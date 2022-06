Intel kondigt over twee weken eerste Arc-gpu voor laptops aan

Intel gaat over twee weken de A370M aankondigen, zijn eerste gpu in de Arc-serie voor laptops. Intel beloofde al langer in de eerste maanden van dit jaar zijn eerste gpu voor laptops te presenteren.

Het evenement is op 30 maart om vier uur Nederlandse tijd, zo heeft Intel laten weten. De A370M, de eerste gpu van Intel voor laptops, biedt ongeveer dubbele prestaties ten opzichte van de huidige integrated graphics, schrijft de fabrikant. Intel belooft later meer details bekend te maken over de prestaties en stabiliteit van zijn gpu's.

Intel zei in augustus vorig jaar dat het grafische kaarten voor desktops en laptops zou gaan uitbrengen. Dat gaat om de gpu die bekendstaat onder de codenaam Alchemist en gebaseerd is op Intels Xe HPG-architectuur. Op het evenement toont de fabrikant ook XeSS en Deep Link. Die laatste is een software-raamwerk dat schat of een taak goed uitgevoerd kan worden door de igpu, de dgpu of beide. XeSS is een tegenhanger voor AMD FSR en Nvidia DLSS. De kaarten ondersteunen ook raytracing.

Tijdens de CES in januari zei Intel dat zijn Arc Alchemist-videokaarten in het eerste kwartaal zouden uitkomen, maar het repte toen alleen over 'integratie in systemen' van oem's. In totaal verwacht Intel 4 miljoen losse gpu's te leveren in 2022. Dat is inclusief andere gpu's, zoals de komende Ponte Vecchio-chip voor datacenters en high-performance computing. De modellen voor desktops komen in het tweede kwartaal en die voor workstations volgen daarna in het derde kwartaal.