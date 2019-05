'Google trekt Android-licentie voor Huawei in'

Volgens Reuters en The Verge verstrekt Google niet langer een Anroid-licentie aan Huawei. Dat betekent dat de Chinese smartphonefabrikant moet overstappen naar een opensourceversie van Android, zonder Google Play Store en apps als Gmail.

Reuters bracht het nieuws over het intrekken van de licentie zondagavond Nederlandse tijd naar buiten. Het persbureau schrijft dat aan de hand van bronnen die bekend zijn met de zaak; Google en Huawei hebben nog niet gereageerd. De Amerikaanse techsite The Verge zegt het nieuws bij een eigen bron bevestigd te hebben.

Het intrekken van de licentie lijkt een gevolg te zijn van het handelsverbod dat de Amerikaanse overheid vorig week heeft ingesteld. Huawei en zeventig bedrijven die verwant zijn aan de Chinese techgigant zijn door het Amerikaanse ministerie van handel op een lijst gezet van bedrijven waar Amerikaanse bedrijven niet mee mogen handelen.

Ook zonder licentie kan Huawei Android blijven gebruiken, maar niet in de huidige vorm. Huawei zou moeten overstappen naar de aosp -variant zonder toevoegingen als de Play Store en Google-apps zoals Gmail en Maps. Bovendien komen beveiligingsupdates voor de aosp-variant later beschikbaar en zonder licentie krijgt Huawei ook geen toegang tot vroege bèta's van nieuwe Android-versies. Wanneer gebruikers van huidige Huawei-toestellen iets gaan merken van het intrekken van de Android-licentie is nog niet duidelijk.

Google zou intern nog aan het bekijken zijn op welke onderdelen het intrekken van de licentie allemaal invloed heeft. Engadget schrijft dat updates voor Google Play Services en apps kunnen blijven doorgaan, omdat hiervoor geen interactie tussen Google en Huawei nodig is. Huawei zou echter niet langer beveiligingsupdates en nieuwe Android-versies kunnen krijgen van Google.

Huawei werkt al jaren aan een eigen besturingssysteem om eventueel Android te kunnen vervangen. Dat bevestigde Huawei-topman Richard Yu afgelopen maart nog eens in een interview met de Duitse krant Die Welt. Dat eigen besturingssysteem ziet de Chinese fabrikant als een 'plan b', de voorkeur gaat uit naar Android.

De Amerikaanse regering staat al lange tijd kritisch tegenover Chinese fabrikanten zoals Huawei. De Amerikanen stellen dat de Chinese overheid kan spioneren via de hardware. Hard bewijs is daarvoor niet aangedragen.