
Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Ethernet Realtek 1Gbit/s
Scherm 2560x1600 pixels, ips, mat, 165Hz
Schermpaneel AU Optronics B160QAN03.H
Gewicht 2,41kg
Accu 80Wh
Besturingssysteem Windows 11

Wat verder opvalt aan de hardware, is dat Medion voor een Wi-Fi 6-netwerkkaart en geen Wi-Fi 6E heeft gekozen. Er zullen op dit moment nog heel weinig mensen een 6E-accesspoint hebben hangen, maar concurrerende laptops zijn wel van dergelijke netwerkkaarten voorzien, dus eigenlijk mag je dat ook op deze 1700 euro kostende laptop verwachten. Een 2,5Gbit/s-aansluiting was ook wel leuk geweest op deze gamelaptop.

Medion X10 Major

De onderkant, ofwel de d-cover, is gemakkelijk te verwijderen en daaronder tref je twee verwisselbare geheugenmodules aan, een verwisselbare draadloosnetwerkkaart en rechts boven de accu een metalen schildje. Onder dat schildje zitten twee M.2-slots, waarvan er een gevuld is. Je kunt dus eenvoudig een extra ssd bijplaatsen.

Benchmarks

De interessantste benchmarks zijn de gamebenchmarks op de volgende pagina, want de A730M-videokaart is helemaal nieuw. Zonder een vlotte processor kan die videokaart echter niets beginnen, dus daarom hebben we die ook uitgebreid getest.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z Ci9-12900H
19.397
Medion Erazer Major X10 Ci7-12700H
16.967
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Ryzen 9 6900HS
14.565
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Ryzen 9 5900HX
13.696
Corsair Voyager a1600 Ryzen 9 6900HS
13.605
Lenovo Legion 5 Pro Ryzen 7 5800H
12.751
Medion Erazer Beast X25 Ryzen 9 5900HX
12.559
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) M1 Pro 10-core
12.369
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W Ryzen 7 5800H
12.119
ASUS ROG Strix G15 Ryzen 7 4800H
11.829
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T Ci7-11800H
11.638
ASUS ROG Flow X13 Ryzen 9 5980HS
11.270
Lenovo Legion 5 15ACH6H Ryzen 5 5600H
9.983
Lenovo Legion 5 15ACH6 Ryzen 5 5600H
9.701
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) M1 Pro 8-core
9.572
ASUS TUF Dash F15 Ci7-11370H
7.010
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z Ci9-12900H
1.932
Medion Erazer Major X10 Ci7-12700H
1.794
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Ryzen 9 6900HS
1.590
Corsair Voyager a1600 Ryzen 9 6900HS
1.565
ASUS TUF Dash F15 Ci7-11370H
1.542
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) M1 Pro 10-core
1.532
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) M1 Pro 8-core
1.530
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T Ci7-11800H
1.477
ASUS ROG Flow X13 Ryzen 9 5980HS
1.475
Medion Erazer Beast X25 Ryzen 9 5900HX
1.440
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W Ryzen 7 5800H
1.416
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Ryzen 9 5900HX
1.404
Lenovo Legion 5 Pro Ryzen 7 5800H
1.392
Lenovo Legion 5 15ACH6H Ryzen 5 5600H
1.363
Lenovo Legion 5 15ACH6 Ryzen 5 5600H
1.354
ASUS ROG Strix G15 Ryzen 7 4800H
1.247

In Cinebench zie je meteen dat de i7-processor geheel volgens verwachting presteert. De processor kan alle veertien cores in deze test benutten en scoort dan ook net onder de nog iets snellere Core i9-processor in de Scar 17. Datzelfde zie je terug in de single-test waarin de laptop maar één core kan benutten, maar daardoor wel zijn turbofrequentie optimaal kan inzetten. Ook hier komt de X10 op de tweede plaats achter de Core i9-processor van de Scar 17.

DaVinci Resolve 16 - 4K Video
Laptop Cpu/soc Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z Ci9-12900H
4m26s
Medion Erazer Major X10 Ci7-12700H
5m32s
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Ryzen 9 6900HS
5m44s
Corsair Voyager a1600 Ryzen 9 6900HS
6m19s
ASUS ROG Strix G15 Ryzen 7 4800H
6m36s
Medion Erazer Beast X25 Ryzen 9 5900HX
6m39s
ASUS ROG Flow X13 Ryzen 9 5980HS
6m53s
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T Ci7-11800H
7m
Lenovo Legion 5 15ACH6 Ryzen 5 5600H
10m45s
ASUS TUF Dash F15 Ci7-11370H
11m51s

In Da Vinci Resolve blijkt de i7-processor ook uitstekend te presteren. De i9-processor uit de Scar 17 blijft sneller, maar de i7-12700H weet desondanks indrukwekkend snel de 4k-video te exporteren.

Blender maakt eventuele throttling van de cpu inzichtelijk, doordat we herhaaldelijk dezelfde afbeelding renderen en de rendertijd noteren. Bij de eerste vier runs zie je mooi dat de X10 op maximale turbosnelheid werkt. Daarna moet hij het wat rustiger aan doen, niet omdat de koeling het niet aankan, maar omdat de cpu niet te lang op zijn maximale vermogen mag werken.

  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Laptop HDD / SSD Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z Samsung PM9A1 2TB
2.853
Medion Erazer Major X10 E18-1TB-PHISON-SSD-B47R
2.812
Corsair Voyager a1600 Samsung PM9A1 2TB
2.554
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Micron 2450 1TB
2.236
ASUS ROG Strix G15 Intel 670p 512GB
1.624
Lenovo Legion 5 15ACH6 SK Hynix HFS512GDE9X084N
1.546
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Laptop HDD / SSD Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Medion Erazer Major X10 E18-1TB-PHISON-SSD-B47R
453
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z Samsung PM9A1 2TB
450
Corsair Voyager a1600 Samsung PM9A1 2TB
398
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Micron 2450 1TB
358
ASUS ROG Strix G15 Intel 670p 512GB
264
Lenovo Legion 5 15ACH6 SK Hynix HFS512GDE9X084N
251

Tot slot hebben we nog gekeken naar de ssd van de X10. De Phison E18 is niet echt een bekende, maar blijkt een PCIe Gen4-ssd te zijn. In PCMark 10 blijkt de ssd gewaagd te zijn aan de Samsung PM9A1, die het oem-equivalent van een 980 Pro is.

Intel Arc 730M: gamebenchmarks

Wat de Major X10 van veel andere gamelaptops onderscheidt, is de videokaart, de Intel Arc A730M. Op dit moment is dat de een-na-snelste mobiele videokaart die Intel maakt en hij is gepositioneerd tussen de A770M en de A550M. Tot nog toe hebben we op de desktop allen de A380 en de A770 gereviewd. De A380 heeft 8 Xe-cores en is daarmee wat architectuur betreft te vergelijken met de A370M, maar de mobiele kaart is veel lager geklokt, om het verbruik binnen de perken te houden.

A770M A730M A550M A370M A350M
Xe-cores 32 24 16 8 6
Klokfrequentie 1650MHz 1100MHz 900MHz 1550MHz 1150MHz
Geheugen 16GB GDDR6 12GB GDDR6 8GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6
Geheugenbandbreedte 512GB/s 336GB/s 224GB/s 112GB/s 112GB/s
TGP 120 - 150W 80 - 120W 60W 35 - 50W 25 - 35W

De A370M heeft niet echt een equivalent op de desktop. Daar heb je de A750, maar die is met 28 Xe-cores en een hogere kloksnelheid sowieso een stuk sneller. Uiteindelijk gaat het bij de A730M in de Medion-laptop ook niet om de vergelijking met desktops, maar met andere laptops. Om te zien hoe de prestaties zijn, hebben we diverse benchmarks gedraaid en daarbij beginnen we met 3DMark Fire Strike, een DirectX 11-benchmark.

  • 3DMark Fire Strike - Combined
  • 3DMark Fire Strike - Graphics
  • 3DMark Fire Strike - Physics
  • 3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike - Combined
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
12.441
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
12.388
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
12.004
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
11.985
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
11.756
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
11.560
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
10.274
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
10.128
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
9.828
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
8.154
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
6.114
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
6.107
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
5.003
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
3.055
3DMark Fire Strike - Graphics
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
34.461
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
31.513
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
29.425
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
27.907
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
27.328
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
25.371
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
22.098
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
21.692
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
21.237
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
20.110
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
16.836
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
15.449
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
13.535
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
7.853
3DMark Fire Strike - Physics
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
29.918
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
28.762
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
26.064
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
25.437
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
25.084
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
24.888
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
24.637
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
24.188
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
24.028
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
23.072
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
21.624
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
20.799
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
20.154
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
14.545
3DMark Fire Strike
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
27.539
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
26.386
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
25.923
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
24.114
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
23.822
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
22.921
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
20.192
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
19.598
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
18.709
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
17.273
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
14.888
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
14.004
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
12.071
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
7.397

De Graphics-score in 3DMark zegt het meest over de grafische prestaties van de laptop. Daarbij bevindt de A730M zich tussen de RTX 3060- en 3070-videokaarten. De reden dat er zo'n groot verschil zit tussen alle 3070-videokaarten, is het maximale verbruik, oftewel de tgp, waarop de kaarten zijn afgesteld. De kaarten met een hoge tgp, zoals de 3070 in de Legion 5 Pro, scoren beter omdat ze meer energie mogen gebruiken en daardoor op hogere kloksnelheden kunnen draaien.

  • 3DMark Time Spy - Graphics
  • 3DMark Time Spy
  • 3DMark Time Spy - CPU
3DMark Time Spy - Graphics
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
11.088
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
11.082
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
11.010
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
10.906
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
10.586
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
9.094
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
8.910
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
8.888
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
8.138
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
7.838
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
6.153
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
6.059
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
5.316
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
2.934
3DMark Time Spy
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
11.479
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
10.816
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
10.756
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
10.738
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
10.392
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
9.223
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
8.548
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
8.084
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
8.053
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
7.543
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
6.427
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
6.381
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
5.370
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
3.249
3DMark Time Spy - CPU
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
14.352
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
10.032
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
9.979
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
9.837
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
9.542
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
9.418
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
9.142
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
9.133
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
8.603
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
8.319
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
6.950
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
5.705
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
5.346
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
5.334

In de grafische test van 3DMark Time Spy komt de A730M op ongeveer dezelfde positie uit. Hij is sneller dan de langzamere 3070-videokaarten, maar niet zo snel als de 3060 en 3070 die op vol vermogen mogen draaien in de Lenovo Legion-laptops.

  • Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
  • Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
  • Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
  • Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
  • Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
  • Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
133,9
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
130,9
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
129,8
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
127,2
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
123,6
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
115,2
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
110,6
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
108,9
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
100,2
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
99,3
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
90,5
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
87,3
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
72,8
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
64,0
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
32,1
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
86,2
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
82,3
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
80,5
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
79,8
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
78,4
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
73,8
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
72,2
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
68,1
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
66,6
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
64,1
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
60,7
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
54,5
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
44,8
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
39,0
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
23,6
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
102,5
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
96,6
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
96,3
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
95,8
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
94,1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
83,2
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
83,0
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
79,0
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
76,7
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
69,8
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
63,4
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
62,2
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
54,1
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
47,7
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
28,7
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
67,3
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
67,2
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
65,3
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
63,1
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
62,5
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
62,3
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
55,0
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
51,5
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
50,7
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
47,1
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
41,6
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
41,1
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
35,5
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
31,0
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
18,0
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
60,1
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
56,9
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
56,5
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
56,1
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
55,6
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
53,6
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
47,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
47,6
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
46,3
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
45,2
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
40,7
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
36,7
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
31,5
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
27,6
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
15,7
Metro Exodus - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
47,0
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
41,8
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
39,8
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
39,4
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
39,1
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
37,0
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
33,1
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
31,9
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
31,3
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
28,8
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
28,7
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
26,6
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
21,0
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
18,9
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
10,4

Vervolgens draaien we Metro: Exodus. Metro is een game waarvoor de Intel-driver ontzettend goed geoptimaliseerd is. Dat zagen we al bij het testen van de A770-desktopkaart en in de Medion-laptop doet deze kaart het ook beter dan je op basis van de 3DMark-resultaten zou verwachten. Op het 2560x1600-scherm kun je deze game in ieder geval voluit opentrekken en haal je nog steeds een speelbare framerate. Niet alles liep echter lekker in Metro, want de laptop weigerde de DXR-benchmark te draaien, iets wat de desktopkaart wel netjes deed.

  • Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
  • Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
  • Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
  • Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
  • Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium
  • Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
145,5
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
109,5
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
105,1
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
102,8
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
101,1
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
100,4
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
96,7
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
96,2
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
88,8
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
79,1
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
75,7
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
72,5
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
60,5
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
121,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
98,2
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
92,1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
88,3
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
87,5
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
84,3
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
83,2
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
81,4
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
79,0
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
70,4
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
65,5
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
63,4
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
48,7
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
127,6
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
101,0
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
99,1
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
96,5
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
94,8
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
93,8
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
86,5
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
83,9
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
80,4
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
72,5
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
67,3
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
65,2
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
42,3
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
105,7
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
87,1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
84,7
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
84,0
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
80,5
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
77,8
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
70,1
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
68,9
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
61,8
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
57,6
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
55,4
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
54,8
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
34,8
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
81,6
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
70,9
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
68,5
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
68,0
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
64,1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
59,1
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
58,5
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
48,4
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
46,3
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
45,2
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
35,9
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
34,3
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
21,6
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
75,6
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
60,2
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
60,1
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
59,3
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
51,2
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
50,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
46,3
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
41,3
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
40,3
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
39,4
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
29,3
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
28,9
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
18,0

In Far Cry: New Dawn weet de A730M zich ook goed te houden. De prestaties zijn relatief gezien minder spectaculair dan in Metro: Exodus, maar ze vallen nog steeds niet tegen. De A730M weet ook in deze game prima speelbare framerates neer te zetten op de native resolutie van het scherm.

  • F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium
  • F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra
  • F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium
  • F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
  • F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium
  • F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
283,9
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
257,9
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
221,1
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
216,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
210,6
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
210,5
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
192,4
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
183,9
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
169,4
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
143,3
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
140,1
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
133,5
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
133,4
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
129,8
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
87,3
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
208,4
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
176,8
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
167,0
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
155,2
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
149,2
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
143,1
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
142,5
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
141,3
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
131,5
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
108,5
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
98,8
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
98,1
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
92,5
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
88,0
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
56,8
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
231,9
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
201,5
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
199,6
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
183,0
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
179,0
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
175,4
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
169,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
165,3
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
160,2
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
116,2
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
114,1
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
104,4
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
104,2
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
100,2
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
60,6
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
160,9
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
136,9
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
134,2
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
130,9
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
126,6
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
122,0
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
118,6
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
115,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
110,9
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
85,7
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
79,5
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
77,9
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
76,5
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
72,7
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
40,4
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
135,6
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
127,6
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
123,4
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
111,0
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
108,3
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
106,9
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
105,5
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
98,2
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
98,2
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
71,9
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
68,7
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
64,8
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
63,2
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
57,1
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
31,9
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
92,8
Lenovo Legion 5 Pro GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
85,9
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
83,0
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX
78,1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
74,1
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX
73,6
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H
72,5
Gigabyte Aero 15 OLED GF RTX 3070 Ci7-10870H
68,7
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H
63,7
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
50,8
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
50,1
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H
50,0
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H
48,9
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
43,0
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS
22,0

Voor Metro: Exodus en Far Cry: New Dawn is de driver van de Intel-videokaart goed geoptimaliseerd. Maar wat gebeurt er als dat niet het geval is? Dan krijg je zoiets als in F1 2020. Dat is een DirectX 12-game, waarin Intel-videokaarten het nog relatief goed doen, maar hier staat de A730M een stuk lager in het benchmarklijstje dan bij de andere twee games. Heb je een DirectX 11-game waarvoor de driver van deze videokaart helemaal niet geoptimaliseerd is, dan zouden de prestaties zelfs onder RTX 3050-niveaus uit kunnen komen. Dat is een conclusie die we bij het testen van de desktopvideokaarten ook al konden trekken. Met de hardware van deze videokaarten is weinig mis, maar het zijn de drivers waar Intel nog veel werk in zal moeten steken. De eerste twee games laten zien wat de videokaart kan als de driver goed geoptimaliseerd is, maar als je deze videokaart aanschaft, zul je er rekening mee moeten houden dat de prestaties ook af en toe veel lager zullen liggen.

Beeldkwaliteit en responstijden

Medion voorziet de X10 van een scherm met een beeldverhouding van 16:10. Die hogere schermen zijn al een tijdje aan een opmars bezig. Medion heeft gekozen voor een 16"-paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels. Dat is een stukje hoger dan de standaard 1920 pixels in de breedte. Bovendien is de verversingsfrequentie van het scherm met 165Hz ook hoger dan de standaard 60Hz. Op gamelaptops is dat tegenwoordig bijna standaard. Zelfs de gamelaptops van minder dan 1000 euro hebben al een 120Hz-scherm.

Hoe goed is dat scherm? Op het oog ziet het er allemaal goed uit, maar meten is weten, dus is het tijd om de colorimeter en CalMAN-software erbij te pakken. Uit de test blijkt dat dit helemaal geen verkeerd scherm is.

  • Helderheid wit
  • Contrast
  • sRGB-dekking
Helderheid wit
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
498
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
494
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
472
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
459
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
399
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
370
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
320
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
316
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
303
Lenovo Legion 5 15ACH6H 120Hz 1920x1080 15,6"
283
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
282
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
280
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
279
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
263
Contrast
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
1279:1
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
1232:1
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
1194:1
Lenovo Legion 5 15ACH6H 120Hz 1920x1080 15,6"
1178:1
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
1140:1
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
1085:1
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
1053:1
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
1008:1
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
970:1
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
934:1
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
871:1
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
735:1
sRGB-dekking
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
100,0
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
100,0
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
98,8
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
98,3
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
97,8
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
97,7
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
97,5
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
97,5
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
96,7
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
95,1
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
66,0
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
65,1
Lenovo Legion 5 15ACH6H 120Hz 1920x1080 15,6"
62,0
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
61,8

Uit de grafiek kun je meteen opmaken dat de helderheid van het scherm lekker hoog is. Het verschil tussen schermen met een helderheid rond de 300cd/m² en richting de 500cd/m² kun je duidelijk zien. Het scherm dekt bovendien netjes de sRGB-gamut af.

Medion Erazer Major X10Medion Erazer Major X10

Als je dan wat verder naar de beeldkwaliteit van het paneel kijkt, blijkt de kalibratie toch wat tegen te vallen. Dat komt doordat er te weinig groen in de grijstinten zit. Dat heeft als resultaat dat witte en grijze tinten een beetje roze ogen. Mocht je de laptop niet alleen voor gamen, maar ook voor beeldbewerking willen gebruiken, dan is dat door te kalibreren waarschijnlijk wel recht te trekken.

  • Reactietijd 0-100%
  • Reactietijd 100-0%
  • Reactietijd 20-80%
  • Reactietijd 80-20%
Reactietijd 0-100%
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
3,40
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
4,21
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
4,30
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
4,41
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
4,70
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
4,96
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
4,97
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
5,94
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
8,26
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
12,82
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
14,23
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
44,80
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
46,90
Reactietijd 100-0%
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
3,80
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
3,98
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
4,30
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
4,42
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
4,80
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
4,90
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
5,02
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
5,41
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
8,87
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
8,91
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
12,50
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
14,00
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
14,50
Reactietijd 20-80%
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
2,31
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
2,90
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
3,80
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
3,90
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
5,79
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
6,05
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
6,76
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
7,64
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
13,37
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
13,58
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
18,87
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
22,20
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
24,50
Reactietijd 80-20%
Laptop Refreshrate Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X 120Hz 2560x1600 14"
3,20
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 300Hz 1920x1080 15,6"
3,32
ASUS TUF Dash F15 240Hz 1920x1080 15,6"
3,70
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z 240Hz 2560x1440 17,3"
3,80
Medion Erazer Major X10 165Hz 2560x1600 16"
5,11
Corsair Voyager a1600 240Hz 2560x1600 16"
5,76
Medion Erazer Beast X25 165Hz 2560x1440 17,3"
6,24
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W 165Hz 2560x1440 15,6"
7,35
Lenovo Legion 5 15ACH6 120Hz 1920x1080 15,6"
10,95
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T 144Hz 1920x1080 15,6"
12,90
ASUS ROG Strix G15 144Hz 1920x1080 15,6"
17,62
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) 120Hz 3024x1964 14,2"
18,40
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) 120Hz 3456x2234 16,2"
19,40

Het belangrijkste voor gamers is de responstijd van het scherm. Het paneel ververst met 165 beeldjes per seconde, wat betekent dat de subpixels maximaal 6,06ms hebben om naar een nieuw beeldje te schakelen, want anders ontstaat er ghosting. In de vier bovenstaande tests blijft het scherm steeds netjes binnen die tijd.

Voor gamers is het scherm van de Erazer X10 dus prima. De hoge helderheid zorgt ervoor dat je de laptop ook kunt gebruiken als er veel omgevingslicht is en dankzij de vlotte reactietijd kun je hem gebruiken voor snelle games, zoals firstpersonshooters. Mocht je de laptop ook voor grafische doeleinden willen gebruiken, dan zul je genoeg moeten nemen met een iets te roze weergave van het grijs of het scherm nog een tandje beter moeten kalibreren.

Koeling en accuduur

Hoe sneller je hardware, hoe meer koelvermogen je nodig hebt om de boel niet te warm te laten worden. De ventilators die de koeling verzorgen, hebben dan weer als nadeel dat ze geluid produceren. We testen de geluidsproductie van de koeling met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Om een veilige marge te nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand, in een hoek van 45°. Dat doen we in vier scenario's. WebXPRT simuleert webbrowsen, PCMark 10 is representatief voor wat zwaarder desktopgebruik en Blender is een zware multithreaded workload voor de cpu. Voor het testen van games maken we gebruik van F1 2020. We meten de geluidsdruk over de periode die iedere test duurt, en drukken het resultaat uit in een gemiddelde, LAeq, in dB.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
  • F1 2020 - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
14,0
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
14,3
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) M1 Pro 10-core
14,3
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
20,3
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
21,8
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
24,5
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
25,4
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
18,0
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
20,2
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
21,6
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
29,3
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
30,2
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
33,3
Blender - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) M1 Pro 10-core
14,1
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
41,7
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
45,4
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
45,8
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
46,5
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
49,0
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
49,1
Game - LAeq
Laptop Videochip Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS
40,5
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H
42,7
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H
43,0
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H
45,4
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS
48,9
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H
49,0

Als je alleen naar de geluidsproductie van de koeling tijdens games kijkt, dan lijkt de Erazer X10 het best goed te doen. Hij maakt minder herrie dan de Strix G15 en de Zephyrus G14, terwijl hij gewaagd is aan beide laptops in de prestatiebenchmarks. Helaas gaat het bij de Medion mis als de belasting lager ligt. Bij licht werk, zoals browsen, of het draaien van de lichtere tests van PCMark, ligt het geluidsniveau juist relatief hoog.

Accuduur

De X10 Major is met 2,41 kilogram een aardig zware laptop, dus niet echt een apparaat om open te klappen in een cafeetje. Het kan natuurlijk wel en als je het dan rustig aan doet, haal je een accuduur van een uur of zes.

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Videochip Cpu/soc Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) M1 Pro 10-core 100Wh
14u53m
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) M1 Pro 8-core 70Wh
12u26m
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Rad. RX 6800M Ryzen 9 5900HX 90Wh
10u25m
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS 76Wh
10u20m
ASUS TUF Dash F15 GF RTX 3070 Ci7-11370H 76Wh
9u51m
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H 90Wh
8u2m
Lenovo Legion 5 15ACH6 GF RTX 3050 Ryzen 5 5600H 60Wh
7u58m
Medion Erazer Beast X25 GF RTX 3080 Ryzen 9 5900HX 91,24Wh
7u38m
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T GF RTX 3060 Ci7-11800H 90Wh
6u20m
Lenovo Legion 5 15ACH6H GF RTX 3060 Ryzen 5 5600H 60Wh
6u16m
ASUS ROG Flow X13 GF GTX 1650 Ryzen 9 5980HS 62Wh
6u7m
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H 80Wh
6u3m
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W GF RTX 3070 Ryzen 7 5800H 57,5Wh
5u40m
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H 56Wh
5u23m
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS 99Wh
4u11m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Videochip Cpu/soc Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H 90Wh
5u14m
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS 99Wh
2u14m
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H 56Wh
1u56m
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS 76Wh
1u55m
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H 80Wh
1u30m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Videochip Cpu/soc Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS 76Wh
7.493
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H 56Wh
5.357
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS 99Wh
5.169
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H 80Wh
4.521
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H 90Wh
3.981
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Videochip Cpu/soc Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS 99Wh
8.684
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS 76Wh
8.417
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H 80Wh
7.014
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H 56Wh
6.835
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H 90Wh
6.455
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Videochip Cpu/soc Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Corsair Voyager a1600 Rad. RX 6800M Ryzen 9 6900HS 99Wh
7.604
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X Rad. RX 6800S Ryzen 9 6900HS 76Wh
6.448
ASUS ROG Strix G15 GF RTX 3050 Ti Ryzen 7 4800H 56Wh
5.635
Medion Erazer Major X10 Arc A730M Ci7-12700H 80Wh
4.450
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z GF RTX 3070 Ti Ci9-12900H 90Wh
3.602

Zet je de hardware echt stevig aan het werk, zoals we met PCMark 10 doen, dan zie je het accupercentage iedere minuut een procentje lager worden, want dan ligt het verbruik behoorlijk hoog en is je accu na anderhalf uur leeg.

Conclusie

De X10 is de eerste laptop met een Arc A730M-videokaart die we testen, en Intels Arc-videokaarten presteren tot nu toe niet indrukwekkend, op de desktop (A770) noch op de laptop (A350M). Met een prijs van 1700 euro krijgt de Medion het aan de stok met andere gamelaptops die voorzien zijn van een RTX 3070-videokaart.

Kan hij zich daarmee meten? Ja, in het beste geval wel. In Metro: Exodus, knalt de A730M zelfs de snelste RTX 3070-laptops voorbij. Maar ja, dat is Metro: Exodus, een game die uitzonderlijk goed draait op de Intel Arc-videokaarten. Niet iedere game draait zo goed op de Intel-hardware en daarmee gaat deze conclusie al rap lijken op die van andere Arc-hardware die we eerder hebben gereviewd. De hardware is vlot genoeg, maar de drivers hebben nog flink wat optimalisaties nodig om niet alleen in een handvol games snel te zijn, maar in alle games goed te presteren. Als je dus wilt weten waar je aan toe bent, kun je beter een laptop met een RTX 3070-videokaart kopen.

De wisselende prestaties van de A730M zijn Medion natuurlijk niet aan te rekenen. Medion heeft hardwarematig gezien zelfs een prima laptop gebouwd. De i7-processor en de A730M-videokaart kunnen op een hoog vermogen lopen en de laptop is van adequate koeling voorzien. Het werkgeheugen kun je eventueel zelf upgraden en de opslag is makkelijk uit te breiden met een tweede ssd.

Het scherm is zelfs bijzonder goed. Het heeft een fijne hoge resolutie van 2560x1600 pixels en een lekker hoge helderheid. De kalibratie kan beter, maar bij gamelaptops is dat niet van groot belang. Responstijden zijn dat wel en die zijn lekker laag, waardoor het 165Hz-scherm vrijwel geen last heeft van ghosting.

Waar het nog beter kan, is bij de buitenkant van de laptop. Die is grotendeels van hard plastic gemaakt en heeft niet de uitstraling van een laptop van 1700 euro. Hij voelt goedkoop aan en mist wat dingen die we voor dit geld graag hadden gezien, zoals een vingerafdrukscanner en een glazen touchpad.

Toch zal de belangrijkste afweging om wel of niet voor de X10 te gaan, de videokaart moeten zijn. Op dit moment zijn de Intel Arc-videokaarten nog niet echt aanraders. De hardware is weliswaar vlot, maar de drivers hebben nog verbetering nodig. Intel is daar ongetwijfeld mee bezig, maar de tijd moet uitwijzen hoe groot die verbetering zal zijn. Hou je van een gokje of heel veel van Metro: Exodus, dan kun je voor deze laptop met A730M-videokaart kiezen, maar de veilig keuze is een laptop met RTX 3070.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Medion Erazer Major X10 MD62501

Prijs bij publicatie: € 1.700,-

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Reacties (61)

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SuperDre 6 december 2022 11:18
en dat vind ik dus wel zo verneukeratief aan de naamstelling die reviewers hier gebruiken, het is geen RTX3070, het is een 'RTX3070 mobile' versie. Daarom had Nvidia er ook beter aan gedaan om er net als intel gewoon een M achter te plaatsen, ofwel een RXT3070M (beter is dan ook dat reviewers dat ook zouden doen aangezien ze sowieso niet de correcte naamgeving gebruiken door het weglaten van mobile).

Maar toch, als de A730M de 3070 af en toe voorbij gaat vind ik dat toch een hele goede prestatie, aangezien de desktopversie van de A770 maar net de desktopversie van de RTX3060ti voorbij gaat, waarbij je dan zou verwachten dat een A730M nog niet de RTX3060mobile variant voorbij zou gaan.

Jammer dat de A770/16GB nergens (meer) te krijgen is, want die zou ik best willen proberen. De enige variant die nu nog beschikbaar is, is de A770M maar dan als onderdeel van een complete NUC (serpent).
Osiummaster @SuperDre6 december 2022 20:07
Nvidia wil de 3070 mobile graag marketen alsof het een desktop 3070 is. Dan is het alleen maar eerlijk dat reviewers andere kaarten sneller noemen dan de 3070 en dit niet specifiek als mobile gpu vermelden. Nvidia moet ook de negatieve publiciteit die hun marketing praatjes veroorzaken incasseren
SuperDre @Osiummaster6 december 2022 23:27
Ben het met je eens dus dat ze het gewoon echt 3070M hadden moeten noemen. Maar Nvidia benoemt deze echt gewoon als '3070 mobile', dus het is de reviewer die (bewust) de 'mobile' toevoeging weglaat in de review.
Cid Highwind @SuperDre6 december 2022 12:10
Ik stond er inderdaad van te kijken dat het om een laptop bleek te gaan. Zelfs als de marketingafdeling anders voorschrijft lijkt me dat binnen het kader van transparante berichtgeving een techsite hier wel van af heeft te wijken.

Aan de andere kant lijkt het aan de titel nu alsof een 730 van Intel dus sneller is dan de desktop RTX3070 van Nvidia. 730 associeer ik met een budgetchip (https://www.techpowerup.com/gpu-specs/uhd-graphics-730.c3765), dus wat dat betreft schiet Nvidia zich in dit geval vooral zelf in de voet.
The Zep Man 6 december 2022 07:25
Toch zal de belangrijkste afweging om wel of niet voor de X10 te gaan, de videokaart moeten zijn. Op dit moment zijn de Intel Arc-videokaarten nog niet echt aanraders. De hardware is weliswaar vlot, maar de drivers hebben nog verbetering nodig. Intel is daar ongetwijfeld mee bezig, maar de tijd moet uitwijzen hoe groot die verbetering zal zijn. Hou je van een gokje of heel veel van Metro: Exodus, dan kun je voor deze laptop met A730M-videokaart kiezen, maar de veilig keuze is een laptop met RTX 3070.
Ik denk dat er een belangrijkere conclusie is: Nvidia begint steeds verder achter te lopen op prestatie per watt en prestatie per euro. Redenen waarom Nvidia nog voorop loopt zijn de topprestaties voor veel energieverbruik en 'legacy' ondersteuning (DX 11), maar dat zijn beiden eindigende trajecten. Dit staat los van of Intel in de GPU-markt zal slagen of niet.

Zijn de Arcs al getest onder Linux? Er is best wel een kans dat DX 11-spellen met een Vulkan-tussenlaagje het een stuk beter doen dan 'direct' (via Intel's Windows driver) op DX 11.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:57]

bwerg @The Zep Man6 december 2022 08:26
Ik denk dat er een belangrijkere conclusie is: Nvidia begint steeds verder achter te lopen op prestatie per watt en prestatie per euro.
Let wel, dat eerste is ook gewoon omdat de RTX30xx-serie nog op Samsung's 8nm-wafers gebakken wordt. Dat begint inmiddels erg achter te lopen. De RTX40xx-serie springt ineens naar TSMC 4nm dus daarmee gaan ze juist weer flink voorop lopen. Dat de RTX4080 en RTX4090 nog steeds geen goede prestaties per Watt bieden komt omdat die dingen ontzettend hoog geklokt zijn. Zetten ze bijvoorbeeld een RTX4070M op een redelijkere kloksnelheid, dan zal Intel absoluut niet aan de prestaties per Watt kunnen tippen.

AMD zit op TSMC 7nm en loopt daarmee al flink voor op Intel qua prestaties per Watt (die al op 5nm zit).
haarbal @bwerg6 december 2022 09:08
De 4080 en 90 hebben prima prestaties per watt, beter dan alle andere kaarten.
bwerg @haarbal6 december 2022 09:17
Oke, "geen goede prestaties per Watt" was sterk uitgedrukt, het verschil met de huidige AMD's op 7nm is echter klein, een stuk kleiner dan je van 5nm zou verwachten. Typisch gevalletje van de laatste paar honderd MHz die een relatief groot deel van het stroomverbruik voor hun rekening nemen.

Wat dat betreft is het een gelukje voor Intel dat ze het bij hun debuut met TSMC 5nm mogen opnemen tegen NVidia op Samsung 8nm en AMD op TSMC 7nm. Anders konden de resultaten nog wel eens een heel stuk demotiverender worden dan ze nu al zijn. Maar het komende jaar gaan die efficiëntere GPU's natuurlijk wel uitgerold worden. Eerst high-end, waar Intel toch nog niet meespeelt, maar uiteindelijk ook bij laptop-GPU's.
Dennism @bwerg6 december 2022 10:35
Hou er wel rekening mee dat ARC geen N5 is, maar N6, wat weer een doorontwikkeling is N7. N6 is wat betreft meer vergelijkbaar met N7 dan met N5, daar de design rules gelijk zijn aan N6 en producten dus relatief makkelijk op zowel N7 als N6 geproduceerd kunnen worden.

https://www.intel.com/con...phics/specifications.html
bwerg @Dennism6 december 2022 11:10
Ah, dank voor de correctie, dan had ik het verkeerd in mijn hoofd. :)

Dan loopt Intel iets minder ver achter dan verwacht, maar alsnog zijn hun prestaties per Watt wel een stuk minder dan bij AMD of NVidia op een vergelijkbaar procedé.

Wat betreft verbruik lijkt 6nm trouwens wel een redelijke verbetering te zijn ten opzichte van 5nm, als je naar de resultaten van Zen 3+ kijkt.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 03:57]

boolean @bwerg7 december 2022 09:36
Je kunt verschillende procedés (Samsung/TSMC/Intel) natuurlijk niet met elkaar vergelijken. 6nm heeft niet per definitie kleinere transistoren dan 7nm.
bwerg @boolean7 december 2022 13:13
Daarom noem ik bij elke node de fabrikant.

De huidige 5nm, 6nm en 7nm nodes zijn allemaal van TSMC en die zijn wel degelijk goed te vergelijken. Samsung 8nm is de enige node voor recente discrete GPU's en die loopt qua prestaties per Watt wel degelijk achter op TSMC 7nm. Niet omdat die "8nm" heet, maar gewoon omdat 't in de praktijk minder goed presteert.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 23 juli 2024 03:57]

Aetherblade @The Zep Man6 december 2022 07:43
Ik weet bijna niks van Linux, waarom zou het sneller zijn ondanks dat het door een extra proces heen moet?
The Zep Man @Aetherblade6 december 2022 07:50
Ik weet bijna niks van Linux, waarom zou het sneller zijn ondanks dat het door een extra proces heen moet?
Het is geen extra proces, maar een ander proces. Onder Linux voorziet Proton in een implementatie van DX 11 (en 12, en andere versies) terwijl de videokaart enkel Vulkan hoeft te praten (via de Linux-drivers). Het is geen 'volledige' emulatie, als in dat zoveel mogelijk alsnog op de hardware van de videokaart wordt gedaan. Het verschil is dat alle 'quirks' van DirectX 11 niet meer in de driver van de videokaartbakker hoeven te zitten (zoals bij Windows, bij AMD en Nvidia). Die 'quirks' zijn open source d.m.v. Proton, waardoor in theorie elke videokaart met Vulkan-ondersteuning in de drivers daarmee om moet kunnen gaan.

@Tazzios noemt ook een Windows-oplossing. Als Intel slim is, gaan ze zich meer op zoiets richten. Mede dankzij Valve (met de Steam Deck) is er veel ontwikkeling op dit gebied. Een bonus is dat er minder afhankelijkheid van Microsoft is, wat iets kan zijn dat het voormalige Wintel tegen het zere been schopt. Wanneer Intel dit los kan laten om de compatibiliteit te verbeteren en de prijs laag te houden, kunnen ze snel grote stappen maken. De meeste videokaarten worden verkocht in het midden- en budgetsegment, en daar is nog concurrentieruimte genoeg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:57]

Tazzios @The Zep Man6 december 2022 07:46
Linux is niet perse nodig onder windows is er deze oplossing: https://www.youtube.com/watch?v=wktbj1dBPFY
Cergorach @The Zep Man6 december 2022 09:22
Ik denk dat er een belangrijkere conclusie is: Nvidia begint steeds verder achter te lopen op prestatie per watt en prestatie per euro.
Welke cool-aid heb jij gedronken? Die van Intel?

review: Nvidia GeForce RTX 4080 - De enige echte 4080

Waarbij een 4080 bovenaan staat, de 4090 daaronder en de 3090 daaronder. Ik zal eens kijken wat een Steam Deck doet met Metro Exodus op 4k Ultra... ;-)
Wolfos @The Zep Man6 december 2022 11:32
Redenen waarom Nvidia nog voorop loopt zijn de topprestaties voor veel energieverbruik en 'legacy' ondersteuning (DX 11)
Niet CUDA vergeten. Als je de benchmarks van Blender erbij pakt zie je dat AMD gewoon niet eens een optie is als je iets met compute doet. Je krijgt bij Nvidia misschien wel 10 keer de prestaties per euro.
Zelfs de Intel Arc A750 van nog geen $300 (msrp) scoort beter dan een Radeon Pro W6800 die €2000+ kost.

Het is mooi dat Intel wél aan de weg timmert op dat gebied, want AMD heeft die markt veel te lang verwaarloost.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 03:57]

Deralte @Wolfos10 december 2022 00:16
Het is mooi dat Intel wél aan de weg timmert op dat gebied, want AMD heeft die markt veel te lang verwaarloost.
…heeft… verwaarloosd.
PjotrX @The Zep Man6 december 2022 15:13
Vergeet niet dat ze een kaart vergelijken die net uit is met eentje die 2 jaar geleden uit kwam. Dan zou je nog wel naar de prestatie per euro kunnen kijken maar echt niet meer prestatie per watt.
jhnddy 6 december 2022 06:40
Ik vind het best wel jammer dat de Arc A730M-videokaart wordt afgerekend op slechte performance in games, maar dat dit niet terug te zien is in de statistieken. Hoe weet ik als consument nou welke performance ik mag verwachten?

So far lijkt voor een midrange alles aardig vlot met alles op 80+ fps in 2560x1440 medium.
Irsu85 @jhnddy6 december 2022 06:49
De Intel kaarten doen het prima in DX12 (en blijkbaar ook Vulkan), maar DX11 games (Rocket League, CSGO, ...) draaien in software waardoor je in het beste geval evenveel prestaties hebt (als de vertaling 1:1 gaat) maar in veel gevallen veel langzamer (volgens LTT had CSGO een van de laagste benchmark scores in hun hele suite)
ColonelPhantom @Irsu856 december 2022 07:20
Ik geloof dat voor DX9 er een emulatielaag gebruikt wordt die vertaalt naar DX12. (Dat is niet hetzelfde als in software runnen watn dan gebruik je de GPU helemaal niet).

Voor DX11 weet ik vrij zeker dat Intel wel een native driver heeft, alleen is een DX11 driver een ingewikkelder beestje dan een DX12 driver, en dat gecombineerd met het feit dat Intel heeft gefocused op support voor DX12 en Vulkan betekent dat de DX11 driver aanzienlijk langzamer werkt dan de DX12/VK driver.
useruser @ColonelPhantom6 december 2022 08:59
Je kunt je afvragen welke dx9 game nu echt zo'n nieuwe gpu nodig heeft. Ik snap dat het misschien geen 500fps haalt zoals de Nvidia/AMD kaarten maar als je met emulatie richting de 100 haalt is dat voldoende voor bijna iedereen.
youridv1 @useruser6 december 2022 10:55
Een simpel antwoord: CS:GO

iedere keer zeggen mensen “hurdur oude game boeie” maar het is de meest gespeelde shooter op heel steam met afstand en dan is het er ook nog eens eentje waarin mensen al jaaaaren van gewend zijn dat het op 300 fps draait op een budget game pc.

Arc? Arc haalt 145 fps in csgo op 1080p. Langzamer dan een GTX 760 van ik weet niet hoe lang geleden

Maar het tegenargument is natuurlijk wel: In de toekomst worden steeds meer games DX12.
Alleen daar geven alleen early adopters gehoor aan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:57]

boolean @youridv17 december 2022 10:43
Goed verwoord, chapeau!
arbraxas @youridv17 december 2022 12:17
Tja als CSGO je enigste / belangrijkste spel is, haal je toch een Nvidia/AMD van x aantal jaar geleden op V&A.
Die mensen hoeven helemaal geen kaart van Intel/AMD/Nvidia van de huidige generatie.
Ik kom in elk geval nooit iemand tegen die nog serieus CSGO speelt. En voor die mensen is over het algemeen de ARC meer geschikt als die oude GTX760.
Alsof CSGO ineens onspeelbaar is met sub 300 FPS.

Lang verhaal kort, dat CSGO verhaal vind ik een totaal koeiepoep argument om een kaart zo onderuit te halen. Laat Intel lekker zijn ding doen en zorgen dat we van die duopolie op gamevideokaart gebied afkomen. Want wat Nvidia op het ogenblik uitvreet op prijsgebied en omnummering van kaarten (4080 12GB kuch) zou het wel fijn zijn dat er meer als alleen AMD tegenover staat.
Houd AMD zelf ook weer scherp.
SuperDre @Irsu856 december 2022 11:27
Zoals ik wel begreep is als je andere emulatiesoftware gebruikt dat de performance dan toch wel een stuk beter is. Dus de vraag is dan waarom Intel niet al out of the box die andere emulatiesoftware gebruikt (licentie probleem misschien), maar nog meer, waarom ze niet gewoon de oudere frameworks native ondersteunen want dat zou de kaarten nog breder interessant maken omdat er gewoonweg nog heel HEEEEEEEL veel games niet native in DX12/Vulkan draaien. Is in principe een 'eenmalige' investering aangezien het ARC platform gelijk zou moeten zijn, dus eenmaal draaien is het daarna in principe alleen nog maar updaten.
Wolfos @SuperDre6 december 2022 11:44
DirectX9/10 games draaien sowieso wel prima vanwege de leeftijd. Het enige probleem is DX11, waar geen emulator voor gebruikt word. De mindere prestaties komen daar omdat Intel voor iedere game een geoptimaliseerd profiel moet maken en dat is geen eenmalige investering maar iets dat continu werk vereist.
Cergorach @jhnddy6 december 2022 09:49
Omdat Tweakers.net de spellen (toevallig) test waar ARC wel voor geoptimaliseerd is... Intel weet welke games de reviewers standaard gebruiken, dus drie keer raden welke games momenteel geoptimaliseerd zijn voor ARC...

Tussen verschillende review sites is er wel wat variatie in games die men test, maar niet echt veel, dus wat men hoeft te optimaliseren om goed uit de standaard tests te komen is niet heel veel. Kennelijk heeft Tweakers.net ook wat games getest die buiten deze lijst geoptimaliseerde games valt, maar geen prestatie tabel daarvoor gebruikt in de review...

Daarnaast is Intel ook nog steeds bezig aan verbeteringen aan de drivers. LTT Linus en Luke hebben een tijdje een ARC kaart gedraaid in hun gaming rigs en de ervaring daar is niet super positief. Weird stuff met zaken waarvan je zou verwachten dat het zou werken (bloom issues in bepaalde games, streaming, VR, etc.). Uiteindelijk heeft Linus zijn VR weer aan de praat gekregen met zijn ARC kaart door (private) alpha drivers te moeten gebruiken...

Op dit voorbereide testpapier klinken de ARC kaarten erg mooi als concurrentie, maar in de praktijk zijn er toch zaken die niet in dit soort test resultaten naar voren komen. Terwijl de vergelijking wordt gemaakt met 2 jaar oude kaarten van de concurrentie...

En tegen de tijd dat Intel alles op orde heeft qua support/performance/ondersteuning (if ever), dan heeft de concurrentie al weer een nieuwe generatie uitgegeven... Je betaald dus eigenlijk 2 jaar oude GPU prijzen om een alpha product te mogen testen... Als dit een complete nieuwkomer op de markt zou zijn geweest qua kennis, kunde en geld, dan had ik nog zo iets van 'underdog', maar we hebben het hier over Intel!
Lednov @Cergorach7 december 2022 09:54
Intel is dan ook een complete nieuwkomer op de discrete GPU markt. Dat zij al jaren een iGPU hebben doet hier niets aan af. Ze zijn een markt opgegaan die helemaal nieuw voor hen is.

En ze zijn eigenwijs in hun visie. Wat ik wel bewonderingswaardig vind. Want de conclusie die weinig getrokken wordt, is dat Intel in staat is een GPU af te leveren die niet heel duur is, en wel heel goede prestaties kan (zou kunnen...) leveren. Niet doordat de hardware nou zou indrukwekkend is. Wel de driver.

Tenminste, als ze die driver dus continu weten te optimaliseren. En dat hadden ze eigenlijk al in orde moeten hebben. Intel wilde blijkbaar profiteren van de eindejaarsfeestdagen, Alleen als de reviews niet goed blijken te zijn, dan heb je daar weinig aan. Had je de launch beter uitgesteld en dan met een beter product op de proppen gekomen.

Diezelfde drivers gaan dus ook de vraag opwerpen hoe toekomst bestendig de kaart zal zijn. Want als je met 'simpele' driverupdates de kaart steeds beter weet te maken, dan heb je een goedkope kaart die jaren mee kan en dus uiteindelijk nog goedkoper blijkt te zijn.

Vooralsnog geef ik Intel het voordeel van de twijfel, alleen moeten ze wel de komende 6 maanden met heel wat verbeteringen komen.
Cergorach @Lednov7 december 2022 10:26
Zo goedkoop is bv de A770 niet met €389, dezelfde prijs van een twee jaar oude 3060. Sure in de mainstream benchmarks doet die het in theorie beter. Maar dergelijke absolute cijfers is niet representatief voor een gebruikers ervaring. Zie het als een auto met een goede vering en een met een super slechte, wellicht dat die met super slechte vering 0 tot 100 net effe sneller doet, je moet alleen niet weten hoe...

Ik denk juist dat het issue hier de driver is, welke gewoon nog niet klaar is voor productie. Niet alleen een issue met games waarvoor die niet geoptimaliseerd is, maar ook voor games waarvoor die wel is geoptimaliseerd... En aangezien dit soort reviews primair kijkt naar een aantal simpele cijfertjes, is dat inherent misleidend.

En is een product kopen met 'potentie' waarbij je nog steeds afhankelijk bent van de leverancier überhaupt een goed idee? In mijn ervaring niet, hoe vaak komt het voor dat de potentie die je is voorgeschoteld toch niet wordt behaald? Of nog erger, er wordt compleet de stekker uit getrokken en je 'goedkope' videokaart met potentie is nu een heel duur stukje e-waste... Het is namelijk niet de eerste keer dat Intel dit probeert en voorheen heeft het de stekker eruit getrokken (Project Larrabee). Er gingen/gaan geruchten dat Intel er weer de stekker eruit wil trekken...

Ik zou zo een kaart pas aanschaffen als het zich bewezen heeft met de driver en het nog steeds goed vergelijkt met de concurrentie. AMD heeft momenteel een betere keuze voor een lagere prijs. En zelfs het Nvidia vergelijkbaar (qua prijs) aanbod mag dan minder performance leveren, maar met een featureset als RTX en DLSS2.0 maakt dat het voor mij een heel stuk aantrekkelijker. Ik ben ook zeer benieuwd wat AMD en Nvidia gaan neerzetten de komende maanden in datzelfde prijssegment.
Lednov @Cergorach7 december 2022 10:51
Daarom zijn de komende zes maanden cruciaal. Als er dan geen noemenswaardige verbeteringen zijn. Dan is het (voor mij!) een dood project.

Want inderdaad zijn de drivers het probleem, niet de hardware. Dat is ook wat ik al stelde. ik krijg de indruk dat Intel de hardware heel snel in orde had. Alleen zijn zij geen softwarebedrijf. Want ook als de kaart zelf iets fysieks, de hardware zelf is strikt genomen, niet heel veel bijzonders. Voor dat er weer wijsneuzen reageren, nee ik doe het ze niet na. Punt is dat de techniek niet de kaart maakt. Dat zijn de drivers. En daar komt Intel nu pijnlijk achter, lijkt het wel.

Het is een beetje Nvidia van een jaar of 15 terug. Toen had je groepen die private/custom drivers maakten voor dat merk (en misschien zijn die er nog steeds wel). En prestaties waren van die drivers stukken beter dan de originele variant.

We gaan het zien, in Juni volgend jaar wat er allemaal gebeurd is.
Verwijderd 6 december 2022 07:45
Die intel arc heeft een paar generaties nodig om de volledige problematiek en issues eruit te strijken.

Een videokaart bouwen en concurreren met de grotere kamp groen & rood doe je niet zomaar ff.
Jeroenneman @Verwijderd6 december 2022 07:57
Met iets zoals DXVK wordt duidelijk dat Intel zich echt alleen heeft gericht op games van nu en de toekomst. Legacy heeft 0 prio gekregen.
batteries4ever @Jeroenneman6 december 2022 09:21
Tja, de mensen bij Intel hebben ook maar 2 handen... Toch is het jammer dat oudere games, die als een trein zouden moeten lopen op deze kaart nu zulke matige prestaties laten zien - dit was een markt waar intel prima had kunnen beginnen!
SuperDre @batteries4ever6 december 2022 11:22
Juist, dat is zeker jammer dat ze volledig leunen op die emulatielaag. Ik vraag me dan ook wel af of ze niet toch ook bezig zijn om die kaarten native te laten draaien aangezien het aanbod van oude games toch nog gigantisch is, en het met toch ook niet zo heel veel extra werk lijkt om die oude zuk te ondersteunen (voor een groot bedrijf als Intel die ook met oudere iGPU's wel die oudere frameworks ondersteunen).

Zoals ik begreep is het wel zo dat je wel een behoorlijk boost zou kunnen krijgen als je gebruik maakt van een andere emulatiesoftware, maar dat is wel weer extra gehannes.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 23 juli 2024 03:57]

batteries4ever @SuperDre6 december 2022 14:43
Ik ben het met je eens: Intel heeft neem ik aan een hoop effort gestopt in die kaarten, die kennelijk hardware matig helemaal niet zo slecht zijn... hoe vreselijk veel meer effort is er dan nodig om DFX11 fatsoenlijk aan de praat te krijgen? Dat ze niet spontaan op de markt komen met op elke game toegesneden drivers kan ik me voorstellen, maar het algemene spul moet gewoon kunnen draaien - juist ook de legacy games! Nee, we hoeven niet helemaal terug naar Pong of Pacman maar games die nu nog populair zijn en juist ook op wat bescheidener hardware vrolijk draaien hoort er gewoon bij - tenminste als ze die kaarten echt willen verkopen!
boolean @Verwijderd7 december 2022 10:48
Intel is al jaren bezig met GPU's en ik verwacht niet dat ze in de nabije toekomst enige concurrentie zullen vormen voor Nvidia.
Zackito 6 december 2022 07:15
Is de kaart soms echter dan de 3070? Lijkt meer op slechte cooling van Acer en Asus, krijgen het voor elkaar dat de 3070 minder presteert dan de 3060
DennisH82 @Zackito6 december 2022 08:09
Dat viel mij ook al op, een laptop met 3050 ti presteerd beter dan met een 3070.... :?
andru123 @DennisH828 december 2022 00:32
Goede vraag. De conclusies zijn te snel vertrokken. 3 identieke chipsets 3060 krijgen helemaal andere pestaties in 3 laptops.
RDilus 6 december 2022 08:24
Mss handig om de videokaart watt erbij te zetten want een 3070 die verslagen wordt door een 3060 kan alleen als de 3070 een lagere tdp is.
ADT_Phantom @RDilus6 december 2022 09:13
Of als de 3070 niet genoeg koeling krijgt en dus terugklokt tot onder 3060 niveau
no_way_today 6 december 2022 07:24
Ben nog steeds tevreden met mijn lenovo legion 5 pro 5800h, 3070.

Maar zelf heb ik het idee dat het maximale potentieel bij lange na niet benut wordt van de arc kaarten. Zeker vanuit de dx hoek.

Maar goed een laptop met een arc kaart kopen doe ik nog niet, dus ben nog niet overtuigd.
Tantrum 6 december 2022 09:42
Sinds wanneer is het ontbreken van biometrische inlog een nadeel? Een gamelaptop is nu niet bepaald een apparaat waarop veel data zal staan die niet in verkeerde handen mag vallen en daarom zware beveiliging nodig zal hebben.
Voor het eenvoudig kunnen inloggen, zal het een pluspunt kunnen zijn. Maar een minpunt… denk t niet.
teun2408 6 december 2022 10:24
Ik had persoonlijk niet verwacht dat een nieuwe speler in de dedicated GPU markt al in een generatie in de buurt van de concurentie zou zitten. Echter zijn de nadelen van de slechtere performance in oudere / niet intel geoptimaliseerde spellen groot genoeg om toch nog voor nvidia / amd te kiezen denk ik.
youridv1 6 december 2022 10:58
Ik vind de conclusie een beetje vreemd. De A730 gaat de 3070 helemaal nergens voorbij. De laptop waarin de A730 is getest gaat sommige laptops met een 3070, zonder goede koeling voorbij
Dat is iets heel anders. Medion heeft hier gewoon een goed gekoelde en daardoor bovengemiddeld snelle laptop neergezet.
Op 4K evenaart hij de 3070 nog wel eens. Dat is vrij netjes.

Ik zou niet beginnen met "hij kan de 3070 soms aan". Ik zou beginnen met "Arc is nog steeds wisselvallig" Dat is de realiteit. Die kaarten jullie nog steeds wel aan, wat belangrijker is

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:57]


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