ProtonMail ontkent in gesprek te zijn met Huawei over samenwerking

ProtonMail ontkent dat het in gesprek is met Huawei om de app standaard op telefoons van de fabrikant te zetten. Volgens de privacyvriendelijke maildienst zijn uitspraken van het bedrijf uit hun verband gerukt.

ProtonMail reageert daarmee op berichtgeving van Bloomberg van vorige week. Het persbureau schreef toen dat ProtonMail in gesprek zou zijn met Huawei om de app standaard voor te installeren op toekomstige telefoons. ProtonMail reageert nu stellig dat dit niet het geval is.

Bloombergs verkeerde berichtgeving was gebaseerd op een eerdere blogpost van ProtonMail. Daarin schrijft het Zwitserse bedrijf hoe het nadenkt over alternatieven voor de Play Store. ProtonMail onderzoekt de mogelijkheden om de app op alternatieve manieren aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld via alternatieve appwinkels zoals F-droid of via de eigen stores van Amazon en Samsung. Daarbij noemt ProtonMail ook expliciet Huawei en de recente problemen waardoor Huawei-telefoons in de toekomst misschien geen Google-diensten meer kunnen draaien. 'Huawei-apparaten zijn erg populair in ontwikkelingslanden, waar ProtonMail veel gebruikers heeft. Het is dan ook essentieel dat we de app ook in Huaweis AppGallery kunnen publiceren', schreef het bedrijf eerder.

Volgens ProtonMail werd dat laatste door veel media verkeerd geïnterpreteerd. Het bedrijf zegt weliswaar in gesprek te zijn met Huawei, maar dat die gesprekken alleen gaan over de mogelijkheid om ProtonMail op Huawei-apparaten aan te bieden. "Dat is nu al mogelijk via de Play Store, dus er verandert feitelijk nog niets." Het bedrijf zegt dat ook Chinese gebruikers veilig zijn voor opvragingen door de Chinese overheid. De servers van ProtonMail staan immers in Zwitserland.