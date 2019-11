'VS verlengt mogelijk opschorting handelsverbod Huawei'

De Amerikaanse overheid geeft bedrijven waarschijnlijk nog een extra half jaar om zaken te doen met Huawei. Daardoor zou het mogelijk blijven nog wel softwareupdates te blijven krijgen op toestellen van het bedrijf.

Volgens bronnen van Politico komt het Amerikaanse Ministerie van Handel binnenkort met een besluit daarover. Het is een verlenging van de huidige regels waarmee bepaalde bedrijven delen van het handelsverbod met Huawei kunnen 'omzeilen' en zo zaken te blijven doen. Amerika besloot eerder dit jaar dat bedrijven niet meer mochten handelen met Huawei, maar er werd eerder wel uitstel verleend voor bepaalde componenten en onderdelen. Die uitstelperiode van aanvankelijk 90 dagen is bijna voorbij, maar het ministerie zou dat met nog eens 60 dagen willen verlengen.

In principe zou het gaan om een verlenging waardoor lokale providers in buitengebieden Huawei-apparatuur kunnen blijven gebruiken. Dat was ook bij de vorige verlenging het geval. Daarnaast bleef het echter ook mogelijk om nog software-updates uit te brengen voor Huawei-telefoons. Dat geldt dan wel alleen voor telefoons die nog vóór het handelsverbod gelicenseerd waren, maar niet voor nieuwere toestellen zoals de Mate 30. Onder de verlenging is het nog steeds niet voor ieder bedrijf mogelijk om belangrijke componenten te verhandelen met Huawei. Of het bedrijf dus gebruik kan blijven maken van onderdelen van bedrijven als Intel of Qualcomm blijft dus maar de vraag.

De Amerikaanse overheid besloot in mei van dit jaar een handelsverbod op te leggen aan bedrijven die met Huawei zaken deden. Daardoor is het onzeker wat er met Huawei gebeurt. Zo trok Google de Android-licentie van Huawei in, al bleef het bedrijf toch telefoons leveren met Google-apps. Ook blijven bedrijven zoals ARM belangrijke chiparchitectuur leveren aan Huawei.