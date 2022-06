Borderlands-spin-off Tiny Tina's Wonderlands krijgt crossplay op alle platforms

Tiny Tina's Wonderlands krijgt crossplay op alle platforms, waaronder de PlayStation-consoles. In vorige Borderlands-spellen was crossplay niet mogelijk. Dit is dus de eerste Borderlands-game waarin console- en pc-gamers samen kunnen spelen.

Gearbox-president Randy Pitch schrijft in een tweet dat crossplay wordt ondersteund op alle platforms. In zijn bericht legt hij de nadruk op de PlayStation. In een later bericht vraagt Pitchford om begrip bij eventuele problemen met crossplay bij release. "We hebben grote inspanningen gedaan om crossplay mogelijk te maken en om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maar dit is nieuw voor ons."

Vorig jaar zei Gearbox dat de PlayStation-versies van Borderlands 3 crossplay gingen ondersteunen. De ontwikkelaar moest die belofte toen toch intrekken op last van Sony. Wat de reden daarachter was, is nooit bekendgemaakt. Eerder bleek uit de rechtszaak tussen Epic Games en Apple dat Sony een deel van de omzet opeist als spelers crossplaygames voornamelijk op een PlayStation-console spelen. Het is mogelijk dat Gearbox en Borderlands-uitgever 2K Games daarom niet in zee zijn gegaan met Sony. Welke afspraken er zijn gemaakt om crossplay mogelijk te maken bij de PlayStation-versies van Tiny Tina's Wonderlands is niet bekend.

De Borderlands-spin-off komt 25 maart uit voor de Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. Er komt ook een pc-versie naar Steam en de Epic Games Store. Tiny Tina's Wonderland bevat een verhaalcampagne en ondersteunt co-op tot maximaal vier spelers.