Gerucht: Huawei P40 Pro heeft camera met telelens met '10x zoom'

De Huawei P40 Pro heeft volgens analist Ming-Chi Kuo van TF Securities een camera met periscopische telelens die 10x zoom mogelijk maakt ten opzichte van de primaire camera. De huidige P30 Pro heeft een telelens met '5x zoom'.

De 8-megapixelcamera heeft een lens met een brandpunt in 35mm-equivalent van rond 260mm, zo blijkt uit een rapport dat MacRumors heeft ingezien. Die maakt rond 10x zoom mogelijk ten opzichte van de primaire camera, die in smartphones een brandpunt heeft tussen 24 en 28mm in 35mm-equivalent.

Het gaat om een camera met f/4.0-diafragma, zo blijkt uit de informatie van Kuo die op Sina is verschenen. Daarmee is de lensopening relatief klein: de primaire camera van smartphones zit veelal rond f/1.7, de tweede en derde camera vaak rond f/2.4. Bovendien maakt de info duidelijk dat een van de lenselementen van glas zal zijn, waar dat in de regel van kunststof is bij smartphones. Het gaat om een camera met periscopische lens; daarbij buigt een spiegel het binnenkomende licht af in een hoek van negentig graden. Daardoor kan het brandpunt langer zijn, omdat de dikte van de telefoon niet langer een beperking is.

De P40 Pro krijgt de periscopische camera met 10x zoom, maar goedkopere modellen krijgen volgens Kuo de camera met 5x zoom die nu op de P30 Pro zit. Huawei presenteert de P-modellen over het algemeen in maart. Zoals het er nu voor staat, staan er geen Google-diensten op de nieuwe smartphones. Vanwege het handelsverbod van de overheid van de VS voor Amerikaanse bedrijven om te handelen met Huawei, mag Google de Chinese fabrikant niet voorzien van goedkeuring en Google-diensten voor nieuwe smartphones.

Kuo staat bekend om zijn juiste voorspellingen over Apple-hardware. Hij heeft nog weinig voorspellingen gedaan over telefoons van andere fabrikanten die in de openbaarheid zijn gekomen. Veel van zijn informatie over Apple-producten bleek achteraf te kloppen. Er kwamen onlangs al renders van de P40 Pro naar buiten.