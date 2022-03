EQT en Stonepeak ondernemen geen nieuwe pogingen om KPN over te nemen

EQT en Stonepeak staken hun pogingen om KPN over te nemen. In de afgelopen weken zijn de beide bedrijven tot de conclusie gekomen dat KPN niet over te nemen is als het bestuur en de commissarissen niet meewerken.

De investeringsbedrijven EQT en Stonepeak hebben hun plannen om KPN over te nemen definitief verlaten. Dat bevestigen de bedrijven aan het FD. Het was al enkele weken stil rond de overnamepogingen. Eind vorig jaar verschenen geruchten dat KPN overnamegesprekken voerde. In mei zag het bedrijf zich genoodzaakt te melden dat er inderdaad twee ongevraagde overnamevoorstellen ingediend waren.

Volgens KPN boden EQT en Stonepeak geen concreet bedrag op het telecombedrijf. Het tweede overnamevoorstel was van de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR afkomstig en dit zou ook geen concreet bedrag bevatten. Het is niet bekend wat de status van deze poging is, maar waarschijnlijk is ook deze definitief afgeketst. KPN wees de overnamepogingen resoluut af, waarna alleen een vijandige overname over zou blijven. KPN heeft meerdere verdedigingsconstructies om zich hier tegen te beschermen.