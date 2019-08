Huawei: omzetverlies door handelsverbod VS valt vermoedelijk mee

Het verlies aan omzet dat Huawei dit jaar verwacht door het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met de Chinese fabrikant, valt wellicht mee. Dat zeggen topmensen van Huawei. De omzet zou rond tien miljard dollar lager uitkomen dan zonder het handelsverbod.

Eerder zei de directeur van Huawei nog dat de omzet wellicht rond dertig miljard dollar lager zou uitvallen. Dat is echter de 'pessimistische lezing', aldus topmensen van Huawei in een vraaggesprek met media, waaronder persbureau Reuters; tien miljard dollar zou realistischer zijn. Het omzetverlies valt vermoedelijk mee doordat Huawei in elk geval nog enkele maanden Google-diensten op zijn telefoons kan zetten, waardoor de telefoons aantrekkelijker zijn in onder meer Europa dan ze zonder Google-diensten zouden zijn.

Daardoor kunnen onder meer de opvolgers van de Mate 20 en Mate 20 Pro Android met Google-diensten draaien. De Mate-telefoons zijn de duurste modellen van Huawei in het najaar en Huawei gebruikt die elk jaar om voor het eerst een nieuwe generatie Emui en een een nieuwe generatie soc te laten zien.

De Amerikaanse overheid plaatste Huawei dit voorjaar op de Entity List, waardoor Amerikaanse bedrijven niet meer met het Chinese bedrijf mogen handelen. Daardoor mag Google bijvoorbeeld geen binaries van Android-apps geven aan Huawei om op zijn toestellen te plaatsen. Amerikaanse bedrijven hebben twee keer negentig dagen uitstel gekregen. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven tot eind november handelen met Huawei.