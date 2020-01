Render toont mogelijk Huawei P40

Er is een render verschenen die het ontwerp zou tonen van de Huawei P40-smartphone. De render laat zien dat de telefoon in tegenstelling tot zijn voorganger geen inkeping heeft, maar een gat in het scherm voor de dubbele frontcamera.

Het is onbekend wat de tweede frontcamera zal doen; Huawei heeft tot nu toe geen telefoons met dubbele frontcamera's uitgebracht. Aan de achterkant zitten drie camera's, zo toont de afbeelding van 91Mobiles. De render toont ook de tekst onder de camera's, die bij Huawei specs weergeeft. Daaruit blijkt dat het gaat om een reguliere camera, eentje met ultragroothoeklens met 17mm-lens in 35mm-equivalent en een telelens met 80mm-lens. Dat zou ongeveer 3x zoom betekenen ten opzichte van de primaire camera, iets dat de P30 nu ook heeft.

Aan de onderkant is bij de render bovendien geen 3,5mm-jack te zien. De P30 heeft die wel en die zit op de onderkant. Het is mogelijk dat Huawei hem heeft verplaatst naar de bovenkant en dat is iets dat de render niet toont.

De telefoon zou beschikken over een HiSilicon Kirin 990-soc van Huawei zelf met 5g-modem, maar verdere specs zijn onbekend. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de P40-telefoons vanwege het Amerikaanse handelsverbod uitkomen zonder Google-diensten. De Chinese fabrikant presenteert zijn P-toestellen veelal in maart in Parijs; dat gebeurde afgelopen jaren in elk geval. Behalve de P40 zou er ook een Pro-variant komen, met ander ontwerp, ander scherm en andere camera's.

Bron: 91Mobiles. De rechterafbeelding is lichter gemaakt om de schermranden en frontcamera's beter te laten zien