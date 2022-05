Intel: Arc Alchemist-videokaarten voor desktops komen in tweede kwartaal uit

Intels Arc Alchemist-videokaarten voor desktops verschijnen in het tweede kwartaal van dit jaar. Laptops met Arc-gpu's verschijnen in het eerste kwartaal, zoals al bekend was. Intel kondigt ook streamingdienst Project Endgame aan, maar geeft daar weinig details over.

Intel schrijft dat het bedrijf in het tweede kwartaal begint van het leveren van Arc Alchemist-add-in-kaarten voor desktops. Workstation-gpu's volgen 'tegen het derde kwartaal', zegt de chipmaker. Het bedrijf geeft daarbij ook aan dat oem's hun eerste laptops met Arc Alchemist-gpu dit kwartaal nog zullen uitbrengen.

Dat Arch Alchemist-gpu's in het eerste kwartaal in laptops verschijnen, zei het bedrijf eerder al. Tijdens de CES in januari zei Intel dat zijn Arc Alchemist-videokaarten in het eerste kwartaal zouden uitkomen, hoewel het toen alleen repte over 'integratie in systemen' van oem's. In totaal verwacht Intel 4 miljoen losse gpu's te leveren in 2022. Dat is echter inclusief andere gpu's, zoals de komende Ponte Vecchio-chip voor datacenters en high-performance computing.

Intel kondigde zijn Arc Alchemist-videokaarten eerder al aan. Deze chips zijn bedoeld als losse gpu's voor laptops en desktops. Intel produceert deze Arc Alchemist-videokaarten niet zelf. In plaats daarvan worden ze gemaakt bij TSMC, op diens 6nm-procedé. De videokaarten krijgen onder meer ondersteuning voor raytracing en Intel XeSS, een tegenhanger voor AMD FSR en Nvidia DLSS.

De fabrikant geeft ook aan dat het is begonnen met het ontwikkelen van de Arc Celestial-architectuur. Dat wordt de derde generatie Arc-gpu van het bedrijf. Intel schrijft dat Celestial is bedoeld voor het 'ultra-enthusiast'-marktsegment. Verder kondigt Intel Project Endgame aan. Dat lijkt een streamingdienst te betreffen, die draait op Arc-gpu's. "Project Endgame zal gebruikers toegang bieden tot Intel Arc-gpu's via een dienst voor een altijd toegankelijke, low-latency compute-ervaring", schrijft het bedrijf. Dat zou vergelijkbaar zijn met Nvidia's GeForce NOW. Intel zegt dat Project Endgame later dit jaar beschikbaar komt, maar deelt verder geen details.

Alchemist wordt de eerste generatie Intel Arc-gpu's