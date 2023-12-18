Intel toont XeSS-functie ExtraSS voor genereren extra frames in games

Intel heeft een framegenerationtechniek voor XeSS in ontwikkeling, genaamd ExtraSS. De techniek maakt, anders dan DLSS 3 en FSR 3, gebruik van extrapolatie om extra frames te 'voorspellen'. Dat moet hogere framerates opleveren in games.

Intel demonstreerde ExtraSS tijdens de Siggraph Asia 2023-beurs in Sydney, schrijft ook Wccftech. De chipmaker volgt hiermee het voorbeeld van Nvidia en AMD, die beide al framegenerationtechnieken beschikbaar hebben. De werking van Intels komende techniek is echter anders, aangezien die gebruikmaakt van extrapolatie. Intel demonstreerde de techniek in Unreal Engine, hoewel daarvan geen beelden beschikbaar zijn.

Nvidia's DLSS 3-techniek en AMD FSR 3.0 maken beide gebruik van interpolatie. Daarbij worden twee 'reguliere' frames gerenderd. Vervolgens wordt een extra gegenereerd frame tussen die twee frames in geplakt. Dat levert een relatief goede beeldkwaliteit op, maar leidt ook tot extra latency. Bij extrapolatie, zoals in ExtraSS, worden enkel oude frames gebruikt om toekomstige frames te 'voorspellen'. Aangezien de techniek geen frames hoeft achter te houden om tussenliggende frames te genereren, moet dit minder latency opleveren.

Beeld: Intel

Aangezien de ExtraSS-techniek hiermee minder data beschikbaar heeft om te gebruiken, moet er volgens Intel wel een hogere inputresolutie gebruikt worden. De techniek kan daarmee ook artefacten in het beeld veroorzaken, bijvoorbeeld als objecten die voorheen niet zichtbaar waren, opeens in beeld verschijnen, meldt de chipmaker in een researchpaper. De techniek heeft immers geen visuele data beschikbaar voor objecten die in eerdere frames nog niet in beeld zijn verschenen.

Intel koos naar eigen zeggen voor extrapolatie omdat het een nieuw flowmodel heeft, genaamd FRNet. Dat moet betere resultaten bieden dan voorgaande framegenerationtechnieken en minder latency opleveren dan interpolatie. De ExtraSS-techniek gebruikt een warping-methode om het nieuwe frame te voorspellen. Vervolgens wordt het FRNet-algoritme gebruikt om de output te verfijnen en imperfecties te corrigeren.

ExtraSS kan gebruikt worden in combinatie met de Intel XeSS-upscalingtechniek, waarmee frames in een lagere resolutie worden gerenderd en vervolgens worden opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat moet nog hogere framerates opleveren, net als soortgelijke technieken als DLSS Super Resolution en AMD's FSR 2-techniek. Het is niet bekend wanneer ExtraSS precies beschikbaar komt voor gebruikers. Het is ook niet bekend op welke gpu's de techniek werkt. XeSS werkt op verschillende gpu's van Intel zelf, AMD en Nvidia.