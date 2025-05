Intel brengt XeSS-techniek voor temporal upscaling uit en publiceert sdk

Intel heeft XeSS uitgebracht. Deze upscalingtechniek is op woensdag verschenen in games als Death Stranding en Shadow of the Tomb Raider. Het bedrijf heeft ook een sdk gepubliceerd waarmee ontwikkelaars XeSS in hun games kunnen integreren.

In patchnotes van games als Death Stranding en Shadow of the Tomb Raider is te zien dat de games zijn geüpdatet met XeSS-ondersteuning. De sdk van de upscalingtechniek is daarnaast beschikbaar op GitHub. Studio's kunnen hiermee XeSS integreren in hun games en engines. Het bedrijf publiceert daarnaast bijbehorende documentatie voor ontwikkelaars. Aanvankelijk gaf Intel aan dat XeSS aan het begin van deze zomer zou verschijnen, maar die releaseperiode werd niet gehaald.

XeSS is, net als Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0, een techniek voor temporal upscaling. Daarmee worden games op een lagere resolutie gerenderd. Vervolgens wordt informatie uit de huidige en voorgaande frames gebruikt om het beeld op te schalen naar een hogere resolutie. Dat moet betere framerates opleveren zonder veel beeldkwaliteit te verliezen. De techniek moet ook verschijnen in games als Hitman III, Chivalry 2, GRID Legends en Ghostwire Tokyo. Het bedrijf zei onlangs ook dat de techniek naar de aanstaande shooter Call of Duty: Modern Warfare II komt.

De techniek van Intel is opensource en werkt naast Intel-gpu's ook op videokaarten van AMD en Nvidia. Bepaalde videokaarten van Intel, zoals de recente Arc Alchemist-gpu's, beschikken echter over XMX-matrixengines, die volgens de fabrikant sneller XeSS-berekeningen kunnen uitvoeren. AMD's Radeon RX 6000-serie en Nvidia's GTX 1000-serie en nieuwer gebruiken DP4a-instructies om XeSS-berekeningen uit te voeren. Videokaarten zonder DP4a- of XMX-ondersteuning kunnen XeSS ook gebruiken, maar volgens Tom's Hardware vallen de resultaten daarmee tegen. Datzelfde medium schrijft dat de beeldkwaliteit op DP4a- en XMX-gpu's vergelijkbaar is met DLSS 2. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondverhaal over de technische werking van Intel XeSS, Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.