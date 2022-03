Broncode teasersite Gearbox-game vermeldt Borderlands-spin-off 'Wonderlands'

In de broncode van de officiële teasersite voor een Borderlands-spin-off zijn referenties naar de naam 'Wonderlands' ontdekt. Gearbox Software kondigt de game waarschijnlijk op donderdag 10 juni aan tijdens het Summer Game Fest.

VideoGamesChronicle ontdekte de referenties naar 'Wonderlands' in broncode van de teaserwebsite BeChaoticGreat.com. Op die site wordt de onthulling van een 'nieuw avontuur van Gearbox en 2K' in het vooruitzicht gesteld. Tijdens de start van het Summer Game Fest 2021 kondigt ontwikkelaar Gearbox onder uitgever 2K Games een nieuwe game aan. Naast die presentatie staat er ook nog een E3-showcase voor het Amerikaanse bedrijf gepland. Gearbox houdt op zaterdag 12 juni om 23:00 Nederlandse tijd een eigen presentatie.

In mei hintte Gearbox-ceo Randy Pitchford al naar een mogelijke Borderlands-spin-off waar al 'jaren aan gewerkt' zou worden. 2K-moederbedrijf Take-Two bevestigde tevens dat er dit jaar nog een nieuwe Gearbox-franchise verschijnt. Later verschenen er geruchten omtrent een game genaamd 'Tiny Tina's Wonderlands'.

Vermoedelijk speelt het personage Tiny Tina een belangrijke rol in de aankomende Borderlands-spin-off. Ze komt al in meerdere Borderlands-games voor en stond zelfs centraal in de Tiny Tina's Assault on Dragon Keep-dlc voor Borderlands 2.