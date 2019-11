VS verlengt opnieuw opschorting van Huawei-handelsverbod met negentig dagen

De regering van de Amerikaanse president Trump heeft opnieuw een periode van negentig dagen ingesteld waarbinnen het geldende handelsverbod ten aanzien van Huawei op onderdelen niet geldt.

Het Bureau of Industry and Security, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, meldt dat het de zogeheten Temporary General License voor de duur van negentig dagen heeft verlengd. Dat betekent dat een beperkt aantal specifieke transacties inzake de export en het verhandelen van goederen naar Huawei en ondergeschikte bedrijven mag plaatsvinden, ook al staan ze op de Entity List.

Als een bedrijf op deze lijst staat, verbiedt de VS bedrijven om daarmee handel te drijven; er is dan eerst een licentie nodig. De VS plaatste Huawei en zeventig aan Huawei gerelateerde bedrijven in mei op de Entity List, omdat Huawei volgens het ministerie met activiteiten bezighoudt die tegengesteld zijn aan de nationale veiligheid van de VS of diens buitenlandse belangen.

De verlenging van de uitzonderingsperiode was al verwacht en houdt volgens het Bureau of Industry and Security verband met de mogelijkheid voor providers om klanten in afgelegen gebieden van de VS te kunnen blijven bedienen.