ProtonMail brengt versie 4.0 uit met nieuw ontwerp en persistent session

Proton brengt op dinsdag ProtonMail 4.0 naar alle gebruikers. Met deze upgrade heeft de maildienst een nieuw ontwerp, is er meer aan te passen, is er een undo-send-optie en blijven gebruikers ook na het sluiten van de browser ingelogd in de maildienst.

De ontwikkelaar schrijft op Reddit dat de update gedurende de dag naar alle gebruikers komt. Met de update krijgt ProtonMail een 'nieuw en modern' ontwerp dat gebaseerd is op Protons nieuwe ontwerptaal. Gebruikers kunnen in het nieuwe ontwerp kiezen uit verschillende lay-outs en thema's om de mailapp naar wens aan te kunnen passen. De nieuwe versie heeft als thema bijvoorbeeld een darkmode.

ProtonMail 4.0 krijgt verder nieuwe keyboardshortcuts, filters, subfolders en een App selector om tussen verschillende Proton-diensten te kunnen wisselen. Gebruikers kunnen daarnaast bijgevoegde pdf- en afbeeldingsbestanden previewen voor ze geopend worden. Ook kunnen gebruikers mails terugroepen met een undo-knop als deze per ongeluk verstuurd zijn en moet het nieuwe ProtonMail sneller laden.

Tot slot is er een kalenderintegratie om direct vanuit een mail op uitnodigingen te kunnen reageren, is er een versleuteld adresboek en kunnen gebruikers via persistent session ingelogd blijven in de ProtonMail-dienst, ook als ze hun browser sluiten. ProtonMail is een maildienst die bekend staat om de veiligheid; Proton benadrukt dat ook met versie 4.0 mails eind-tot-eind versleuteld blijven.